Calendario y fechas de ACB

|04.10.2025 - 05.10.2025
|04/10
|Unicaja
|86 - 68
|Bilbao Basket
|18:00
|04/10
|San Pablo Burgos
|97 - 79
|Bàsquet Girona
|19:00
|04/10
|La Laguna Tenerife
|104 - 93
|Baxi Manresa
|20:00
|04/10
|Força Lleida
|87 - 68
|Breogán
|21:00
|05/10
|Covirán CB Granada
|75 - 87
|Joventut
|12:00
|05/10
|Real Madrid
|81 - 71
|Gran Canaria
|12:30
|05/10
|Basket Zaragoza
|107 - 88
|Baskonia
|17:00
|05/10
|UCAM Murcia
|95 - 64
|MoraBanc Andorra
|18:00
|05/10
|Valencia Basket
|93 - 81
|FC Barcelona
|19:00
|11.10.2025 - 12.10.2025
|11/10
|Bàsquet Girona
|71 - 93
|UCAM Murcia
|18:00
|11/10
|MoraBanc Andorra
|64 - 96
|La Laguna Tenerife
|19:00
|11/10
|Gran Canaria
|72 - 81
|Unicaja
|20:00
|11/10
|Baxi Manresa
|83 - 68
|Covirán CB Granada
|21:00
|12/10
|Joventut
|89 - 86
|Basket Zaragoza
|12:00
|12/10
|FC Barcelona
|86 - 91
|Força Lleida
|12:15
|12/10
|Breogán
|90 - 113
|Valencia Basket
|17:00
|12/10
|Bilbao Basket
|95 - 85
|San Pablo Burgos
|18:00
|12/10
|Baskonia
|105 - 100
|Real Madrid
|19:00
|18.10.2025 - 19.10.2025
|18/10
|Baxi Manresa
|80 - 87
|Gran Canaria
|18:00
|18/10
|MoraBanc Andorra
|115 - 113
|Bàsquet Girona
|19:00
|18/10
|La Laguna Tenerife
|96 - 80
|UCAM Murcia
|20:00
|18/10
|Basket Zaragoza
|84 - 88
|Breogán
|21:00
|19/10
|Joventut
|101 - 69
|Bilbao Basket
|12:00
|19/10
|Real Madrid
|90 - 80
|San Pablo Burgos
|12:30
|19/10
|Força Lleida
|78 - 99
|Valencia Basket
|17:00
|19/10
|Covirán CB Granada
|80 - 83
|Baskonia
|18:00
|19/10
|Unicaja
|77 - 83
|FC Barcelona
|19:00
|25.10.2025 - 26.10.2025
|25/10
|Força Lleida
|99 - 90
|Covirán CB Granada
|18:00
|25/10
|FC Barcelona
|100 - 85
|Breogán
|19:00
|25/10
|La Laguna Tenerife
|95 - 79
|Unicaja
|20:00
|25/10
|San Pablo Burgos
|89 - 102
|Basket Zaragoza
|21:00
|26/10
|Bàsquet Girona
|85 - 81
|Gran Canaria
|12:00
|26/10
|UCAM Murcia
|89 - 84
|Baskonia
|12:30
|26/10
|Bilbao Basket
|81 - 71
|MoraBanc Andorra
|17:00
|26/10
|Valencia Basket
|102 - 90
|Joventut
|18:00
|26/10
|Real Madrid
|87 - 75
|Baxi Manresa
|19:00
|01.11.2025 - 02.11.2025
|01/11
|Baxi Manresa
|79 - 77
|Bilbao Basket
|18:00
|01/11
|Unicaja
|95 - 71
|Bàsquet Girona
|19:00
|01/11
|Gran Canaria
|102 - 85
|MoraBanc Andorra
|20:00
|01/11
|Breogán
|95 - 74
|Covirán CB Granada
|21:00
|02/11
|Joventut
