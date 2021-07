El Oviedo Femenino ficha a Ibarrola: “Tengo bastante gol”

El Oviedo Femenino sigue su trabajo de cara a la temporada que viene y el trabajo en sus oficinas no para. Tras los fichajes de la extremo Irene Osorio y la lateral Sheyla Andrino, las ovetenses refuerzan su delantera con la llegada de Irantzu Ibarrola, procedente del Racing Féminas. La futbolista vitoriana se define como una jugadora “súper intensa y con bastante gol”, aunque confiesa que lleva unos años en los que les está costando afinar el punto de mira.

Ibarrola lleva jugando desde los 9 años y ha pasado por equipos como el Eibar y el Oiartzun, con los que ha disputado partidos en la Liga Iberdrola. Con el conjunto armero ya vivió dos veces la experiencia de un ascenso, uno a la liga Reto Iberdrola (Segunda División) y otro a la Liga Iberdrola, y uno de sus objetivos con el Oviedo es repetir la experiencia. “Queremos quedar lo más arriba posible y, quién sabe, quizá lograr el ascenso”, confesó.

“Todavía no conozco la ciudad, pero me han hablado muy bien de ella y tengo ganas de conocerla”, reconoció Ibarrola, que aparte del fútbol está estudiando un grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Aunque no tiene un referente claro en el fútbol, en su puesto admite que uno en los que más se fijaba cuando era niña era David Villa.

Además de fichajes, el Oviedo Femenino también ha anunciado su campaña de abonados para la temporada que viene. Con precios que oscilan entre los cien euros que cuesta el abono familiar, peñista y de empresa y los veinte que tienen que pagar los abonados que tengan menos de catorce años. Los abonos más caros cuentan con la ventaja de que incluyen dos carnés, para así compartir la experiencia junto a un familiar y conocido. Por otra parte, los abonos individuales tendrán un precio de setenta euros, teniendo una rebaja sustancial las personas desempleadas y los mayores de 65 años, cuyo abono costará cuarenta euros. Además, las personas de menos de 25 años podrán hacerse con un pase a cambio de treinta euros. La campaña empezará el día 19 de julio en las instalaciones municipales Tensi, y los días que puedes ir para conseguir tu carnet son los lunes, miércoles y viernes de 17.00 a 19.00 horas.