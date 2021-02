David Gallego: “Nadie dijo que esto iba a ser fácil, pero estamos con 37 puntos”

“Portería a cero, hay que buscar cosas positivas”, añadió Gallego, que vio al Sporting “lejos de su mejor versión”. Siguiendo con su valoración optimista, el técnico recalcó que “si nos vamos a la estadística es verdad, hemos sumado un punto de seis. Pero tenemos 37 y estamos ahí arriba. Si queremos ser pesimistas y oportunistas, nos vamos a la otra. En Castellón hicimos méritos suficientes para conseguir mucho más y hoy (por ayer) tenemos que darnos por satisfechos con el empate porque el equipo no ha estado bien”.

Sobre el escaso rendimiento a las jugadas de estrategia, Gallego señaló que “es una acción más del partido y hay que entender que cuando uno está espeso te puede dar mucho. Tenemos que insistir mucho más porque las trabajamos muchísimo. Los jugadores tienen que ser más agresivos cuando ejecutamos la estrategia. Le dedicamos mucho tiempo, pero tenemos que dar un pasito más”.

Sobre el rendimiento de los jugadores que volvían a la titularidad tras sufrir el covid, Gallego se mostró resignado con las posibles valoraciones: “Esto funciona así. Cuando haces una alineación y no se consigue un buen resultado, los mejores son lo que no participan. Ahora dirán que los que he puesto no están bien físicamente. Han estado con una enfermedad y mucho tiempo parados, pero hemos considerado que estaban para iniciar sabiendo que se les podía hacer largo el partido. Tienen que ir cogiendo su ritmo”.

El entrenador del Cartagena, Luis Carrión, consideró que su equipo tuvo el mérito de minimizar al Sporting: “No se lo hemos puesto fácil. Defendimos bien, muy solidarios, y once contra once ya estábamos siendo mejores. En una situación más tranquila hubiéramos ido a por la victoria. Pero después de dos meses era importante mantener la portería a cero”.