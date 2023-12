El ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, anunció este domingo en una entrevista que los hinchas del Sevilla no podrán ir al partido de la Liga de Campeones que el club andaluz disputará el martes contra el Lens francés. "No podrán venir a Lens", afirmó Darmanin al medio digital Brut.

El ministro había sido consultado por la incapacidad de frenar los incidentes de violencia en el fútbol que se han dado en Francia recientemente y que el pasado 2 de diciembre se saldaron con un muerto en altercados entre seguidores del Nantes y el Niza. En respuesta, Darmanin alegó que es una "cuestión particular del fútbol" y que hay que tomar medidas rápido.

Así, junto a la ministra de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra, y el presidente de la Liga francesa, Vincent Labrune, se ha decidido imponer una moratoria a los desplazamientos de hinchadas exteriores.

"Para crear un electroshock, voy a prohibir venir a los aficionados del Sevilla a Lens", agregó.

Darmanin señaló que antes la violencia ocurría en el estadio, y que se tomaba la medida de prohibir la entrada al campo, pero ahora los incidentes ocurren fuera de ellos y hay que adoptar otras disposiciones. También incidió en que esta clase de violencia no se da en otros deportes como en el fútbol: "los aficionados, no todos pero sí una pequeña parte, son los más violentos".

"Sin comunicación"

El club sevillano, en un comunicado, precisa que no ha recibido "comunicación oficial ni por parte de las autoridades francesas ni por parte de la UEFA que respalde tal extremo, si bien entiende que el Gobierno francés está decidido a llevar a cabo la medida a tenor de las palabras de su portavoz". Por ello, quiere trasladar que "está en contra de esa medida ya que considera que se está perjudicando a sus aficionados en particular, y al fútbol en general, con medidas desproporcionadas y que no parece que estén justificadas".

"El Sevilla FC está haciendo gestiones con el Gobierno de España para intentar que esta medida de prohibición no se aplique, ya que muchos aficionados ya tenían vuelos y desplazamientos a Francia confirmados para ver el partido ante el Lens", añade.

"El Sevilla FC considera que se causa un perjuicio a sus aficionados y se sienta un peligroso precedente en cuanto a desplazamientos de seguidores se refiere. Asimismo, les prestará toda la ayuda que esté en su mano a través del oficial de enlace del club", precisa la entidad hispalense.

También apunta que "trasladará a la UEFA su queja formal por el procedimiento llevado a cabo, sin previo aviso y prácticamente sin margen de reacción", y que facilitará "a través de sus medios cualquier decisión oficial que trasladen a la entidad, ya sea por parte de las autoridades francesas o españolas".