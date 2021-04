La jornada 31 de LaLiga Santander, que por cuestiones de calendario se juega después de una adelantada jornada 33, sigue su 'vida' en pleno huracán de la Superliga, con el Atlético presto y dispuesto a reconfirmar su liderato ante el Huesca en el Wanda Metropolitano.

Este miércoles, el Madrid se examina en Cádiz tras su tropiezo en Getafe, el Sevilla peleará sus opciones de título en casa del Levante, y el Villarreal intentará confirmar su buen momento en Mendizorroza ante el Alavés. También se jugará una 'final' en la zona baja entre Elche y Valladolid y en el Benito Villamarín, el Real Betis recibe a un Athletic que quiere volver a sonreír en la ciudad andaluza tras dos finales de Copa perdidas. Además, en El Sadar, el Osasuna recibe al Valencia en un duelo de la zona media.

El jueves, además del Atlético-Huesca, el Barcelona, flamante campeón de la Copa, retoma el pulso liguero ante el Getafe, mientras que el Granada recibe a un Eibar herido y la Real se mide al Celta.

Jornada anterior

En la pasada jornada, el Atlético vio reforzada su posición de líder dejando atrás las dudas con una clara goleada sobre el Eibar (5-0), un paso al frente que se confirmó con el pinchazo del Madrid en Getafe, a la espera del duelo que el Barcelona tuvo que aplazar por la disputa de la final de la Copa.

Getafe - Real Madrid (0-0)

Agotado, con un once de circunstancias, mermado por las bajas y ante un rival en estado de alarma, el Real Madrid no pudo con el Getafe y empató sin goles en el Coliseum Alfonso Pérez bajo el paraguas del "efecto Militao", que, junto a Courtois, completó un partido sobresaliente pero insuficiente para no dar un paso atrás en la pelea por LaLiga.

Levante - Villarreal (1-5)

El Villarreal asaltó este domingo la quinta plaza de la clasificación de LaLIga Santander con un goleada al Levante en el Ciutat de València por un 1-5 en un duelo que siempre estuvo de cara para los visitantes y en el que los locales se marcaron dos goles en propia puerta.

Atlético de Madrid - Eibar (5-0)

Dos minutos de oro del argentino Ángel Correa comandaron a un Atlético de Madrid que resiste en el liderato. Su condición de cazagoles salvó al conjunto rojiblanco de una discreta primera mitad ante el Eibar, redondeada en la segunda con gol del belga Yannick Carrasco y dos de Marcos Llorente (5-0).

Real Sociedad - Sevilla (1-2)

El Sevilla confirmó su candidatura a luchar por la Liga esta temporada, sigue su rumbo firme de las últimas jornadas y sumó un nuevo triunfo, ante una Real Sociedad que empieza a dar muestras de flaqueza (1-2), con goles de Fernando y Youssef En-Nesyri.