|82 - 68
|Força Lleida
|12:00
|02/11
|Basket Zaragoza
|83 - 95
|Real Madrid
|12:30
|02/11
|FC Barcelona
|78 - 81
|UCAM Murcia
|17:00
|02/11
|Valencia Basket
|100 - 82
|San Pablo Burgos
|18:00
|02/11
|Baskonia
|89 - 79
|La Laguna Tenerife
|19:00
|08.11.2025 - 09.11.2025
|08/11
|UCAM Murcia
|84 - 65
|Baxi Manresa
|18:00
|08/11
|Breogán
|81 - 92
|Gran Canaria
|19:00
|08/11
|La Laguna Tenerife
|101 - 97
|San Pablo Burgos
|20:00
|08/11
|MoraBanc Andorra
|98 - 74
|Unicaja
|21:00
|09/11
|Força Lleida
|86 - 80
|Baskonia
|12:00
|09/11
|Bàsquet Girona
|96 - 78
|FC Barcelona
|12:15
|09/11
|Covirán CB Granada
|85 - 79
|Valencia Basket
|17:00
|09/11
|Bilbao Basket
|106 - 75
|Basket Zaragoza
|18:00
|09/11
|Joventut
|75 - 80
|Real Madrid
|19:00
|15.11.2025 - 16.11.2025
|15/11
|Bàsquet Girona
|82 - 76
|Covirán CB Granada
|18:00
|15/11
|Basket Zaragoza
|79 - 86
|Unicaja
|19:00
|15/11
|Gran Canaria
|78 - 92
|Joventut
|20:00
|15/11
|San Pablo Burgos
|86 - 93
|MoraBanc Andorra
|21:00
|16/11
|Baxi Manresa
|99 - 86
|Força Lleida
|12:00
|16/11
|Valencia Basket
|96 - 79
|La Laguna Tenerife
|12:30
|16/11
|Real Madrid
|82 - 70
|Bilbao Basket
|17:00
|16/11
|UCAM Murcia
|83 - 96
|Breogán
|18:00
|16/11
|FC Barcelona
|91 - 83
|Baskonia
|19:00
|22.11.2025 - 23.11.2025
|22/11
|Covirán CB Granada
|100 - 111
|Real Madrid
|18:00
|22/11
|Força Lleida
|71 - 107
|UCAM Murcia
|18:00
|22/11
|Unicaja
|105 - 82
|Baxi Manresa
|20:00
|22/11
|Breogán
|105 - 78
|San Pablo Burgos
|21:00
|23/11
|MoraBanc Andorra
|76 - 83
|Joventut
|12:00
|23/11
|Baskonia
|110 - 91
|Bilbao Basket
|12:30
|23/11
|Valencia Basket
|98 - 72
|Bàsquet Girona
|17:00
|23/11
|Basket Zaragoza
|76 - 84
|La Laguna Tenerife
|18:00
|23/11
|Gran Canaria
|61 - 72
|FC Barcelona
|19:00
|06.12.2025 - 07.12.2025
|06/12
|San Pablo Burgos
|88 - 110
|UCAM Murcia
|18:00
|06/12
|Força Lleida
|88 - 89
|Unicaja
|19:00
|06/12
|Covirán CB Granada
|83 - 92
|Basket Zaragoza
|20:00
|06/12
|Bàsquet Girona
|103 - 80
|Breogán
|21:00
|07/12
|Joventut
|83 - 79
|Baxi Manresa
|12:00
|07/12
|La Laguna Tenerife
|70 - 71
|Real Madrid
|13:00
|07/12
|FC Barcelona
|102 - 71
|MoraBanc Andorra
|17:00
|07/12
|Bilbao Basket
|79 - 72
|Gran Canaria
|18:00
|07/12
|Baskonia
|89 - 91
|Valencia Basket
|19:00
|13.12.2025 - 08.02.2026
|13/12
|Unicaja
