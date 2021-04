El Vetusta vuelve hoy al ruedo a las 17.00 horas en el Campo do Vao ante el Coruxo en su lucha por evitar descender a Tercera. Emilio Cañedo, técnico del Vetusta, realizó una convocatoria compuesta por 20 jugadores en la que no está Álex Suárez, con el primer equipo. El Vetusta va el segundo clasificado en el grupo C de Segunda B y el Coruxo, cuarto.