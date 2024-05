La jueza del caso Supercopa imputa a Gerard Piqué y a Pedro Rocha

La jueza que investiga el caso Supercopa, Delia Rodrigo, ha acordado atribuir al exjugador del FC Barcelona, Gerard Piqué, la condición de investigado por las comisiones que cobró por llevar la competición española a Arabia Saudí, segúnh especifica un auto de 30 de mayo, al que ha tenido acceso El Periódico de España, del mismo grupo editorial. Piqué se suma a una larga lista de investigados que incluye al ex presidente de la RFEF, Luis Rubiales, a gran parte de su núcleo de confianza en el organismo federativo y también a quien fuera su vicepresidente y es ahora su sucesor, Pedro Rocha.

La jueza destaca en su auto que en los contratos entre la RFEF y Arabia Saudí "se incluyó además una cláusula que se denominó 'esencial', por la que la RFEF trataba de garantizar el pago de la comisión de 4 millones de euros anuales en favor de Kosmos [la empresa de Piqué], aun cuando esta empresa formalmente sería la comisionista de SELA", la empresa pública saudí a través de la cual se articuló el acuerdo para llevar la Supercopa a aquel país.

El auto también destaca que Piqué era, en aquellos momentos, entre septiembre de 2019 y diciembre de 2020, jugador en activo del Barça y que el equipo azulgrana jugaba la Supercopa. También, que el cumplimiento total del acuerdo habría reportado a la empresa de Piqué un montante total de 40 millones de euros.

Pedro Rocha candidato a la presidencia de la RFEF, sale de los juzgados de Majadahonda. / DAVID CASTRO

Los motivos de la imputación de Rocha

El auto también confirma la imputación formal del actual presidente de la RFEF, Pedro Rocha, después de que la jueza le comunicara 'in voce' dicha condición durante su declaración como testigo. La jueza señala que era vicepresidente del área económica cuando se cometieron estos presuntos delitos.

"Por razón de su cargo le habría correspondido si no la intervención directa en la contratación con Arabia Saudí, de 11- 9-19, sí la que correspondería según la normativa interna federativa de procedimiento económico, a la intervención de la Comisión económica que presidía (desde el 15/10/2020) respecto de las adendas a aquel contrato que se firmaron en fecha 29/12/2020", señala el escrito. Es decir, la jueza interpreta que, al menos, Rocha no ejerció las funciones que tenía encomendadas mientras se estaba cometiendo un presunto delito.

Y lo argumenta así: "Sin embargo, se abstuvo, al parecer, tanto de convocar a la Comisión económica para analizar dichas prórrogas y añadidos al contrato de 11-9-2019, como, para el caso de no haber sido informado a tiempo o de habérsele ocultado, reclamar el expediente a posteriori dado el cargo que desempeñaba. Lo mismo cabe decir respecto a su actuación -u omisión de ella- en cuanto a las obras del estadio de la Cartuja de Sevilla".

Sobre este último apartado, la jueza también ha decidido otorgar la condición de investigada a la mercantil Gruconsa, la empresa adjudicataria de las obras para la reforma del estadio sevillano para la disputa de la Eurocopa de 2021. "Se puede establecer que durante el período de mandato del Sr. Rubiales, la Federación ha contratado los servicios de la mercantil Gruconsa para las obras de la RFEF y otras vinculadas a la misma presuntamente a cambio de que la constructora realizara pagos a la sociedad Dismatec", señala el auto. Los tres adminstradores de Gruconsa, Francisco y Jonathan Oliva y María Dolores Zafra también figuran como imputados, así como Ángel González Segura. También Belén Jiménez y José Antonio Carranza, acusados de presentar presupuestos falsos a la RFEF para favorecer la adjudicación de obras a Gruconsa.

Del mismo modo, el auto recoge que ostenta la condición de investigados los ex trabajadores de la RFEF José Javier Jiménez, Pedro González Segura y Miguel Ángel García Silvero; el ex comisionado externo de la RFEF, Tomás González Cueto (aunque no su socio, Ramón Caravaca); el amigo de Rubiales, Javier Martín Alcaide 'Nene' y su mujer Purificación Rufino; y el presunto correo de ambos rumbo a Dominicana, Israel Dorado.