|99 - 91
|San Pablo Burgos
|18:00
|13/12
|Breogán
|96 - 108
|La Laguna Tenerife
|19:00
|13/12
|MoraBanc Andorra
|86 - 81
|Covirán CB Granada
|21:00
|14/12
|Bilbao Basket
|93 - 75
|Força Lleida
|12:00
|14/12
|UCAM Murcia
|80 - 77
|Joventut
|12:30
|14/12
|Real Madrid
|112 - 76
|Bàsquet Girona
|17:00
|14/12
|Baxi Manresa
|62 - 89
|FC Barcelona
|19:00
|12/01
|Valencia Basket
|115 - 73
|Basket Zaragoza
|20:30
|08/02
|Gran Canaria
|75 - 97
|Baskonia
|18:00
|20.12.2025 - 21.12.2025
|20/12
|Bàsquet Girona
|89 - 96
|La Laguna Tenerife
|18:00
|20/12
|Gran Canaria
|90 - 85
|Covirán CB Granada
|19:00
|20/12
|Força Lleida
|81 - 88
|Real Madrid
|19:00
|20/12
|San Pablo Burgos
|100 - 102
|Baxi Manresa
|21:00
|21/12
|Breogán
|100 - 99
|Bilbao Basket
|12:00
|21/12
|FC Barcelona
|90 - 80
|Joventut
|12:30
|21/12
|UCAM Murcia
|92 - 80
|Valencia Basket
|17:00
|21/12
|Basket Zaragoza
|107 - 89
|MoraBanc Andorra
|18:00
|21/12
|Unicaja
|90 - 93
|Baskonia
|19:00
|27.12.2025 - 28.12.2025
|27/12
|Baskonia
|89 - 77
|San Pablo Burgos
|18:00
|27/12
|Basket Zaragoza
|83 - 95
|Baxi Manresa
|19:00
|27/12
|Covirán CB Granada
|79 - 86
|UCAM Murcia
|20:00
|27/12
|Joventut
|83 - 75
|Breogán
|21:00
|28/12
|Bàsquet Girona
|103 - 86
|Força Lleida
|12:00
|28/12
|La Laguna Tenerife
|70 - 71
|Gran Canaria
|13:00
|28/12
|Bilbao Basket
|66 - 71
|FC Barcelona
|17:00
|28/12
|Valencia Basket
|84 - 79
|MoraBanc Andorra
|18:00
|28/12
|Real Madrid
|91 - 82
|Unicaja
|19:00
|29.12.2025 - 02.01.2026
|29/12
|Breogán
|100 - 103
|Baskonia
|20:00
|30/12
|San Pablo Burgos
|94 - 81
|Gran Canaria
|18:00
|30/12
|Unicaja
|105 - 83
|Joventut
|19:00
|30/12
|La Laguna Tenerife
|80 - 75
|Covirán CB Granada
|20:00
|30/12
|UCAM Murcia
|80 - 91
|Real Madrid
|21:00
|02/01
|Bilbao Basket
|72 - 116
|Valencia Basket
|18:00
|02/01
|MoraBanc Andorra
|79 - 87
|Força Lleida
|19:00
|02/01
|FC Barcelona
|100 - 80
|Basket Zaragoza
|20:00
|02/01
|Baxi Manresa
|95 - 97
|Bàsquet Girona
|21:00
|03.01.2026 - 04.01.2026
|03/01
|Joventut
|78 - 67
|La Laguna Tenerife
|18:00
|03/01
|Covirán CB Granada
|90 - 107
|San Pablo Burgos
|19:00
|03/01
|Gran Canaria
|77 - 72
|UCAM Murcia
|20:00
|03/01
|Breogán
|98 - 82
|Unicaja
|21:00
|04/01
|Real Madrid
|100 - 105
|FC Barcelona
|12:30
|04/01
|Baskonia
|99 - 92
|MoraBanc Andorra
