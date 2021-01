Momento de dificultad para Miguel Pérez Cuesta, Michu, como director deportivo del Burgos. El ovetense podría estar viviendo sus últimas horas en el conjunto castellano según publica El Correo de Burgos. La decisión se debería a las desavenencias del director deportivo con los propietarios del club, la familia Caselli, y la situación de Julián Calero, el que fuera segundo entrenador del Oviedo en la etapa de Fernando Hierro, que no tiene la ficha federativa en regla y aún no ha podido sentarse en el banquillo. Las informaciones apuntan a que incluso podría salir del Burgos en el día de hoy. Los roces habrían comenzado con los problemas federativos de Calero, apuesta de Michu. El Burgos no ha podido aún tramitar su ficha ya que mantiene un litigio con su anterior entrenador, José María Salmerón. El club castellano, a pesar de sus promesas, no ha podido arreglar la situación y el propio Calero podría meditar su renuncia al cargo en el caso de que no se solucione. El Burgos, en el que juega el exoviedista Saúl Berjón, además de Galder Cerrajería, que disputó una temporada en el primer equipo, y Alarcón y Lobato, con pasado en el Vetusta, marcha primero de su grupo de Segunda B, en el que ha sido encuadrado con los conjuntos asturianos, con 17 puntos después de 9 partidos jugados y aventaja en uno a la Cultural Leonesa.