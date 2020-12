El cabreo del deporte asturiano aumenta por momentos debido al alivio de las medidas del Principado por la incidencia del covid. Desde hoy se permite la apertura de instalaciones deportivas al aire libre, pero solo por parejas o de forma individual. Y muchas escuelas deportivas, especialmente las de tenis, ponen el grito en el cielo: “Nos están tomando el pelo”. Consideran que la práctica del deporte puede llevarse a cabo con todas las medidas de seguridad y que además apenas se han registrado contagios en actividades físicas al aire libre. La sensación que tienen de abandono llega a tal punto que, al igual que la hostelería, el deporte también se movilizará y mañana tendrá lugar una concentración a las 11.00 horas en Oviedo para reclamar la apertura total. Los manifestantes están citados en el parking del Carlos Tartiere con sus vehículos.

Sergio Rodríguez, que dirige una escuela de tenis en el oriente, parada desde el endurecimiento de las medidas, es uno de los que organiza la manifestación. “Nuestra queja se basa en que lo que está pasando no tiene ningún sentido. Ahora, en el tenis, solo dejan abrir las escuelas para entrenar a tres alumnos. Es surrealista y no nos sale rentable. El cierre total ya fue injusto, porque no se basaba en ningún dato, y ahora estamos en una situación parecida. El deporte es necesario y sentimos que nos están dejando de lado desde el principio. Nos están tomando el pelo, porque consideran el deporte como una parte más del ocio y eso es un error garrafal”, explica Rodríguez, que anima a acudir mañana a la manifestación convocada en Oviedo.

Paralelamente a la manifestación convocada para mañana, el Colegio de Licenciados en Educación Física y Ciencia de la Actividad Física y el deporte en Asturias emitió un comunicado denunciando el “clamoroso silencio de las administraciones” y su “inquietud y malestar por el escaso interés por el sector deportivo”. El órgano, como solicitan también numerosas escuelas deportivas, reclama que el deporte sea considerado como una actividad esencial”.

A continuación, el comunicado completo dirigido al Principado.

Hace un mes exactamente enviamos un comunicado a Presidencia del Gobierno del Principado de Asturias sin obtener mayor respuesta que su traslado a la Consejería de Salud, en la que solicitamos que la actividad física, la educación física y deportiva sea considerada como actividad esencial y, por tanto, se procediera a la reapertura de las mismas, garantizando todas las medidas de seguridad que sean obligatorias y necesarias. Ante el clamoroso silencio de la administración nos vemos obligados a trasladar, junto a todas las entidades e instituciones del sector de la actividad física, la educación física y deportiva de Asturias, nuestra inquietud y malestar por el escaso interés, salvo alguna excepción, que el legislador ha mostrado en estos momentos tan difíciles también para el sector deportivo. Y máxime cuando estamos hablando de un sector que pareciera que sólo se desarrollara a nivel privado, nada más lejos de la realidad. Es notoria la nula presencia, salvo excepciones, tanto de las entidades públicas locales como autonómicas, de quienes debieran ser los primeros agentes en defender la esencialidad de sus actividades, desde dentro de la función pública.

En el primer semestre de 2021 comenzará el trámite legislativo de la futura ley de actividad física y deportiva y en las diferentes reuniones que hemos mantenido con ustedes, los diferentes grupos parlamentarios, hemos constatado la dificultad de que se entienda que este sector interesa de forma transversal a la economía y el empleo, la educación y la salud, el turismo y el medio ambiente, la atención a la diversidad. Y que debe afectar a toda la población asturiana, no estamos hablando exclusivamente de un ámbito federativo y de club que corresponde únicamente con el 10% de la población practicante de actividad física y deportiva en Asturias. Y creo que aquí radica la “miopía parlamentaria” en relación con el sector deportivo. Debe ir siendo hora, señorías, de que le den la importancia que se merece.

Solamente si fueran conscientes de que en España fallecen más de 50000 personas al año cuya causa principal es la inactividad física, comenzaríamos a tener una mayor sensibilidad hacia este sector, igual que se hizo en su momento con la problemática con los accidentes de tráfico, que tanto sociedad civil como la propia administración y gobiernos convirtieron en una verdadera acción política de primer orden. Lo que ocurre es que las muertes por inactividad física son silenciosas y no traumáticas. Pero la pandemia existe. Finalmente, el colegio profesional está convencido de que las reclamaciones son completamente justas y responden a una inquietud que tienen nuestros usuarios y clientes, que es la del cierto desamparo por parte de quienes debieran hacer prevalecer que la educación física y deportiva sea esencial como valor en el desarrollo físico, psicológico y emocional de tantos asturianas y asturianos que quieren volver a la actividad con las máximas garantías posibles. Por ello nos ponemos a su disposición para que, junto a otros agentes del sector deportivo asturiano, seamos recibidos y recogidas nuestras reclamaciones