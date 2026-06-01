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Calendario y fechas de ACB

Fase 1

Jornada 1ª
04.10.2025 - 05.10.2025
04/10 Unicaja Unicaja 86 - 68 Bilbao Basket Bilbao Basket 18:00
04/10 San Pablo Burgos San Pablo Burgos 97 - 79 Bàsquet Girona 19:00
04/10 La Laguna Tenerife La Laguna Tenerife 104 - 93 Baxi Manresa Baxi Manresa 20:00
04/10 Força Lleida 87 - 68 Breogán Breogán 21:00
05/10 Covirán CB Granada Covirán CB Granada 75 - 87 Joventut Joventut 12:00
05/10 Real Madrid Real Madrid 81 - 71 Gran Canaria Gran Canaria 12:30
05/10 Basket Zaragoza Basket Zaragoza 107 - 88 Baskonia Baskonia 17:00
05/10 UCAM Murcia UCAM Murcia 95 - 64 MoraBanc Andorra MoraBanc Andorra 18:00
05/10 Valencia Basket Valencia Basket 93 - 81 FC Barcelona FC Barcelona 19:00

Jornada 2ª
11.10.2025 - 12.10.2025
11/10 Bàsquet Girona 71 - 93 UCAM Murcia UCAM Murcia 18:00
11/10 MoraBanc Andorra MoraBanc Andorra 64 - 96 La Laguna Tenerife La Laguna Tenerife 19:00
11/10 Gran Canaria Gran Canaria 72 - 81 Unicaja Unicaja 20:00
11/10 Baxi Manresa Baxi Manresa 83 - 68 Covirán CB Granada Covirán CB Granada 21:00
12/10 Joventut Joventut 89 - 86 Basket Zaragoza Basket Zaragoza 12:00
12/10 FC Barcelona FC Barcelona 86 - 91 Força Lleida 12:15
12/10 Breogán Breogán 90 - 113 Valencia Basket Valencia Basket 17:00
12/10 Bilbao Basket Bilbao Basket 95 - 85 San Pablo Burgos San Pablo Burgos 18:00
12/10 Baskonia Baskonia 105 - 100 Real Madrid Real Madrid 19:00

Jornada 3ª
18.10.2025 - 19.10.2025
18/10 Baxi Manresa Baxi Manresa 80 - 87 Gran Canaria Gran Canaria 18:00
18/10 MoraBanc Andorra MoraBanc Andorra 115 - 113 Bàsquet Girona 19:00
18/10 La Laguna Tenerife La Laguna Tenerife 96 - 80 UCAM Murcia UCAM Murcia 20:00
18/10 Basket Zaragoza Basket Zaragoza 84 - 88 Breogán Breogán 21:00
19/10 Joventut Joventut 101 - 69 Bilbao Basket Bilbao Basket 12:00
19/10 Real Madrid Real Madrid 90 - 80 San Pablo Burgos San Pablo Burgos 12:30
19/10 Força Lleida 78 - 99 Valencia Basket Valencia Basket 17:00
19/10 Covirán CB Granada Covirán CB Granada 80 - 83 Baskonia Baskonia 18:00
19/10 Unicaja Unicaja 77 - 83 FC Barcelona FC Barcelona 19:00

Jornada 4ª
25.10.2025 - 26.10.2025
25/10 Força Lleida 99 - 90 Covirán CB Granada Covirán CB Granada 18:00
25/10 FC Barcelona FC Barcelona 100 - 85 Breogán Breogán 19:00
25/10 La Laguna Tenerife La Laguna Tenerife 95 - 79 Unicaja Unicaja 20:00
25/10 San Pablo Burgos San Pablo Burgos 89 - 102 Basket Zaragoza Basket Zaragoza 21:00
26/10 Bàsquet Girona 85 - 81 Gran Canaria Gran Canaria 12:00
26/10 UCAM Murcia UCAM Murcia 89 - 84 Baskonia Baskonia 12:30
26/10 Bilbao Basket Bilbao Basket 81 - 71 MoraBanc Andorra MoraBanc Andorra 17:00
26/10 Valencia Basket Valencia Basket 102 - 90 Joventut Joventut 18:00
26/10 Real Madrid Real Madrid 87 - 75 Baxi Manresa Baxi Manresa 19:00

Jornada 5ª
01.11.2025 - 02.11.2025
01/11 Baxi Manresa Baxi Manresa 79 - 77 Bilbao Basket Bilbao Basket 18:00
01/11 Unicaja Unicaja 95 - 71 Bàsquet Girona 19:00
01/11 Gran Canaria Gran Canaria 102 - 85 MoraBanc Andorra MoraBanc Andorra 20:00
01/11 Breogán Breogán 95 - 74 Covirán CB Granada Covirán CB Granada 21:00
02/11 Joventut Joventut 82 - 68 Força Lleida 12:00
02/11 Basket Zaragoza Basket Zaragoza 83 - 95 Real Madrid Real Madrid 12:30
02/11 FC Barcelona FC Barcelona 78 - 81 UCAM Murcia UCAM Murcia 17:00
02/11 Valencia Basket Valencia Basket 100 - 82 San Pablo Burgos San Pablo Burgos 18:00
02/11 Baskonia Baskonia 89 - 79 La Laguna Tenerife La Laguna Tenerife 19:00

