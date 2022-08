LaLiga teme que el Barça le obligue a tomar decisiones precipitadas

La Liga de Fútbol Profesional que preside Javier Tebas teme que el Fútbol Club Barcelona le fuerce a tomar decisiones precipitadas a pocas horas de que el conjunto de Xavi Hernández se enfrente, el próximo sábado (21.00 horas), al Rayo Vallecano en el Camp Nou. El equipo profesional de Tebas teme que el ‘staff’ ejecutivo de Joan Laporta, liderado en este caso por su vicepresidente Rafa Yuste y su director de fútbol, Mateu Alemany, presente en las oficinas de LaLiga toda la documentación en la mañana del sábado, forzando a los profesionales de la patronal futbolística a resolver el caso de forma urgente, provocando, tal vez, errores que podrían alterar el discurrir de la primera jornada del campeonato español.

Contrariamente a lo que se ha informado, el FC Barcelona ni siquiera ha activado aún la cuarta palanca, pese a que muchos medios la dan ya por activada. No es cierto, el Barça, a sugerencia de LaLiga, que considera aún insuficiente todo lo que ha hecho el equipo de Laporta para poder inscribir a sus nuevos fichajes, sí ha decidido activarla pero, como ocurre con el nuevo contrato de Piqué, la renovación de Nico o el traspaso o rebaja de ficha de De Jong, nada de todo eso se ha materializado.

LaLiga, preocupada

Es por ello que LaLiga teme que, tal y como ocurrió con la ‘no’ renovación de Leo Messi, cuando Laporta culpó a Tebas y a LaLiga de forzarle a firmar el acuerdo con CVC para poder retener al mejor jugador del mundo, ahora, deprisa y corriendo, les culpen, cuando el Barça presente la documentación el sábado por la mañana, de no poder utilizar, en el primer partido de Liga, a Lewandowski, Raphinha y demás fichajes, frente al Rayo.

“Es evidente que no hay nadie más interesado que LaLiga en que todo este tema se resuelva cuanto antes y bien, al igual que ocurre con el Betis, que sigue teniendo a siete futbolistas aún por inscribir, como son Claudio Bravo, Guardado, Joaquín y Willian José, entre otros. Pero no es menos evidente que el Barça no puede pretender que nosotros revisemos, validemos y demos el visto bueno en un puñado de horas a toda la documentación que ellos, el Barça, ha tardado en acumular semanas”, señaló una fuente de LaLiga, que habló bajo el anonimato.

Es más, esa misma fuente recordó algo de lo que no se acuerda nadie. Tebas, presidente actual de LaLiga, era el asesor del Alavés y vicepresidente de LaLiga, cuando, en octubre del 2005, ese club y el Deportivo presentaron una protesta por “alineación indebida” de Leo Messi, acusando al Barça de alinearlo como juvenil cuando ya era profesional. Al final, no ocurrió nada, pero Tebas teme que si sus ejecutivos revisan precipitadamente toda la documentación y dan el OK a toda la documentación del Barça en horas, pueda producirse algún error y alguno de los muchos clubs de Primera que están mirando con lupa el comportamiento de la patronal futbolística en el ‘caso Barça’, presente una denuncia.

Reuniones permanentes

Esa misma fuente no solo confirmó que no tienen aún documentación alguna de la cuarta palanca del Barça, sino que poseen información de que tanto Yuste como Alemany se pasan horas y horas en las oficinas de la Ciudad Deportiva ‘Joan Gamper’ intentando cuadrarlo todo, apoyados, externamente, por auditores profesionales de la compañía Deloitte. Es más, ayer, sin ir más lejos, Laporta se vio obligado a interrumpir sus vacaciones en S'Agaró y bajar durante unas horas a las oficinas del club para ayudar a Yuste y Alemany.

El desconcierto en el entorno azulgrana es enorme, pues restan ya poco menos de 48 horas para que el Barça dispute su primer encuentro y Xavi no sabe con qué jugadores podrá contar aunque Laporta, Yuste, Alemany y Cruyff le han garantizado, pese a todo, que los tendrá a todos.

De momento, nada se sabe de la respuesta de Busquets a la última oferta del Barça, nada se sabe de la nueva rebaja de Pique, nada se sabe de la renovación de Nico González, que se encuentra ya en Valencia sin poder entrenarse con la plantilla che porque aún no tiene firmada ni su renovación ni la cesión y, de momento, nada se sabe de la cuarta palanca, que, repito, muchos dieron por activada, el pasado martes, lo que no es cierto, solo se decidió hacerlo, pero no han alcanzado aún un acuerdo definitivo con la compañía con la que han de firmar el contrato.