El jugador del Real Madrid Gareth Bale ha afirmado que el club blanco le está poniendo "muy difícil" su salida este verano, además de desvelar que la pasada temporada ya tuvo cerrado un acuerdo para dejar la capital de España, pero la entidad merengue "lo paró todo en el último segundo".

"Quiero jugar al fútbol, todavía estoy motivado, estoy en forma y tengo mucho que dar (...) Mi futuro está en sus manos, yo no puedo hacer mucho más. Ellos lo controlan todo y están poniendo las cosas muy difíciles", indicó el galés en declaraciones a Sky Sports, que recoge Europa Press.

"Lo que pasa en el Real Madrid, pasa allí. Siendo sincero no me afecta nada. Ya tengo experiencia lidiando con ello", añadió Bale sobre su situación durante los últimos meses, después de haber protagonizado polémicas como la de la bandera que enseñó después de un triunfo con su selección: "Gales, Golf y Madrid, en ese orden".

"Intenté irme el año pasado y el club lo paró todo en el último segundo, Perdí un proyecto que me ilusionaba y no se materializó. Y ha habido otras incidencias desde que no me quise ir. El club no lo ha permitido, así que supongo que la pregunta sobre mi futuro es para el club", sentenció Bale.

En caso de que no existiese la posibilidad de salir del Real Madrid, Bale dijo que tiene "contrato" en vigor. "Todo lo que puedo hacer es continuar como hasta ahora y con suerte surgirá algo. Tengo 31 años, quiero jugar al fútbol", subrayó.