Jornada 6ª
08.11.2025 - 09.11.2025
08/11 UCAM Murcia UCAM Murcia 84 - 65 Baxi Manresa Baxi Manresa 18:00
08/11 Breogán Breogán 81 - 92 Gran Canaria Gran Canaria 19:00
08/11 La Laguna Tenerife La Laguna Tenerife 101 - 97 San Pablo Burgos San Pablo Burgos 20:00
08/11 MoraBanc Andorra MoraBanc Andorra 98 - 74 Unicaja Unicaja 21:00
09/11 Força Lleida 86 - 80 Baskonia Baskonia 12:00
09/11 Bàsquet Girona 96 - 78 FC Barcelona FC Barcelona 12:15
09/11 Covirán CB Granada Covirán CB Granada 85 - 79 Valencia Basket Valencia Basket 17:00
09/11 Bilbao Basket Bilbao Basket 106 - 75 Basket Zaragoza Basket Zaragoza 18:00
09/11 Joventut Joventut 75 - 80 Real Madrid Real Madrid 19:00

Jornada 7ª
15.11.2025 - 16.11.2025
15/11 Bàsquet Girona 82 - 76 Covirán CB Granada Covirán CB Granada 18:00
15/11 Basket Zaragoza Basket Zaragoza 79 - 86 Unicaja Unicaja 19:00
15/11 Gran Canaria Gran Canaria 78 - 92 Joventut Joventut 20:00
15/11 San Pablo Burgos San Pablo Burgos 86 - 93 MoraBanc Andorra MoraBanc Andorra 21:00
16/11 Baxi Manresa Baxi Manresa 99 - 86 Força Lleida 12:00
16/11 Valencia Basket Valencia Basket 96 - 79 La Laguna Tenerife La Laguna Tenerife 12:30
16/11 Real Madrid Real Madrid 82 - 70 Bilbao Basket Bilbao Basket 17:00
16/11 UCAM Murcia UCAM Murcia 83 - 96 Breogán Breogán 18:00
16/11 FC Barcelona FC Barcelona 91 - 83 Baskonia Baskonia 19:00

Jornada 8ª
22.11.2025 - 23.11.2025
22/11 Covirán CB Granada Covirán CB Granada 100 - 111 Real Madrid Real Madrid 18:00
22/11 Força Lleida 71 - 107 UCAM Murcia UCAM Murcia 18:00
22/11 Unicaja Unicaja 105 - 82 Baxi Manresa Baxi Manresa 20:00
22/11 Breogán Breogán 105 - 78 San Pablo Burgos San Pablo Burgos 21:00
23/11 MoraBanc Andorra MoraBanc Andorra 76 - 83 Joventut Joventut 12:00
23/11 Baskonia Baskonia 110 - 91 Bilbao Basket Bilbao Basket 12:30
23/11 Valencia Basket Valencia Basket 98 - 72 Bàsquet Girona 17:00
23/11 Basket Zaragoza Basket Zaragoza 76 - 84 La Laguna Tenerife La Laguna Tenerife 18:00
23/11 Gran Canaria Gran Canaria 61 - 72 FC Barcelona FC Barcelona 19:00

Jornada 9ª
06.12.2025 - 07.12.2025
06/12 San Pablo Burgos San Pablo Burgos 88 - 110 UCAM Murcia UCAM Murcia 18:00
06/12 Força Lleida 88 - 89 Unicaja Unicaja 19:00
06/12 Covirán CB Granada Covirán CB Granada 83 - 92 Basket Zaragoza Basket Zaragoza 20:00
06/12 Bàsquet Girona 103 - 80 Breogán Breogán 21:00
07/12 Joventut Joventut 83 - 79 Baxi Manresa Baxi Manresa 12:00
07/12 La Laguna Tenerife La Laguna Tenerife 70 - 71 Real Madrid Real Madrid 13:00
07/12 FC Barcelona FC Barcelona 102 - 71 MoraBanc Andorra MoraBanc Andorra 17:00
07/12 Bilbao Basket Bilbao Basket 79 - 72 Gran Canaria Gran Canaria 18:00
07/12 Baskonia Baskonia 89 - 91 Valencia Basket Valencia Basket 19:00