|17:00
|04/01
|Força Lleida
|77 - 87
|Basket Zaragoza
|17:00
|04/01
|Bàsquet Girona
|89 - 93
|Bilbao Basket
|18:00
|04/01
|Valencia Basket
|103 - 76
|Baxi Manresa
|19:00
|10.01.2026 - 11.01.2026
|10/01
|Basket Zaragoza
|95 - 84
|Gran Canaria
|18:00
|10/01
|Valencia Basket
|70 - 76
|Unicaja
|18:30
|10/01
|Bilbao Basket
|96 - 82
|UCAM Murcia
|19:00
|10/01
|La Laguna Tenerife
|87 - 94
|Força Lleida
|20:00
|10/01
|Baxi Manresa
|104 - 99
|Breogán
|21:00
|11/01
|San Pablo Burgos
|95 - 98
|Joventut
|12:00
|11/01
|FC Barcelona
|108 - 71
|Covirán CB Granada
|17:00
|11/01
|Bàsquet Girona
|85 - 96
|Baskonia
|18:00
|11/01
|MoraBanc Andorra
|85 - 90
|Real Madrid
|18:00
|17.01.2026 - 18.01.2026
|17/01
|Unicaja
|88 - 79
|Covirán CB Granada
|18:00
|17/01
|MoraBanc Andorra
|101 - 104
|Breogán
|19:00
|17/01
|Gran Canaria
|50 - 68
|Força Lleida
|20:00
|17/01
|Bilbao Basket
|95 - 78
|La Laguna Tenerife
|21:00
|18/01
|San Pablo Burgos
|79 - 80
|FC Barcelona
|12:00
|18/01
|Joventut
|71 - 74
|Bàsquet Girona
|12:30
|18/01
|Baskonia
|130 - 85
|Baxi Manresa
|17:00
|18/01
|UCAM Murcia
|90 - 84
|Basket Zaragoza
|18:00
|18/01
|Real Madrid
|94 - 79
|Valencia Basket
|19:00
|24.01.2026 - 25.01.2026
|24/01
|Basket Zaragoza
|90 - 94
|Bàsquet Girona
|18:00
|24/01
|Breogán
|85 - 103
|Real Madrid
|19:00
|24/01
|Força Lleida
|73 - 72
|San Pablo Burgos
|20:00
|24/01
|Covirán CB Granada
|84 - 88
|Bilbao Basket
|21:00
|25/01
|Baxi Manresa
|91 - 84
|MoraBanc Andorra
|12:00
|25/01
|Gran Canaria
|80 - 90
|Valencia Basket
|13:00
|25/01
|Baskonia
|87 - 77
|Joventut
|17:00
|25/01
|Unicaja
|92 - 88
|UCAM Murcia
|18:00
|25/01
|FC Barcelona
|82 - 89
|La Laguna Tenerife
|19:30
|31.01.2026 - 01.02.2026
|31/01
|Covirán CB Granada
|64 - 83
|Breogán
|18:00
|31/01
|MoraBanc Andorra
|94 - 78
|Gran Canaria
|19:00
|31/01
|Bilbao Basket
|80 - 76
|Joventut
|20:00
|31/01
|Bàsquet Girona
|77 - 71
|San Pablo Burgos
|21:00
|01/02
|Baxi Manresa
|92 - 98
|Unicaja
|12:00
|01/02
|Real Madrid
|99 - 78
|Basket Zaragoza
|17:00
|01/02
|Valencia Basket
|101 - 65
|Força Lleida
|17:00
|01/02
|La Laguna Tenerife
|89 - 85
|Baskonia
|18:00
|01/02
|UCAM Murcia
|84 - 83
|FC Barcelona
|19:00
|07.02.2026 - 01.04.2026
|07/02
|San Pablo Burgos
|96 - 88
|La Laguna Tenerife
|18:00
|07/02
|Unicaja
|91 - 79
