El director deportivo de Renault elogia la “ambición” de Alonso

Ya hay fecha para el reestreno de Fernando Alonso en la Fórmula 1. El asturiano volverá a competir, a los mandos de un Renault, el 21 de marzo en el circuito de Melbourne. Y, según el director deportivo de la escudería, Alan Permane, lo hará como el primer día, cuando coincidieron hace casi 20 años: “Sigo viendo a aquel piloto. La ambición de Fernando no se ha ido en absoluto”. El calendario provisional de la temporada 2021, hecho público ayer por la organización, contempla 23 grandes premios, con la novedad del debut de Arabia Saudí.

Permane admite que su primera experiencia con Alonso no fue fácil por la rivalidad con su compañero de equipo, Fisichella: “Yo era ingeniero de Giancarlo en esos dos años en los que ganamos los campeonatos. Fernando era un poco el enemigo en aquellos momentos. Por supuesto, no podíamos ganarle, no podíamos ni acercarnos a él. Ahora es como todos nosotros, 14-15 años más mayor y estoy seguro de que ha madurado”.

El reencuentro, hace un mes en Montmeló, para la primera toma de contacto de Alonso con el Renault, convenció a Permane de lo acertado de la apuesta por el piloto asturiano: “Sigo viendo a ese piloto con ganas de victoria. Estoy seguro de que ese aspecto de él y su ambición no se han ido en absoluto”, recalca.

Mientras, el presidente y director ejecutivo de la Fórmula 1, Chase Carey, se mostró convencido de que podrán llevar a cabo el calendario anunciado ayer: “Hemos demostrado que podemos viajar y organizar nuestras carreras de manera segura y nuestros promotores reconocen cada vez más la necesidad de avanzar y manejar el virus”. Y añadió: “Estamos encantados de ver a Arabia Saudí convertirse en parte del calendario y estamos igualmente emocionados de regresar a los lugares en los que esperábamos correr en 2020”.

La actual temporada quedó reducida a 17 carreras por la pandemia. La Fórmula 1 confía en que los aficionados puedan volver a los circuitos durante 2021.