Jornada 10ª
13.12.2025 - 08.02.2026
13/12 Unicaja Unicaja 99 - 91 San Pablo Burgos San Pablo Burgos 18:00
13/12 Breogán Breogán 96 - 108 La Laguna Tenerife La Laguna Tenerife 19:00
13/12 MoraBanc Andorra MoraBanc Andorra 86 - 81 Covirán CB Granada Covirán CB Granada 21:00
14/12 Bilbao Basket Bilbao Basket 93 - 75 Força Lleida 12:00
14/12 UCAM Murcia UCAM Murcia 80 - 77 Joventut Joventut 12:30
14/12 Real Madrid Real Madrid 112 - 76 Bàsquet Girona 17:00
14/12 Baxi Manresa Baxi Manresa 62 - 89 FC Barcelona FC Barcelona 19:00
12/01 Valencia Basket Valencia Basket 115 - 73 Basket Zaragoza Basket Zaragoza 20:30
08/02 Gran Canaria Gran Canaria 75 - 97 Baskonia Baskonia 18:00

Jornada 11ª
20.12.2025 - 21.12.2025
20/12 Bàsquet Girona 89 - 96 La Laguna Tenerife La Laguna Tenerife 18:00
20/12 Gran Canaria Gran Canaria 90 - 85 Covirán CB Granada Covirán CB Granada 19:00
20/12 Força Lleida 81 - 88 Real Madrid Real Madrid 19:00
20/12 San Pablo Burgos San Pablo Burgos 100 - 102 Baxi Manresa Baxi Manresa 21:00
21/12 Breogán Breogán 100 - 99 Bilbao Basket Bilbao Basket 12:00
21/12 FC Barcelona FC Barcelona 90 - 80 Joventut Joventut 12:30
21/12 UCAM Murcia UCAM Murcia 92 - 80 Valencia Basket Valencia Basket 17:00
21/12 Basket Zaragoza Basket Zaragoza 107 - 89 MoraBanc Andorra MoraBanc Andorra 18:00
21/12 Unicaja Unicaja 90 - 93 Baskonia Baskonia 19:00

Jornada 12ª
27.12.2025 - 28.12.2025
27/12 Baskonia Baskonia 89 - 77 San Pablo Burgos San Pablo Burgos 18:00
27/12 Basket Zaragoza Basket Zaragoza 83 - 95 Baxi Manresa Baxi Manresa 19:00
27/12 Covirán CB Granada Covirán CB Granada 79 - 86 UCAM Murcia UCAM Murcia 20:00
27/12 Joventut Joventut 83 - 75 Breogán Breogán 21:00
28/12 Bàsquet Girona 103 - 86 Força Lleida 12:00
28/12 La Laguna Tenerife La Laguna Tenerife 70 - 71 Gran Canaria Gran Canaria 13:00
28/12 Bilbao Basket Bilbao Basket 66 - 71 FC Barcelona FC Barcelona 17:00
28/12 Valencia Basket Valencia Basket 84 - 79 MoraBanc Andorra MoraBanc Andorra 18:00
28/12 Real Madrid Real Madrid 91 - 82 Unicaja Unicaja 19:00

Jornada 13ª
29.12.2025 - 02.01.2026
29/12 Breogán Breogán 100 - 103 Baskonia Baskonia 20:00
30/12 San Pablo Burgos San Pablo Burgos 94 - 81 Gran Canaria Gran Canaria 18:00
30/12 Unicaja Unicaja 105 - 83 Joventut Joventut 19:00
30/12 La Laguna Tenerife La Laguna Tenerife 80 - 75 Covirán CB Granada Covirán CB Granada 20:00
30/12 UCAM Murcia UCAM Murcia 80 - 91 Real Madrid Real Madrid 21:00
02/01 Bilbao Basket Bilbao Basket 72 - 116 Valencia Basket Valencia Basket 18:00
02/01 MoraBanc Andorra MoraBanc Andorra 79 - 87 Força Lleida 19:00
02/01 FC Barcelona FC Barcelona 100 - 80 Basket Zaragoza Basket Zaragoza 20:00
02/01 Baxi Manresa Baxi Manresa 95 - 97 Bàsquet Girona 21:00

Jornada 14ª
03.01.2026 - 04.01.2026
03/01 Joventut Joventut 78 - 67 La Laguna Tenerife La Laguna Tenerife 18:00
03/01 Covirán CB Granada Covirán CB Granada 90 - 107 San Pablo Burgos San Pablo Burgos 19:00
03/01 Gran Canaria Gran Canaria 77 - 72 UCAM Murcia UCAM Murcia 20:00
03/01 Breogán Breogán 98 - 82 Unicaja Unicaja 21:00
04/01 Real Madrid Real Madrid 100 - 105 FC Barcelona FC Barcelona 12:30
04/01 Baskonia Baskonia 99 - 92 MoraBanc Andorra MoraBanc Andorra 17:00
04/01 Força Lleida 77 - 87 Basket Zaragoza Basket Zaragoza 17:00
04/01 Bàsquet Girona 89 - 93 Bilbao Basket Bilbao Basket 18:00
04/01 Valencia Basket Valencia Basket 103 - 76 Baxi Manresa Baxi Manresa 19:00

