Fernando Alonso ha presentado la camiseta roja diseñada por Kappa – inspirada en la que utiliza la selección-, que lucirá durante el Gran Premio de España de Fórmula 1 este fin de semana en el Circuit de Barcelona. El piloto asturiano ha atendido a SPORT y ha desvelado sus inquietudes tras un difícil inicio de temporada, en el que sus buenas prestaciones al volante del Alpine A522 en entrenamientos y clasificación no se han traducido después en carrera. Alonso llega a Montmeló con solo 2 puntos en su casillero, después de que dirección de carrera le dejara sin ellos en Miami tras imponerle dos sanciones.

No había lleno en las gradas del Circuit desde que luchaba por títulos y victorias en la Fórmula 1. ¿Percibe ese aumento del interés ahora?

No diría que el ambiente en el Circuit va a ser tanto como en los años buenos, sí que habrá más gente que otros años, pero es que del 2015 al 2021, entre la pandemia y que nosotros no estábamos en coches realmente competitivos, la mitad de la gente que venía al gran premio de España era extranjera, así que el hecho de que este año haya mejor entrada es bueno para todos, para el deporte, para este gran premio … y ojalá que no sea una casualidad sino que ya sea así los próximos años.

¿Cómo afronta la carrera de casa?

Con ilusión. Solo tenemos una oportunidad al año ante nuestra afición, de disfrutar de la gente y de ojalá lograr un buen resultado. Y eso es lo que buscamos. Hemos sido relativamente rápidos en los cinco primeros grandes premios pero el domingo no hemos podido conseguir los puntos que queríamos y espero que aquí en Barcelona tengamos una buena carrera y podamos sumar muchos puntos.

En Australia dijo que tu intención era continuar en la Fórmula 1 como mínimo un par de años más. ¿Lo mantiene o ha cambiado de opinión? ¿Habrá que esperar hasta el verano para conocer definitivamente la decisión sobre su futuro?

No he cambiado de idea, tampoco he pensado mucho más en ese aspecto. De momento me encuentro bien, física y mentalmente me siento fresco para seguir en la Fórmula 1 unos cuantos años más. No sé si será antes del verano o incluso después, pero espero tener noticias pronto, sí.

Por la impresión general ha protagonizado uno de sus mejores arranques de temporada, pero en la clasificación del campeonato no se refleja su buen momento ¿Cómo se le puede dar la vuelta a esta situación?

En cuanto a puntos y resultados espero que se arregle con el tiempo. Hemos completado cinco carreras y quedan otras dieciocho, faltan tres cuartos de Mundial, así que queda mucho y si seguimos haciendo las cosas bien los resultados llegarán. Las sensaciones son buenas y la percepción de todo el mundo, tanto del equipo como de los rivales cuando te paras a hablar con ellos, es que estamos bastante fuertes. Independientemente de los puntos me quedo con la sensación general de que estamos haciendo un buen arranque de temporada.

Volviendo a hablar en clave de futuro, la próxima semana se disputan las 500 Millas de Indianápolis. Cuando cierre su segunda etapa en la F1 ¿se ve con ganas de volver a intentar nuevos retos en el automovilismo o ya ha tenido suficiente?

No lo sé… siempre me he movido un poco por sensaciones. En 2016 o 17 no pensaba en otros retos fuera de la F1 y sin embargo en 2018 sí que estaban en mi cabeza y decidí tomarme unos años lejos del Mundial para completar esos desafíos. Luego, con el nuevo reglamento en la F1 pensé que tenía sentido volver para intentar hacerlo bien. No programo mucho a largo plazo y ahora la sensación que tengo es de seguir en la F1 unos cuantos años más. Ahora diría que no repetiría en las 500 Millas pero más adelante igual cambio de idea. El Dakar, por ejemplo, es una experiencia que me gustó y esa sí que me gustaría repetir, y puedes hacerlo con más edad, como ves en el caso de Carlos Sainz o de otros pilotos que están delante. Veremos que pasa en el futuro

En el GP de Miami hubo bastantes críticas de los pilotos respecto al asfalto, el déficit de protecciones en algunos puntos del circuito, la preparación de los comisarios… esto ha ocurrido también en otros trazados urbanos como Baku o Jeddah ¿Qué opina de esta tendencia de la F1 hacia este tipo de circuitos respecto a los escenarios más tradicionales o con más solera?

Tenemos que darle tiempo a Miami. El fin de semana en general fue muy bueno para la F1. La expectación que generó, los invitados que hubo… fue algo único y que demuestra el aumento de la popularidad de la F1 en Estados Unidos. Yo le doy buena nota a esa primera edición, aunque seguramente hay cosas que mejorar, algunas partes del circuito que se pueden retocar después de la primera edición, pero eso sucede en todos los sitios nuevos a los que vamos. Lo más preocupante es la dirección de carrera o los comisarios. No se han adaptado demasiado bien a todos los cambios que ha habido este año y eso es una preocupación para los pilotos ahora mismo.

Precisamente con las nuevas reglas y los nuevos monoplazas, si que es cierto que pueden perseguirse más de cerca y hay más batallas de tú a tú, pero también parece que el efecto del rebufo es menor y el problema de adelantar todavía persiste. ¿Qué siente que les falta a estos coches para que la F1 considere que ha alcanzado su objetivo de elevar el show?

Hace falta que esté más igualada la categoría. A nivel de adelantamientos sí que se ha mejorado porque podemos seguirnos unos a otros más cerca, pero sigue habiendo unas diferencias abismales entre unos equipos y otros y ese no era el objetivo de estas nuevas reglas. Parecía que todos iban a tener muchas piezas comunes y que iba a haber mucha más igualdad y más ganadores distintos, más oportunidades para todos. Adelantamientos claro que los hay, pones a un Ferrari o a un Red Bull el último en parrilla y quedan en el podio, como pasaba el año pasado con Mercedes o Red Bull. Los demás ya salimos más o menos todos en orden de la crono. El gran reto de la F1 es ese. A pesar de todos los cambios y la reducción de costes por el techo presupuestario, aún así en carrera hay dos segundos por vuelta de diferencia entre el primero y el doce, es la única carrera con esas diferencias.