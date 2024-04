Ramírez no se viene abajo: "No merecimos la derrota; el empate habría sido el resultado más justo"

Con la frustración de perder los puntos. Así se fue ayer Miguel Ángel Ramírez del Martínez Valero tras la derrota de su equipo por 2-1 ante el Elche. El técnico canario consideró que el Sporting mereció al menos rascar un empate de tierras ilicitanas: "No merecimos la derrota", señaló Ramírez, que considera que el tropiezo no tendrá ningún tipo de efecto en el estado de ánimo de la plantilla. "No", sentenció de forma muy categórica el entrenador. Estas fueron sus declaraciones:

Valoración. "Es cierto que los goles llegan en dos ocasiones, la primera de hundimiento, de segunda jugada... Pero el Elche no nos estaba llegando. Es cierto que con el primer gol nos fuimos un poco arriba, largos, y el segundo gol es una desgracia. El partido comienza con dos claras que no supimos aprovechar. Con el 2-0 te toca tocar algo, irte a otra cosa. Ellos son lo que son porque van ganando 2-0, si no hubiese sido diferente su comportamiento.

Reacción en la segunda parte. "Creo que dominamos en la segunda parte y que el partido era para empate. Me fui al descanso pensando que el partido no había sido para 2-0".

Derrota dura. "Era muy duro el descanso, yo decía que no estaba el partido para 2-0. Con estos rivales dos o tres que hagas mal… no te perdonan. Y si nosotros no hacemos las dos que tuvimos al inicio. Es una derrota que no merecimos. Creo que el empate hubiese sido más justo".

Posición de Róber Pier y suplencia de Roque Mesa. "Con Pier era una cuestión de perfil de jugador, más equilibrio defensivo, las ayudas defensivas que fuera de casa necesitamos. Por eso su elección".

Golpe anímico por la derrota fuera de casa. "No. Estamos teniendo claro lo que queda, que esta muy igualado, que fuimos capaces de reponernos, incluso de empatar el partido. A nivel anímico nos vamos pensando que el resultado no refleja lo que se vio en el campo. Siento que no nos va a afectar anímicamente. Más allá de los errores puntuales, creo que todo lo demás hemos competido muy bien".

Bajas para el partido ante el Villarreal B en El Molinón. "No gano nada con preocuparme. Somos una plantilla amplia, con garantías para competir bien con los que vayan a entrar".

Goal-average particular. "Por supuesto que es importante haber hecho gol para ganar ese goal-average entre los dos. Nos ha dado profundidad".