Jornada 15ª
10.01.2026 - 11.01.2026
10/01 Basket Zaragoza Basket Zaragoza 95 - 84 Gran Canaria Gran Canaria 18:00
10/01 Valencia Basket Valencia Basket 70 - 76 Unicaja Unicaja 18:30
10/01 Bilbao Basket Bilbao Basket 96 - 82 UCAM Murcia UCAM Murcia 19:00
10/01 La Laguna Tenerife La Laguna Tenerife 87 - 94 Força Lleida 20:00
10/01 Baxi Manresa Baxi Manresa 104 - 99 Breogán Breogán 21:00
11/01 San Pablo Burgos San Pablo Burgos 95 - 98 Joventut Joventut 12:00
11/01 FC Barcelona FC Barcelona 108 - 71 Covirán CB Granada Covirán CB Granada 17:00
11/01 Bàsquet Girona 85 - 96 Baskonia Baskonia 18:00
11/01 MoraBanc Andorra MoraBanc Andorra 85 - 90 Real Madrid Real Madrid 18:00

Jornada 16ª
17.01.2026 - 18.01.2026
17/01 Unicaja Unicaja 88 - 79 Covirán CB Granada Covirán CB Granada 18:00
17/01 MoraBanc Andorra MoraBanc Andorra 101 - 104 Breogán Breogán 19:00
17/01 Gran Canaria Gran Canaria 50 - 68 Força Lleida 20:00
17/01 Bilbao Basket Bilbao Basket 95 - 78 La Laguna Tenerife La Laguna Tenerife 21:00
18/01 San Pablo Burgos San Pablo Burgos 79 - 80 FC Barcelona FC Barcelona 12:00
18/01 Joventut Joventut 71 - 74 Bàsquet Girona 12:30
18/01 Baskonia Baskonia 130 - 85 Baxi Manresa Baxi Manresa 17:00
18/01 UCAM Murcia UCAM Murcia 90 - 84 Basket Zaragoza Basket Zaragoza 18:00
18/01 Real Madrid Real Madrid 94 - 79 Valencia Basket Valencia Basket 19:00

Jornada 17ª
24.01.2026 - 25.01.2026
24/01 Basket Zaragoza Basket Zaragoza 90 - 94 Bàsquet Girona 18:00
24/01 Breogán Breogán 85 - 103 Real Madrid Real Madrid 19:00
24/01 Força Lleida 73 - 72 San Pablo Burgos San Pablo Burgos 20:00
24/01 Covirán CB Granada Covirán CB Granada 84 - 88 Bilbao Basket Bilbao Basket 21:00
25/01 Baxi Manresa Baxi Manresa 91 - 84 MoraBanc Andorra MoraBanc Andorra 12:00
25/01 Gran Canaria Gran Canaria 80 - 90 Valencia Basket Valencia Basket 13:00
25/01 Baskonia Baskonia 87 - 77 Joventut Joventut 17:00
25/01 Unicaja Unicaja 92 - 88 UCAM Murcia UCAM Murcia 18:00
25/01 FC Barcelona FC Barcelona 82 - 89 La Laguna Tenerife La Laguna Tenerife 19:30

Jornada 18ª
31.01.2026 - 01.02.2026
31/01 Covirán CB Granada Covirán CB Granada 64 - 83 Breogán Breogán 18:00
31/01 MoraBanc Andorra MoraBanc Andorra 94 - 78 Gran Canaria Gran Canaria 19:00
31/01 Bilbao Basket Bilbao Basket 80 - 76 Joventut Joventut 20:00
31/01 Bàsquet Girona 77 - 71 San Pablo Burgos San Pablo Burgos 21:00
01/02 Baxi Manresa Baxi Manresa 92 - 98 Unicaja Unicaja 12:00
01/02 Real Madrid Real Madrid 99 - 78 Basket Zaragoza Basket Zaragoza 17:00
01/02 Valencia Basket Valencia Basket 101 - 65 Força Lleida 17:00
01/02 La Laguna Tenerife La Laguna Tenerife 89 - 85 Baskonia Baskonia 18:00
01/02 UCAM Murcia UCAM Murcia 84 - 83 FC Barcelona FC Barcelona 19:00

