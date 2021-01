Un delantero a contrarreloj

En este mes han sonado varios nombres como posibles refuerzos invernales, pero ninguno ha llegado a concretarse. El principal problema del Sporting, además del tiempo, que corre en su contra, es el escaso margen económico con el que cuenta. Tras la marcha de Álvaro Vázquez, el club dispone de algo más de 100.000 euros para acometer esa incorporación. Una cantidad que podría no ser suficiente para lograr firmar un punta de garantías que pueda acompañar a Djuka, máximo goleador del equipo. La incorporación de un delantero tendrá que tener el visto bueno del organismo económico de La Liga, y el margen rojiblanco es exiguo.

Habría posibilidad de que ese control financiero se relajara un poco, pero para ello el Sporting tendría que atestiguar que mejoraría sus ingresos hasta final de año, por ejemplo a través de patrocinios publicitarios. Así lo explican fuentes conocedoras del caso. Además, parece fundamental que tanto el delantero que pueda llegar como el club de procedencia pongan de su parte: que el jugador se baje el sueldo y que el club de origen asuma parte, algo complicado dada la actual situación económica, con muchos equipos superando el margen salarial.

Con todo, la tarea encomendada a Javi Rico y su equipo no es sencilla: buscar un delantero de saldo que permita al Sporting luchar por el ambicioso objetivo del ascenso. La opción principal siempre ha sido la de Álvaro Campuzano, delantero del Espanyol muy del agrado del técnico sportinguista David Gallego, que ya le entrenó en sus años en la institución perica. El atacante finaliza contrato esta temporada, y el Sporting lo tiene amarrado ya para la próxima y dos más. Pero su llegada en el mercado invernal es una quimera. El Espanyol ya ha dejado claro que no va a dejar salir a Campuzano a no ser que encuentre un recambio de garantías, algo poco probable.

El nombre de Abel Ruiz también sonó en las oficinas de Mareo. El hábil atacante, criado en la cantera del Barça, gusta en el Sporting, aunque se desconfía de su tendencia a lesionarse. Además, el joven jugador ve con buenos ojos el club rojiblanco, del que compañeros en categorías inferiores de la selección española le han hablado bien. Sin embargo, en las últimas fechas ha ganado protagonismo en el Sporting de Braga, al que pertenece, con lo que la opción de buscar una cesión para sumar minutos se aleja. Su ficha, que se equipararía a alguna de las más altas de la plantilla rojiblanca, es otro de los inconvenientes.

La cuestión monetaria es también la que aleja al delantero costamarfileño Mamadou Koné del Sporting. El atacante, ex del Deportivo, Oviedo, Málaga y Leganés, entre otros, juega actualmente en el KAS Eupen belga. Su firme intención es la de volver a España, y el proyecto rojiblanco le llama. Sin embargo, aunque el jugador podría estar dispuesto a bajarse el sueldo, se necesitaría también un esfuerzo por parte del club belga. Cuanto más pasen los días, más difícil será su incorporación, ya que el KAS Eupen no estaría dispuesto a debilitarse a pocos días de cerrar el mercado invernal.

A esas tres opciones principales se suman otras, aunque con menos fuerza. Es el caso del delantero balear Jon Bautista, que pertenece a la Real Sociedad, equipo en el que trabajó el actual director deportivo rojiblanco Javi Rico. Tanto el jugador como el club txuri urdin estarían buscando una cesión, pero varios clubes de Primera están también en la puja. También sonó el nombre del coreano Seung-woo Lee, criado en La Masía y actualmente en el Sint-Truidense belga, aunque su posición es más la de extremo izquierdo. Varios equipos de Segunda División le estarían siguiendo. El belga Hugo Cuypers, del Olympiacos, completa la lista de rumores.