Dos semanas después del polémico beso no consentido de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso tras la victoria de la Selección Nacional Femenina en la final del Mundial celebrado en Sydney el pasado 20 de agosto, la futbolista ha dado un paso al frente y ha denunciado por agresión sexual al suspendido presidente de la Federación Española de Fútbol ante la Fiscalía General del Estado.

Antes de poner rumbo a México para incorporarse a su equipo, el Pachuca Femenil, la delantera ha tomado medidas contra el de Motril, como le invitó a hacer el Ministerio Público tras abrir diligencias de investigación por el suceso, por el que Rubiales -que continúa sin dimitir de su puesto- se podría enfrentar a una pena de hasta 4 años de prisión.

Una denuncia por un presunto delito de agresión sexual sobre la que Jennifer no se ha pronunciado públicamente y sobre la que le hemos preguntado a su familia que, discretos y molestos por la expectación mediática que se ha creado en torno a la futbolista, prefieren mantenerse al margen y no hacer declaraciones.

"No voy a hablar de ese tema en absoluto" ha asegurado su hermana Silvia Hermoso, dejando claro que aunque todos están apoyando incondicionalmente a la jugadora, no van a hablar nada sobre las medidas legales que ha tomado contra Rubiales: "Estamos con mi hermana, que es campeona del mundo pero es mi hermana y efectivamente está dando la cara por muchas deportistas".

Aunque insiste en que no puede hablar sobre la denuncia, Silvia afirma que Jenni "está bien", aunque no desvela si el expresidente de la RFEF se ha puesto en contacto con ella tras su paso al frente denunciándolo en la Fiscalía por agresión sexual: "No tengo ni la menor idea, es que temas de fútbol con mi hermana no hablo, solo te puedo decir que es la campeona del mundo, de mi vida y de mi corazón".

"Jenni es la mejor persona del mundo y la mejor jugadora" destaca, lamentando que se ha visto involucrada en un tema en el que no quería, "sin más", pero que a pesar de todo su familia están "muy contentos" y la apoyan incondicionalmente en todo lo que decida hacer contra Rubiales.