Jornada 19ª
07.02.2026 - 01.04.2026
07/02 San Pablo Burgos San Pablo Burgos 96 - 88 La Laguna Tenerife La Laguna Tenerife 18:00
07/02 Unicaja Unicaja 91 - 79 MoraBanc Andorra MoraBanc Andorra 19:00
07/02 Breogán Breogán 95 - 106 UCAM Murcia UCAM Murcia 20:00
08/02 Força Lleida 90 - 99 Baxi Manresa Baxi Manresa 12:00
08/02 Joventut Joventut 90 - 87 Valencia Basket Valencia Basket 12:30
08/02 Real Madrid Real Madrid 94 - 79 Covirán CB Granada Covirán CB Granada 17:00
08/02 FC Barcelona FC Barcelona 97 - 92 Bàsquet Girona 19:00
18/02 Gran Canaria Gran Canaria 97 - 98 Bilbao Basket Bilbao Basket 21:00
01/04 Baskonia Baskonia 115 - 88 Basket Zaragoza Basket Zaragoza 20:30

Jornada 20ª
14.02.2026 - 15.02.2026
14/02 Basket Zaragoza Basket Zaragoza 67 - 79 Joventut Joventut 18:00
14/02 Covirán CB Granada Covirán CB Granada 83 - 90 Gran Canaria Gran Canaria 19:00
14/02 La Laguna Tenerife La Laguna Tenerife 90 - 81 Breogán Breogán 20:00
14/02 UCAM Murcia UCAM Murcia 101 - 82 San Pablo Burgos San Pablo Burgos 21:00
15/02 Força Lleida 81 - 93 Bàsquet Girona 12:00
15/02 MoraBanc Andorra MoraBanc Andorra 75 - 107 Valencia Basket Valencia Basket 12:30
15/02 FC Barcelona FC Barcelona 97 - 60 Baxi Manresa Baxi Manresa 17:00
15/02 Bilbao Basket Bilbao Basket 69 - 76 Baskonia Baskonia 18:00
15/02 Unicaja Unicaja 92 - 96 Real Madrid Real Madrid 19:00

Jornada 21ª
07.03.2026 - 08.03.2026
07/03 Baxi Manresa Baxi Manresa 86 - 80 La Laguna Tenerife La Laguna Tenerife 18:00
07/03 MoraBanc Andorra MoraBanc Andorra 113 - 111 Basket Zaragoza Basket Zaragoza 20:00
07/03 San Pablo Burgos San Pablo Burgos 96 - 88 Bilbao Basket Bilbao Basket 21:00
08/03 Bàsquet Girona 83 - 90 Unicaja Unicaja 12:00
08/03 Breogán Breogán 78 - 109 FC Barcelona FC Barcelona 12:15
08/03 Joventut Joventut 109 - 73 Covirán CB Granada Covirán CB Granada 12:30
08/03 Valencia Basket Valencia Basket 110 - 84 UCAM Murcia UCAM Murcia 17:00
08/03 Baskonia Baskonia 93 - 90 Força Lleida 18:00
08/03 Gran Canaria Gran Canaria 80 - 82 Real Madrid Real Madrid 19:00

Jornada 22ª
14.03.2026 - 15.03.2026
14/03 Unicaja Unicaja 112 - 89 Basket Zaragoza Basket Zaragoza 18:00
14/03 UCAM Murcia UCAM Murcia 87 - 76 Gran Canaria Gran Canaria 19:00
14/03 La Laguna Tenerife La Laguna Tenerife 89 - 71 Valencia Basket Valencia Basket 20:00
14/03 Bilbao Basket Bilbao Basket 100 - 90 Breogán Breogán 21:00
15/03 Bàsquet Girona 82 - 75 MoraBanc Andorra MoraBanc Andorra 12:00
15/03 San Pablo Burgos San Pablo Burgos 107 - 96 Baskonia Baskonia 12:30
15/03 Real Madrid Real Madrid 95 - 78 Força Lleida 17:00
15/03 Covirán CB Granada Covirán CB Granada 92 - 79 Baxi Manresa Baxi Manresa 18:30
15/03 Joventut Joventut 84 - 72 FC Barcelona FC Barcelona 19:00

Jornada 23ª
21.03.2026 - 22.03.2026
21/03 Baxi Manresa Baxi Manresa 86 - 90 UCAM Murcia UCAM Murcia 18:00
21/03 MoraBanc Andorra MoraBanc Andorra 98 - 102 Bilbao Basket Bilbao Basket 19:00
21/03 Unicaja Unicaja 70 - 95 La Laguna Tenerife La Laguna Tenerife 20:00
21/03 Basket Zaragoza Basket Zaragoza 108 - 98 San Pablo Burgos San Pablo Burgos 21:00
22/03 Força Lleida 86 - 88 Joventut Joventut 12:00
22/03 Gran Canaria Gran Canaria 75 - 83 Breogán Breogán 13:00
22/03 Baskonia Baskonia 94 - 81 Bàsquet Girona 17:00
22/03 Valencia Basket Valencia Basket 107 - 91 Covirán CB Granada Covirán CB Granada 17:00
22/03 FC Barcelona FC Barcelona 76 - 95 Real Madrid Real Madrid 19:00

