El Langreo cierra la Liga hoy en Ganzábal ante el Compostela, a las 18.00 horas, en un partido intrascendente para la clasificación. A pesar de todo, el técnico azulgrana, Ángel Rodríguez, destacó que “espero que sea un partido acorde a la categoría de los dos equipos y que den muestran de su profesionalidad y entrega. Espero que sea un partido entretenido, con condicionantes porque es el último de la temporada entre dos equipos que tienen una forma parecida de ver el fútbol”.

El técnico añadió que el objetivo “es dejar una buena sensación en la afición y ante nosotros mismos. Tenemos que demostrar que somos profesionales y darlo todo por este escudo hasta el último minuto del último partido”. En cuanto a la posibilidad de dar entrada a los jugadores menos habituales, dijo que “la idea es que puedan tener opciones los jugadores que han tenido menos presencia durante la temporada, pero tampoco voy a regalar minutos a aquellos que crea que no tienen que jugar este partido”.

En cuanto a su futuro de cara a la próxima temporada, Ángel Rodríguez dijo que “a día de hoy no tengo ninguna oferta de ningún club. Tengo una propuesta para sentarme a hablar con el Langreo, que ahora mismo es la prioridad. Primero es escucharles y que ellos me escuchen a mí. Si podemos llegar a un acuerdo para seguir sería fenomenal, si no me tocará moverme a otro sitio”

Ángel Rodríguez valoró como “buena” la temporada del equipo. “Los jugadores han sido unos profesionales íntegros. Si puedo continuar con ellos, perfecto, Si no puede ser, me gustaría encontrar donde vaya un grupo como el que tuve este año”.

El Avilés cierra mañana la segunda fase de la Liga con el objetivo de conseguir el cuarto puesto del grupo para evitar una ronda del play-off de ascenso a Segunda RFEF. Para ello, el Avilés deberá ganar al Llanes en San José y esperar que el San Martín pierda o empate frente al Llanera. El jugador avilesino Edu Cruz reconoce que “la segunda fase de la Liga ha sido complicada por todas las circunstancias que afectaron al equipo, en especial por todo lo relacionado con el covid-19, pero seguimos más vivos que nunca”.

Y añade: “El equipo está recuperando las buenas sensaciones, como se demostró en el último partido ante el San Martín, y estamos convencidos de que vamos a ganar en Llanes para intentar conseguir el cuarto puesto que nos ahorra una eliminatoria y nos los pondría más fácil”. Edu Cruz asegura que a pesar de todas las dificultades que atravesó el equipo, el objetivo sigue siendo el mismo: “No nos han salido las cosas como hubiésemos querido, pero seguimos teniendo en mente el objetivo de luchar por el ascenso. Somos ambiciosos y queremos ascender”.

No obstante, el jugador prefiere ir paso a paso. “Lo más importante es que el equipo vaya recuperando las sensaciones para ofrecer de nuevo nuestra mejor versión. Así, nuestras opciones serán mayores y mientras existan posibilidades vamos a pelear por ellas hasta el final”. El jugador canario no quiere profundizar mucho en ello, pero admite que el confinamiento del equipo por varios positivos de covid-19 “llegó en el peor momento de la temporada. En equipo estuvo doce días confinado, y aunque realizamos un buen trabajo físico en nuestras casas, no es lo mismo. Además, los cuatro partidos que tuvimos que jugar en once días tampoco ayudan. No obstante, nosotros somos optimistas y ambiciosos, tenemos que dejar atrás los factores externos, que no nos ayudaron nada, y pensar solo en luchar por lograr nuestro objetivo”.

El jugador canario cumple su primera temporada en el equipo avilesino, una campaña con altibajos, ya que estuvo dos meses lesionado por la fractura del quinto metatarsiano de su pie derecho. A pesar de todo, afirma que “estoy encantado en el Avilés. Me están tratando de lujo y espero estar bien en este final de Liga para poder ofrecer mi mejor versión y corresponder al club por todo lo que me han dado. Ante L’Entregu volví a jugar y disputé los 90 minutos. Me encontré bien en un partido exigente y ahora espero mantener el nivel en lo que resta de temporada”. Edu Cruz asegura que no se arrepiente de haber recalado en el Avilés. “Han llegado personas al club que están haciendo las cosas muy bien y ahora el objetivo es conseguir entre todos el ascenso”.

L’Entregu ascenderá si gana al Ceares

La última jornada de la segunda fase de la competición en el grupo de Tercera por el ascenso a Segunda RFEF, y que se disputa mañana, será decisiva para L’Entregu y San Martín. L’Entregu lucha por conseguir el ascenso directo con el Llanera y el Ceares. El equipo de Marcos Suárez se enfrenta en el Nuevo Nalón al Ceares (17.00 horas) y las cuentas son claras. Si gana conseguirá el ascenso. Por su parte, el San Martín, que recibe al Llanera a las 17.00 horas, buscará asegurar la cuarta plaza.