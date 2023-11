Montse Tomé (11 de mayo de 1982, Oviedo) asumió el cargo de seleccionadora nacional, después de cinco años como asistente y un Mundial en su palmarés, en el peor momento de la historia del fútbol femenino, en tiempos de una crisis sin precedentes y con la revolución del ‘Se Acabó’ que dio la vuelta al planeta.

Sus inicios no fueron fáciles. Y su carta de presentación estuvo marcada por la gestión de esta crisis. En los terrenos de juego, la selección fue avanzando en la Nations League y está a punto de sellar la clasificación para la ‘final four’, con la posibilidad de disputar por primera vez en la historia unos Juegos Olímpicos en el horizonte.

Pregunta: Poco a poco se va poniendo todo en su sitio. ¿Estamos volviendo a la normalidad?

Respuesta: Pues sí, estamos ya en la tercera concentración. Tenemos por delante el partido de Italia, que es un partido muy importante, y luego ya pensaremos en Suecia. El equipo está con el foco en el fútbol, algo de lo que nunca debimos salir. Se produjeron situaciones que no elegimos y tratamos de dar la mejor respuesta. Durante la primera concentración logramos dar lo mejor en el campo y ahora estamos en una situación mejor.

A nivel personal, ¿cómo te encuentras?

Yo me siento feliz de poder hacer mi trabajo, de poder dedicarme a mi pasión, algo que he sentido siempre desde pequeña. Primero en mi etapa como jugadora y ahora como entrenadora. Trabajo con un gran grupo de jugadoras, estoy rodeada de un ‘staff’ que me aporta y me ayuda, tratando de competir en las mejores competiciones a nivel internacional… ¿Qué más se puede pedir, no?

Visto todo en perspectiva, ¿cambiarías algo de estos meses? ¿Hubieses hecho algo diferente?

Sí que siento que ojalá nada de lo que pasó hubiese pasado, que hubiésemos podido ganar el Mundial, con lo complejo que eso fue, con el trabajo que llevábamos detrás, con lo intenso que fue este verano… y celebrarlo de la manera que lo merecía. Con todo lo que ocurrió, lo de después no fue nada agradable.

Y, al revés, ¿qué te hace sentirte orgullosa?

Me siento tranquila por cómo, después de ese proceso, reaccionamos. Llevo cinco años en la Federación y cada vez que pienso en cómo ha sido mi progresión como entrenadora me siento orgullosa, porque he podido ir mejorando cosas, pero siempre ha habido trabajo, implicación, ganas, y estar rodeada de gente que me ayuda a crecer.

Una frase que has repetido mucho es la de ‘No soy Jorge Vilda, soy Montse Tomé’. ¿Cómo es de importante, para ti, que este mensaje llegue a las jugadoras?

Cuando se me da esta responsabilidad, siento que tengo una necesidad de que se me conozca, de que se vea como como trabajo, la manera que tengo de liderar, de entender el fútbol, y que soy una entrenadora con un ‘staff’ diferente. Me conocían todas las jugadoras y, al final, una persona ya se ve cómo es, no podemos engañarnos. Esto es algo que ya tenía como positivo. Y entonces me dedico a pensar en cómo podemos desarrollar en estas concentraciones lo que tenemos en mente, porque para nosotras el tiempo es limitado. Y yo creo que la manera de ser es distinta y la manera de liderar, también.

¿Cuál es tu sello propio?

En cuanto al juego, tengo una idea muy ofensiva y potente, porque además tenemos jugadoras que nos pueden dar este ataque más agresivo. Y en fase defensiva soy una entrenadora muy intensa. Me gusta que el equipo presione alto, que esté muy lejos de portería, que cuando no tenemos el balón juguemos para el grupo. Y que la palabra equipo sea algo que realmente sintamos todas. Tenemos que tratar de pasar de ser una selección a ser un equipo, y esto en todos los aspectos.

¿Y fuera del campo?

Algo de lo que hablo mucho con las jugadoras es que la imagen que transmitimos al mundo es importante, porque nos ven niños, niñas, hombres y mujeres. Estamos rodeadas de futbolistas que además están formadas, que tienen carreras, que estudian, y que son muy conscientes de la importancia que tiene el cómo nos comportamos fuera de lo que es el campo. Del respeto a la afición, al público, a la árbitra, al rival… Me gusta que podamos dar una imagen positiva en cuanto a todo esto.

¿Cómo es la relación con las jugadoras en el día a día?

Es una relación profesional, de ayuda, de que sientan que aquí las podemos ayudar y de que las preparamos para competir por el objetivo, que es ganar. Y luego vamos cambiando la manera de organizarnos. Nos vemos individualmente, en grupo, antes de cada entrenamiento hacemos análisis grupales y luego trabajamos a nivel individual después de cada partido con cada una en las situaciones que podemos reforzar, porque no tenemos muchos entrenamientos.

¿Y con las capitanas?

Ellas son las jugadoras que tienen esa comunicación con nosotros, con el ‘staff’, y con el equipo. Para la primera concentración eligieron ellas, queríamos ver sus sensaciones. Salieron Alexia e Irene, que coincidía con la idea de capitanas que nosotros también teníamos, que representaban los valores que queremos en el equipo. El sacrificio, el esfuerzo, el compañerismo, el liderazgo… Esto es algo innato, no se impone. Luego añadimos a Olga. Estas jugadoras hacen un poco la labor de que el grupo sea cada vez más grupo. Queremos ir hacia la misma dirección, así que es muy importante su papel y que haya comunicación para que todo funcione.