Jornada 24ª
28.03.2026 - 29.03.2026
28/03 Breogán Breogán 91 - 78 Baxi Manresa Baxi Manresa 18:00
28/03 UCAM Murcia UCAM Murcia 100 - 81 Bilbao Basket Bilbao Basket 19:00
28/03 Covirán CB Granada Covirán CB Granada 92 - 89 Força Lleida 20:00
28/03 Bàsquet Girona 93 - 95 Real Madrid Real Madrid 21:00
29/03 Joventut Joventut 92 - 84 Gran Canaria Gran Canaria 12:00
29/03 La Laguna Tenerife La Laguna Tenerife 99 - 76 Basket Zaragoza Basket Zaragoza 13:00
29/03 MoraBanc Andorra MoraBanc Andorra 79 - 88 Baskonia Baskonia 17:00
29/03 San Pablo Burgos San Pablo Burgos 74 - 79 Valencia Basket Valencia Basket 18:00
29/03 FC Barcelona FC Barcelona 97 - 91 Unicaja Unicaja 19:00

Jornada 25ª
04.04.2026 - 05.04.2026
04/04 Bilbao Basket Bilbao Basket 90 - 74 Unicaja Unicaja 18:00
04/04 Covirán CB Granada Covirán CB Granada 84 - 91 Bàsquet Girona 19:00
04/04 Gran Canaria Gran Canaria 95 - 109 San Pablo Burgos San Pablo Burgos 20:00
04/04 Joventut Joventut 67 - 89 UCAM Murcia UCAM Murcia 21:00
05/04 Baxi Manresa Baxi Manresa 83 - 88 Baskonia Baskonia 12:15
05/04 Força Lleida 103 - 101 La Laguna Tenerife La Laguna Tenerife 12:30
05/04 Real Madrid Real Madrid 97 - 90 MoraBanc Andorra MoraBanc Andorra 17:00
05/04 Valencia Basket Valencia Basket 105 - 88 Breogán Breogán 18:00
05/04 Basket Zaragoza Basket Zaragoza 86 - 92 FC Barcelona FC Barcelona 18:30

Jornada 26ª
11.04.2026 - 12.04.2026
11/04 Basket Zaragoza Basket Zaragoza 107 - 91 Força Lleida 18:00
11/04 Breogán Breogán 97 - 99 MoraBanc Andorra MoraBanc Andorra 19:00
11/04 La Laguna Tenerife La Laguna Tenerife 97 - 94 Bàsquet Girona 20:00
12/04 Baxi Manresa Baxi Manresa 87 - 77 Joventut Joventut 12:00
12/04 UCAM Murcia UCAM Murcia 107 - 91 Covirán CB Granada Covirán CB Granada 12:30
12/04 Unicaja Unicaja 89 - 96 Valencia Basket Valencia Basket 12:30
12/04 FC Barcelona FC Barcelona 90 - 61 Bilbao Basket Bilbao Basket 17:00
12/04 Baskonia Baskonia 88 - 86 Gran Canaria Gran Canaria 18:00
12/04 San Pablo Burgos San Pablo Burgos 78 - 94 Real Madrid Real Madrid 19:00

Jornada 27ª
18.04.2026 - 19.04.2026
18/04 Bilbao Basket Bilbao Basket 80 - 84 Baxi Manresa Baxi Manresa 17:00
18/04 MoraBanc Andorra MoraBanc Andorra 89 - 95 UCAM Murcia UCAM Murcia 19:00
18/04 Joventut Joventut 81 - 69 Baskonia Baskonia 19:30
18/04 Gran Canaria Gran Canaria 74 - 78 Basket Zaragoza Basket Zaragoza 20:00
19/04 Força Lleida 90 - 80 FC Barcelona FC Barcelona 12:00
19/04 Covirán CB Granada Covirán CB Granada 83 - 71 Unicaja Unicaja 12:30
19/04 San Pablo Burgos San Pablo Burgos 94 - 99 Breogán Breogán 17:00
19/04 Bàsquet Girona 81 - 84 Valencia Basket Valencia Basket 18:00
19/04 Real Madrid Real Madrid 90 - 95 La Laguna Tenerife La Laguna Tenerife 19:00