|MoraBanc Andorra
|19:00
|07/02
|Breogán
|95 - 106
|UCAM Murcia
|20:00
|08/02
|Força Lleida
|90 - 99
|Baxi Manresa
|12:00
|08/02
|Joventut
|90 - 87
|Valencia Basket
|12:30
|08/02
|Real Madrid
|94 - 79
|Covirán CB Granada
|17:00
|08/02
|FC Barcelona
|97 - 92
|Bàsquet Girona
|19:00
|18/02
|Gran Canaria
|97 - 98
|Bilbao Basket
|21:00
|01/04
|Baskonia
|115 - 88
|Basket Zaragoza
|20:30
|14.02.2026 - 15.02.2026
|14/02
|Basket Zaragoza
|67 - 79
|Joventut
|18:00
|14/02
|Covirán CB Granada
|83 - 90
|Gran Canaria
|19:00
|14/02
|La Laguna Tenerife
|90 - 81
|Breogán
|20:00
|14/02
|UCAM Murcia
|101 - 82
|San Pablo Burgos
|21:00
|15/02
|Força Lleida
|81 - 93
|Bàsquet Girona
|12:00
|15/02
|MoraBanc Andorra
|75 - 107
|Valencia Basket
|12:30
|15/02
|FC Barcelona
|97 - 60
|Baxi Manresa
|17:00
|15/02
|Bilbao Basket
|69 - 76
|Baskonia
|18:00
|15/02
|Unicaja
|92 - 96
|Real Madrid
|19:00
|07.03.2026 - 08.03.2026
|07/03
|Baxi Manresa
|86 - 80
|La Laguna Tenerife
|18:00
|07/03
|MoraBanc Andorra
|113 - 111
|Basket Zaragoza
|20:00
|07/03
|San Pablo Burgos
|96 - 88
|Bilbao Basket
|21:00
|08/03
|Bàsquet Girona
|83 - 90
|Unicaja
|12:00
|08/03
|Breogán
|78 - 109
|FC Barcelona
|12:15
|08/03
|Joventut
|109 - 73
|Covirán CB Granada
|12:30
|08/03
|Valencia Basket
|110 - 84
|UCAM Murcia
|17:00
|08/03
|Baskonia
|93 - 90
|Força Lleida
|18:00
|08/03
|Gran Canaria
|80 - 82
|Real Madrid
|19:00
|14.03.2026 - 15.03.2026
|14/03
|Unicaja
|112 - 89
|Basket Zaragoza
|18:00
|14/03
|UCAM Murcia
|87 - 76
|Gran Canaria
|19:00
|14/03
|La Laguna Tenerife
|89 - 71
|Valencia Basket
|20:00
|14/03
|Bilbao Basket
|100 - 90
|Breogán
|21:00
|15/03
|Bàsquet Girona
|82 - 75
|MoraBanc Andorra
|12:00
|15/03
|San Pablo Burgos
|107 - 96
|Baskonia
|12:30
|15/03
|Real Madrid
|95 - 78
|Força Lleida
|17:00
|15/03
|Covirán CB Granada
|92 - 79
|Baxi Manresa
|18:30
|15/03
|Joventut
|84 - 72
|FC Barcelona
|19:00
|21.03.2026 - 22.03.2026
|21/03
|Baxi Manresa
|86 - 90
|UCAM Murcia
|18:00
|21/03
|MoraBanc Andorra
|98 - 102
|Bilbao Basket
|19:00
|21/03
|Unicaja
|70 - 95
|La Laguna Tenerife
|20:00
|21/03
|Basket Zaragoza
|108 - 98
|San Pablo Burgos
|21:00
|22/03
|Força Lleida
|86 - 88
|Joventut
|12:00
|22/03
|Gran Canaria
|75 - 83
|Breogán
|13:00
|22/03
|Baskonia
|94 - 81
|Bàsquet Girona
|17:00