Alexia vino el primer día y se volvió a Barcelona para acabar de recuperarse, porque todavía no estaba al cien por cien. ¿Por fin selección y clubes vais de la mano?

Sí, es muy importante que estemos alineados. Las jugadoras son de los clubes, quieren jugar con sus equipos, pero también quieren jugar con la selección. Y en su planificación anual hay tantos partidos con el club y tantos con la selección, siempre que las elijamos para estar aquí. Cuando llegan procesos de lesión, que no son agradables para nadie, la comunicación es importante. Hay un protocolo médico y yo confío mucho en en la gente de mi ‘staff’. Valoramos, vemos qué opciones podemos tener y, si no corren ningún riesgo, tomar las decisiones correspondientes.

Se han incorporado Markel y Gonzalo a la estructura del fútbol femenino. ¿Qué pueden aportar?

A Markel lo conocía de este tiempo como asistente, porque las veces que iba a Barcelona, que fuimos a los entrenamientos, siempre nos atendieron muy bien, muy amables. Tanto Markel como Gonzalo, que también coincidí con él, aunque menos, tienen una amplia experiencia en el fútbol profesional, en el Barça, que todos conocemos. Tienen muchas ganas y me transmiten muy buena energía. Ahora están en un proceso de observación y de análisis, con ganas de aportar lo que ya saben y también de coger cosas que aquí hacemos bien, para empezar a trabajar juntos. Nos gusta formar un equipo en el que todas las partes nos sintamos importantes, que haya ese clima en el que todos podemos aportar y tenemos la intención de sumar y ayudar.

La clasificación para la ‘final four’ de la Nations League, los Juegos… Sin embargo, ¿otro de los grandes objetivos puede ser que todas las jugadoras, también las que ahora no se consideran seleccionables, quieran volver a jugar con España?

Sí. Para mí, tiene que haber primero un sentimiento natural de querer jugar por tu país, que cuando vistas la camiseta de la selección se te remueva algo. Luego, puedes tener la intención y las ganas de luchar por un puesto aquí, pero es difícil estar en este grupo, porque contamos con grandísimas futbolistas que podrían estar a día de hoy aquí, pero solo hay veinticuatro, ahora que Alexia no está. Pero les diría, a las que se han quedado fuera, que no pierdan la energía, que sigan trabajando para poder estar.

¿Crees, desde dentro, que los cambios que necesitan jugadoras como Mapi, Patri o Pina para poder volver se están produciendo?

Sí, creo que se están dando poco a poco, que la Federación está dando pasos importantes desde la primera concentración, desde esa cumbre. Y, aunque yo estoy aquí, sé que estos pasos son reales y que las jugadoras que vienen están convencidas de que es así.

Las jugadoras valoran muy positivamente el trabajo de todo el cuerpo técnico, por la cantidad y la calidad. ¿Qué te dice esto?

Me parece fundamental. Tengo un 'staff' que nos aporta muchísimas cosas, a mí y a ellas. Es importantísimo que ellas sientan que están rodeadas de buenos profesionales, porque, al final, en la élite y con el objetivo de ganar, necesitas rodearte de los mejores a nivel deportivo, pero los mejores también en lo humano. Y esto es una relación que a mí me gusta mucho. Somos muy exigentes en el trabajo, estamos siempre tratando de mejorar lo que hacemos, de hacerlo al máximo nivel y buscamos la excelencia. Y si tenemos un 'feedback' positivo de las jugadoras, es una gran noticia.

Eres una habitual en los palcos, con tu libreta. ¿Cómo de importante es poder ver los partidos ‘in situ’ para tomar decisiones?

Me gusta mucho el fútbol. Y, por trabajo, el directo me gusta porque nos da una información que la televisión a veces no te da. Tenemos la suerte de que los clubes colaboran con nosotros y los analistas nos mandan todos los partidos cada jornada. Además, DAZN los retransmite todos y podemos verlos también en directo cuando no estamos allí de forma presencial. Cada cosa nos da una información diferente, según lo que necesitamos. Y también me gusta ir fuera de España, últimamente hemos estado en Inglaterra. Vamos eligiendo ir a los sitios en función de lo que necesitamos y, si no, hacemos todo el seguimiento a través de la televisión o lo que nos mandan los clubes.

¿Y cuándo desconectas?

No es fácil, ¿eh?. Pero sí que trato de buscar tiempo para poder hacer deporte, que a mí me ayuda mucho, pasar tiempo con mi familia y con la gente que te quita un poco el foco de todo esto, porque también el conectar y desconectar hace que luego veas las cosas también con más claridad, y esto es importante. Me cuesta, pero es algo que trato de cuidar. Pero bueno, soy consciente de que el sitio donde estoy me requiere la máxima responsabilidad. Me siento bien si esto lo cumplo cada día. Ahora estamos con las máximas opciones en todas las competiciones que podemos llegar a disputar en este año y toda nuestra energía tiene que estar puesta en eso.