Jornada 28ª
07.02.2026 - 26.04.2026
07/02 Basket Zaragoza Basket Zaragoza 82 - 84 Bilbao Basket Bilbao Basket 21:00
25/04 Unicaja Unicaja 91 - 72 Força Lleida 18:00
25/04 UCAM Murcia UCAM Murcia 86 - 80 La Laguna Tenerife La Laguna Tenerife 19:00
25/04 Gran Canaria Gran Canaria 100 - 90 Bàsquet Girona 20:00
25/04 Valencia Basket Valencia Basket 82 - 96 Real Madrid Real Madrid 21:00
26/04 Breogán Breogán 93 - 86 Joventut Joventut 12:00
26/04 Baskonia Baskonia 92 - 95 FC Barcelona FC Barcelona 12:15
26/04 Covirán CB Granada Covirán CB Granada 89 - 86 MoraBanc Andorra MoraBanc Andorra 12:30
26/04 Baxi Manresa Baxi Manresa 94 - 101 San Pablo Burgos San Pablo Burgos 17:00

Jornada 29ª
02.05.2026 - 26.05.2026
02/05 Bàsquet Girona 90 - 81 Basket Zaragoza Basket Zaragoza 18:30
02/05 La Laguna Tenerife La Laguna Tenerife 89 - 90 MoraBanc Andorra MoraBanc Andorra 20:00
02/05 San Pablo Burgos San Pablo Burgos 99 - 91 Força Lleida 21:00
03/05 Baxi Manresa Baxi Manresa 104 - 102 Valencia Basket Valencia Basket 12:00
03/05 Real Madrid Real Madrid 131 - 123 UCAM Murcia UCAM Murcia 12:00
03/05 Bilbao Basket Bilbao Basket 88 - 83 Covirán CB Granada Covirán CB Granada 12:30
03/05 Baskonia Baskonia 112 - 84 Breogán Breogán 18:00
03/05 FC Barcelona FC Barcelona 91 - 69 Gran Canaria Gran Canaria 19:00
26/05 Joventut Joventut 95 - 74 Unicaja Unicaja 20:00

Jornada 30ª
29.04.2026 - 20.05.2026
29/04 Unicaja Unicaja 100 - 101 Gran Canaria Gran Canaria 20:00
09/05 FC Barcelona FC Barcelona 91 - 76 San Pablo Burgos San Pablo Burgos 18:00
09/05 Basket Zaragoza Basket Zaragoza 74 - 85 Covirán CB Granada Covirán CB Granada 18:00
09/05 UCAM Murcia UCAM Murcia 86 - 75 Bàsquet Girona 18:00
10/05 Força Lleida 90 - 81 Bilbao Basket Bilbao Basket 12:00
10/05 MoraBanc Andorra MoraBanc Andorra 104 - 94 Baxi Manresa Baxi Manresa 12:30
10/05 Real Madrid Real Madrid 97 - 101 Breogán Breogán 17:00
10/05 Valencia Basket Valencia Basket 86 - 88 Baskonia Baskonia 19:00
20/05 La Laguna Tenerife La Laguna Tenerife 98 - 100 Joventut Joventut 21:00

Jornada 31ª
12.05.2026 - 26.05.2026
12/05 Bàsquet Girona 74 - 79 Baxi Manresa Baxi Manresa 20:00
13/05 Breogán Breogán 114 - 87 Força Lleida 19:00
13/05 Covirán CB Granada Covirán CB Granada 98 - 101 FC Barcelona FC Barcelona 19:30
14/05 San Pablo Burgos San Pablo Burgos 97 - 90 Unicaja Unicaja 19:00
14/05 Bilbao Basket Bilbao Basket 88 - 82 Real Madrid Real Madrid 19:00
14/05 Joventut Joventut 101 - 79 MoraBanc Andorra MoraBanc Andorra 20:00
14/05 Baskonia Baskonia 87 - 80 UCAM Murcia UCAM Murcia 21:30
14/05 Gran Canaria Gran Canaria 102 - 83 La Laguna Tenerife La Laguna Tenerife 21:30
26/05 Basket Zaragoza Basket Zaragoza 86 - 98 Valencia Basket Valencia Basket 21:15

Jornada 32ª
16.05.2026 - 17.05.2026
16/05 Breogán Breogán 95 - 76 Bàsquet Girona 18:00
16/05 Baxi Manresa Baxi Manresa 101 - 83 Basket Zaragoza Basket Zaragoza 21:00
17/05 Força Lleida 75 - 72 Gran Canaria Gran Canaria 12:00
17/05 Real Madrid Real Madrid 81 - 89 Joventut Joventut 12:30
17/05 UCAM Murcia UCAM Murcia 87 - 69 Unicaja Unicaja 12:30
17/05 Valencia Basket Valencia Basket 88 - 83 Bilbao Basket Bilbao Basket 17:00
17/05 Baskonia Baskonia 121 - 85 Covirán CB Granada Covirán CB Granada 18:00
17/05 MoraBanc Andorra MoraBanc Andorra 83 - 85 San Pablo Burgos San Pablo Burgos 19:00
17/05 La Laguna Tenerife La Laguna Tenerife 97 - 102 FC Barcelona FC Barcelona 20:00