|22/03
|Valencia Basket
|107 - 91
|Covirán CB Granada
|17:00
|22/03
|FC Barcelona
|76 - 95
|Real Madrid
|19:00
|28.03.2026 - 29.03.2026
|28/03
|Breogán
|91 - 78
|Baxi Manresa
|18:00
|28/03
|UCAM Murcia
|100 - 81
|Bilbao Basket
|19:00
|28/03
|Covirán CB Granada
|92 - 89
|Força Lleida
|20:00
|28/03
|Bàsquet Girona
|93 - 95
|Real Madrid
|21:00
|29/03
|Joventut
|92 - 84
|Gran Canaria
|12:00
|29/03
|La Laguna Tenerife
|99 - 76
|Basket Zaragoza
|13:00
|29/03
|MoraBanc Andorra
|79 - 88
|Baskonia
|17:00
|29/03
|San Pablo Burgos
|74 - 79
|Valencia Basket
|18:00
|29/03
|FC Barcelona
|97 - 91
|Unicaja
|19:00
|04.04.2026 - 05.04.2026
|04/04
|Bilbao Basket
|90 - 74
|Unicaja
|18:00
|04/04
|Covirán CB Granada
|84 - 91
|Bàsquet Girona
|19:00
|04/04
|Gran Canaria
|95 - 109
|San Pablo Burgos
|20:00
|04/04
|Joventut
|67 - 89
|UCAM Murcia
|21:00
|05/04
|Baxi Manresa
|83 - 88
|Baskonia
|12:15
|05/04
|Força Lleida
|103 - 101
|La Laguna Tenerife
|12:30
|05/04
|Real Madrid
|97 - 90
|MoraBanc Andorra
|17:00
|05/04
|Valencia Basket
|105 - 88
|Breogán
|18:00
|05/04
|Basket Zaragoza
|86 - 92
|FC Barcelona
|18:30
|11.04.2026 - 12.04.2026
|11/04
|Basket Zaragoza
|107 - 91
|Força Lleida
|18:00
|11/04
|Breogán
|97 - 99
|MoraBanc Andorra
|19:00
|11/04
|La Laguna Tenerife
|97 - 94
|Bàsquet Girona
|20:00
|12/04
|Baxi Manresa
|87 - 77
|Joventut
|12:00
|12/04
|UCAM Murcia
|107 - 91
|Covirán CB Granada
|12:30
|12/04
|Unicaja
|89 - 96
|Valencia Basket
|12:30
|12/04
|FC Barcelona
|90 - 61
|Bilbao Basket
|17:00
|12/04
|Baskonia
|88 - 86
|Gran Canaria
|18:00
|12/04
|San Pablo Burgos
|78 - 94
|Real Madrid
|19:00
|18.04.2026 - 19.04.2026
|18/04
|Bilbao Basket
|80 - 84
|Baxi Manresa
|17:00
|18/04
|MoraBanc Andorra
|89 - 95
|UCAM Murcia
|19:00
|18/04
|Joventut
|81 - 69
|Baskonia
|19:30
|18/04
|Gran Canaria
|74 - 78
|Basket Zaragoza
|20:00
|19/04
|Força Lleida
|90 - 80
|FC Barcelona
|12:00
|19/04
|Covirán CB Granada
|83 - 71
|Unicaja
|12:30
|19/04
|San Pablo Burgos
|94 - 99
|Breogán
|17:00
|19/04
|Bàsquet Girona
|81 - 84
|Valencia Basket
|18:00
|19/04
|Real Madrid
|90 - 95
|La Laguna Tenerife
|19:00
|07.02.2026 - 26.04.2026
|07/02
|Basket Zaragoza
|82 - 84
|Bilbao Basket
|21:00
|25/04
|Unicaja
|91 - 72
|Força Lleida
|18:00
|25/04
|UCAM Murcia
|86 - 80
|La Laguna Tenerife
