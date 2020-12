Un golazo de tres puntos

El San Martín perdió el domingo en Posada de Llanes ante el Urraca su condición de invicto. El equipo de Sotrondio encajó su primera derrota de la temporada, lo que no impide que siga como líder del grupo B de Tercera División.

El equipo que entrena Chiqui de Paz es la revelación de la temporada. Y la primera derrota no le desvía de un objetivo que el club tiene claro, asegurar la permanencia en la categoría. El técnico Chiqui de Paz encabeza un proyecto de futuro. “Nuestro buen inicio de temporada es fruto del trabajo y de la ilusión de todo el equipo. Puede sorprender a muchos, pero es consecuencia del buen trabajo que está realizando toda la plantilla. No obstante, tenemos los pies en el suelo y sabemos que somos un equipo formado con el objetivo de mantener la categoría. El trabajo y los buenos resultados nos han llevado a lo más alto de la clasificación, pero sabemos cuáles son las prioridades”, explica.

Chiqui de Paz reconoce que “se trata de una Liga muy especial, con muchos condicionantes y eso está provocando muchas incertidumbres. Por la situación que estamos atravesando no es posible trabajar con la normalidad que nos hubiese gustado a todo, pero tenemos que adaptarnos. Lo importante es tener tranquilidad y formar un equipo de futuro que es el objetivo del club”. Para explicar el buen momento que atraviesa el equipo, Chiqui de Paz considera que lo fundamental es “el entrenamiento. Se juega como se entrena. Tenemos un grupo formado por jugadores jóvenes, llenos de ilusión y eso hace más fácil las cosas”.

El técnico considera que existe “mucha igualdad en el grupo, y la competencia siempre es buena. Tuilla y L’Entregu, a priori, son equipos superiores a los demás, y nosotros sabemos que tenemos que estar a nuestro máximo nivel para no estar al final en los puestos de peligro”.

Sobre la primera derrota del equipo, Chiqui de Paz indicó que “sabíamos que iba a llegar. De las derrotas también se aprende y ahora nos toca gestionar la autoexigencia que se puede poner cada futbolista porque somos un equipo muy joven, con uno de los presupuestos más bajos de la categoría. Tenemos que tener tranquilidad para lograr nuestro objetivo”.

El Real Avilés empezó mal el partido del domingo ante el Praviano, recibiendo un gol a los 17 minutos. El equipo blanquiazul, que persigue los más altos objetivos esta temporada, sabe que la liga es corta y que tiene poco margen de maniobra. Al inicio de la segunda parte, Natalio, el capitán del equipo, puso el empate al transformar un penalti cuando aún quedaba tiempo de sobra para darle la vuelta al choque. Pero los de Abraham no acertaban a marcar el gol de la victoria hasta que, en el minuto 88, llegó una genialidad de Mathe, que había entrado al campo en la segunda mitad. “Fue una jugada aislada, recibí un pase, vi al portero adelantado y lo intenté; me gusta bastante probar desde el centro del campo, lo suelo intentar y ya he marcado algún gol más así”, relata el autor de una diana que dejó a todo el mundo boquiabierto en el campo de Agones (Pravia).

Lo que más alegría dio al atacante del Avilés fue la importancia del gol, saber que les valía para sumar tres puntos y mantenerse líderes antes del duelo de mañana (15:45) ante el Caudal en el Suárez Puerta: “Lo mejor es que fue un gol importante para ayudar al equipo y para gana el partido”. Una victoria que tenía aún más valor porque llegaba después de haberse dejado dos puntos en el partido anterior en el campo del Mosconia: “Le vino bien al equipo después de lo del Mosconia donde la gente del equipo se había quedado un poco tocada”, añade.

Ahora ya les toca pensar en el partido del Caudal de mañana. Y es que los de Mieres son, a priori, junto al Llanera, sus principales rivales del subgrupo A. Por historia, los dos equipo más importantes de toda la Tercera asturiana. “Vamos a jugar lo que sabemos y ya veremos cómo se va dando el partido, pero no podemos perder nuestras señas de identidad”, explica el delantero, para quien el conjunto mierense tiene un gran equipo: “Los vi en la Copa Federación y me gustaron mucho, he visto algún partido más por ‘Footers’ y está claro que son un gran equipo”.

El partido frente al Caudal dará paso a una semana de vacaciones de la plantilla blanquiazul. Un descanso esperado después de un montón partidos en las últimas semanas. Si bien, el técnico del Avilés, Abraham, está tratando de repartir los minutos entre todos para que lleguen lo más frescos posible al final de temporada. “Hasta ahora estoy jugando bastante y el entrenador está rotando, el otro día entre el minuto 57”, explica Mathe, que considera que llegará un momento en el que el entrenador fije su once tipo: “Llegará un momento en que empezará a tirar de un once fijo, aunque siempre pone a los que mejor entrenan”.