Jornada 33ª
23.05.2026 - 31.05.2026
23/05 Unicaja Unicaja 101 - 83 Breogán Breogán 18:00
23/05 Gran Canaria Gran Canaria 80 - 87 Baxi Manresa Baxi Manresa 20:00
23/05 Covirán CB Granada Covirán CB Granada 96 - 109 La Laguna Tenerife La Laguna Tenerife 21:00
24/05 Bilbao Basket Bilbao Basket 86 - 80 Bàsquet Girona 12:00
24/05 Basket Zaragoza Basket Zaragoza 90 - 100 UCAM Murcia UCAM Murcia 12:30
24/05 Força Lleida 88 - 116 MoraBanc Andorra MoraBanc Andorra 12:30
24/05 Joventut Joventut 86 - 79 San Pablo Burgos San Pablo Burgos 18:00
27/05 Real Madrid Real Madrid 83 - 88 Baskonia Baskonia 21:00
31/05 FC Barcelona FC Barcelona 77 - 102 Valencia Basket Valencia Basket 19:00

Jornada 34ª
29.05.2026
29/05 San Pablo Burgos San Pablo Burgos 110 - 105 Covirán CB Granada Covirán CB Granada 18:00
29/05 Baxi Manresa Baxi Manresa 94 - 87 Real Madrid Real Madrid 18:00
29/05 Breogán Breogán 94 - 95 Basket Zaragoza Basket Zaragoza 20:30
29/05 UCAM Murcia UCAM Murcia 116 - 95 Força Lleida 20:30
29/05 Valencia Basket Valencia Basket 105 - 81 Gran Canaria Gran Canaria 20:30
29/05 Baskonia Baskonia 92 - 89 Unicaja Unicaja 20:30
29/05 Bàsquet Girona 82 - 77 Joventut Joventut 20:30
29/05 La Laguna Tenerife La Laguna Tenerife 82 - 87 Bilbao Basket Bilbao Basket 20:30
29/05 MoraBanc Andorra MoraBanc Andorra 95 - 100 FC Barcelona FC Barcelona 20:30

Fase 2

Jornada 1ª
02.06.2026 - 03.06.2026
02/06 Real Madrid Real Madrid 97 - 98 La Laguna Tenerife La Laguna Tenerife 21:00
02/06 UCAM Murcia UCAM Murcia 68 - 91 FC Barcelona FC Barcelona 19:00
03/06 Valencia Basket Valencia Basket 83 - 80 Bilbao Basket Bilbao Basket 19:00
03/06 Baskonia Baskonia 85 - 71 Joventut Joventut 21:00

Jornada 2ª
04.06.2026 - 05.06.2026
04/06 La Laguna Tenerife La Laguna Tenerife 83 - 118 Real Madrid Real Madrid 21:00
04/06 FC Barcelona FC Barcelona 87 - 90 UCAM Murcia UCAM Murcia 19:00
05/06 Bilbao Basket Bilbao Basket 71 - 88 Valencia Basket Valencia Basket 19:00
05/06 Joventut Joventut 82 - 63 Baskonia Baskonia 21:00

Jornada 3ª
06.06.2026 - 07.06.2026
06/06 Real Madrid Real Madrid 95 - 107 La Laguna Tenerife La Laguna Tenerife 18:00
06/06 UCAM Murcia UCAM Murcia 76 - 100 FC Barcelona FC Barcelona 21:00
07/06 Baskonia Baskonia 88 - 96 Joventut Joventut 19:00

Fase 3

Jornada 1ª
09.06.2026 - 10.06.2026
09/06 FC Barcelona FC Barcelona 15 - 9 La Laguna Tenerife La Laguna Tenerife 20:00
10/06 Valencia Basket Valencia Basket - Joventut Joventut 20:00

Jornada 2ª
11.06.2026 - 12.06.2026
11/06 FC Barcelona FC Barcelona - La Laguna Tenerife La Laguna Tenerife 20:00
12/06 Valencia Basket Valencia Basket - Joventut Joventut 20:00

Jornada 3ª
13.06.2026 - 14.06.2026
13/06 La Laguna Tenerife La Laguna Tenerife - FC Barcelona FC Barcelona 20:00
14/06 Joventut Joventut - Valencia Basket Valencia Basket 20:00

Jornada 4ª
15.06.2026 - 16.06.2026
15/06 La Laguna Tenerife La Laguna Tenerife - FC Barcelona FC Barcelona 21:00
16/06 Joventut Joventut - Valencia Basket Valencia Basket 20:00

Jornada 5ª
17.06.2026 - 18.06.2026
17/06 FC Barcelona FC Barcelona - La Laguna Tenerife La Laguna Tenerife 20:00
18/06 Valencia Basket Valencia Basket - Joventut Joventut 20:00