|19:00
|25/04
|Gran Canaria
|100 - 90
|Bàsquet Girona
|20:00
|25/04
|Valencia Basket
|82 - 96
|Real Madrid
|21:00
|26/04
|Breogán
|93 - 86
|Joventut
|12:00
|26/04
|Baskonia
|92 - 95
|FC Barcelona
|12:15
|26/04
|Covirán CB Granada
|89 - 86
|MoraBanc Andorra
|12:30
|26/04
|Baxi Manresa
|94 - 101
|San Pablo Burgos
|17:00
|02.05.2026 - 26.05.2026
|02/05
|Bàsquet Girona
|90 - 81
|Basket Zaragoza
|18:30
|02/05
|La Laguna Tenerife
|89 - 90
|MoraBanc Andorra
|20:00
|02/05
|San Pablo Burgos
|99 - 91
|Força Lleida
|21:00
|03/05
|Baxi Manresa
|104 - 102
|Valencia Basket
|12:00
|03/05
|Real Madrid
|131 - 123
|UCAM Murcia
|12:00
|03/05
|Bilbao Basket
|88 - 83
|Covirán CB Granada
|12:30
|03/05
|Baskonia
|112 - 84
|Breogán
|18:00
|03/05
|FC Barcelona
|91 - 69
|Gran Canaria
|19:00
|26/05
|Joventut
|95 - 74
|Unicaja
|20:00
|29.04.2026 - 20.05.2026
|29/04
|Unicaja
|100 - 101
|Gran Canaria
|20:00
|09/05
|FC Barcelona
|91 - 76
|San Pablo Burgos
|18:00
|09/05
|Basket Zaragoza
|74 - 85
|Covirán CB Granada
|18:00
|09/05
|UCAM Murcia
|86 - 75
|Bàsquet Girona
|18:00
|10/05
|Força Lleida
|90 - 81
|Bilbao Basket
|12:00
|10/05
|MoraBanc Andorra
|104 - 94
|Baxi Manresa
|12:30
|10/05
|Real Madrid
|97 - 101
|Breogán
|17:00
|10/05
|Valencia Basket
|86 - 88
|Baskonia
|19:00
|20/05
|La Laguna Tenerife
|98 - 100
|Joventut
|21:00
|12.05.2026 - 26.05.2026
|12/05
|Bàsquet Girona
|74 - 79
|Baxi Manresa
|20:00
|13/05
|Breogán
|114 - 87
|Força Lleida
|19:00
|13/05
|Covirán CB Granada
|98 - 101
|FC Barcelona
|19:30
|14/05
|San Pablo Burgos
|97 - 90
|Unicaja
|19:00
|14/05
|Bilbao Basket
|88 - 82
|Real Madrid
|19:00
|14/05
|Joventut
|101 - 79
|MoraBanc Andorra
|20:00
|14/05
|Baskonia
|87 - 80
|UCAM Murcia
|21:30
|14/05
|Gran Canaria
|102 - 83
|La Laguna Tenerife
|21:30
|26/05
|Basket Zaragoza
|86 - 98
|Valencia Basket
|21:15
|16.05.2026 - 17.05.2026
|16/05
|Breogán
|95 - 76
|Bàsquet Girona
|18:00
|16/05
|Baxi Manresa
|101 - 83
|Basket Zaragoza
|21:00
|17/05
|Força Lleida
|75 - 72
|Gran Canaria
|12:00
|17/05
|Real Madrid
|81 - 89
|Joventut
|12:30
|17/05
|UCAM Murcia
|87 - 69
|Unicaja
|12:30
|17/05
|Valencia Basket
|88 - 83
|Bilbao Basket
|17:00
|17/05
|Baskonia
|121 - 85
|Covirán CB Granada
|18:00
|17/05
|MoraBanc Andorra
|83 - 85
|San Pablo Burgos
|19:00
|17/05
|La Laguna Tenerife
|97 - 102
|FC Barcelona
|20:00
|23.05.2026 - 31.05.2026
|23/05
|Unicaja
|101 - 83
|Breogán
|18:00
|23/05
|Gran Canaria
|80 - 87
|Baxi Manresa
|20:00
|23/05
|Covirán CB Granada
|96 - 109
|La Laguna Tenerife
|21:00
|24/05
|Bilbao Basket
|86 - 80
|Bàsquet Girona
|12:00
|24/05
|Basket Zaragoza
|90 - 100
|UCAM Murcia
|12:30
|24/05
|Força Lleida
|88 - 116
|MoraBanc Andorra
|12:30
|24/05
|Joventut
|86 - 79
|San Pablo Burgos
|18:00
|27/05
|Real Madrid
|83 - 88
|Baskonia
|21:00
|31/05
|FC Barcelona
|77 - 102
|Valencia Basket
|19:00
|29.05.2026
|29/05
|San Pablo Burgos
|110 - 105
|Covirán CB Granada
|18:00
|29/05
|Baxi Manresa
|94 - 87
|Real Madrid
|18:00
|29/05
|Breogán
|94 - 95
|Basket Zaragoza
|20:30
|29/05
|UCAM Murcia
|116 - 95
|Força Lleida
|20:30
|29/05
|Valencia Basket
|105 - 81
|Gran Canaria
|20:30
|29/05
|Baskonia
|92 - 89
|Unicaja
|20:30
|29/05
|Bàsquet Girona
|82 - 77
|Joventut
|20:30
|29/05
|La Laguna Tenerife
|82 - 87
|Bilbao Basket
|20:30
|29/05
|MoraBanc Andorra
|95 - 100
|FC Barcelona
|20:30
|02.06.2026 - 03.06.2026
|02/06
|Real Madrid
|97 - 98
|La Laguna Tenerife
|21:00
|02/06
|UCAM Murcia
|68 - 91
|FC Barcelona
|19:00
|03/06
|Valencia Basket
|83 - 80
|Bilbao Basket
|19:00
|03/06
|Baskonia
|85 - 71
|Joventut
|21:00
|04.06.2026 - 05.06.2026
|04/06
|La Laguna Tenerife
|83 - 118
|Real Madrid
|21:00
|04/06
|FC Barcelona
|87 - 90
|UCAM Murcia
|19:00
|05/06
|Bilbao Basket
|71 - 88
|Valencia Basket
|19:00
|05/06
|Joventut
|82 - 63
|Baskonia
|21:00
|06.06.2026 - 07.06.2026
|06/06
|Real Madrid
|95 - 107
|La Laguna Tenerife
|18:00
|06/06
|UCAM Murcia
|76 - 100
|FC Barcelona
|21:00
|07/06
|Baskonia
|88 - 96
|Joventut
|19:00
|09.06.2026 - 10.06.2026
|09/06
|FC Barcelona
|15 - 9
|La Laguna Tenerife
|20:00
|10/06
|Valencia Basket
|-
|Joventut
|20:00
|11.06.2026 - 12.06.2026
|11/06
|FC Barcelona
|-
|La Laguna Tenerife
|20:00
|12/06
|Valencia Basket
|-
|Joventut
|20:00
|13.06.2026 - 14.06.2026
|13/06
|La Laguna Tenerife
|-
|FC Barcelona
|20:00
|14/06
|Joventut
|-
|Valencia Basket
|20:00
|15.06.2026 - 16.06.2026
|15/06
|La Laguna Tenerife
|-
|FC Barcelona
|21:00
|16/06
|Joventut
|-
|Valencia Basket
|20:00
|17.06.2026 - 18.06.2026
|17/06
|FC Barcelona
|-
|La Laguna Tenerife
|20:00
|18/06
|Valencia Basket
|-
|Joventut
|20:00