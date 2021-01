“Pese a salir de los Juegos en 2024, el kárate está en expansión”

–¿Cómo fue 2020?

–Pues al principio tuvimos un montón de campeonatos porque competía a la vez en sub-21 y en senior. Cuando estábamos concentrados para la Premier League de Marruecos llegó el confinamiento. Estaba en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Madrid y tuvimos que volver a casa, porque había un positivo.

–¿Se le hizo muy pesado el encierro?

–A mí personalmente no porque estuve muchísimo tiempo ocupada. Estoy matriculada en Administración y Dirección de Empresas (ADE) en la UCAM y aproveché para estudiar, me vino muy bien. Normalmente, entre tanto viaje y tanta competición, no puedo dedicarle tanto tiempo.

–¿Y cómo resolvió los entrenamientos?

–Como al principio iba a ser para dos semanas me tomé la primera de descanso, pero a partir de ahí Ángel Arenas, mi entrenador y seleccionador nacional, empezó a mandarnos cosas que hacer. A mí me hizo tres planes de entrenamientos. Y luego todos los compañeros dimos clases y realizamos entrenamientos de kumite y de kata por Zoom. En mi edificio hay un espacio común arriba que utilizaba para hacer la parte física, y la que requería una conexión a internet la hacía en el salón, moviendo los muebles y demás. La verdad es que nos hizo los entrenamientos muy divertidos, estabas deseando que llegara la hora para distraerte. Incluso hicimos un torneo de katas.

–¿Mantuvo la forma?

–La situación no es buena, pero me ayudó a mantenerme. Unas semanas después volvimos a los gimnasios, pero siempre con medidas de seguridad, al ser un deporte de contacto. Mantenemos las distancias y usamos mascarilla.

–¿Qué tal lleva entrenar con mascarilla?

–Al principio fue horrible, las quirúrgicas parecía que las tragabas al respirar. Pero luego te acostumbras. Las usamos desde el principio todo el rato, incluso cuando hacíamos físico sin contacto, para hacernos a ellas. Ahora ya se ha convertido en una protección más, nosotros debajo de la mascarilla llevamos el bucal. Una ventaja que nos dio la Federación Española fue reducir un minuto las competiciones, ahora peleamos dos minutos. Y a los pequeños les dejan quitarse el bucal.

–¿Las competiciones han vuelto a la normalidad?

–Hemos vuelto a competir, pero nunca a nivel internacional, solo las Ligas y el Campeonato de España. En las Ligas después del confinamiento quedé primera en la primera senior, luego no conseguí nada en la sub-21 y en la final de la Liga quedé primera en sub-21 y segunda en senior. Así que para lo que se pudo hacer está muy bien.

–¿Cuáles son sus objetivos para este 2021?

–Ir al Campeonato de España y hacer un buen puesto, y después las Ligas, la sub-21 y la senior, quiero ganar alguna. Me gustaría participar en los campeonatos internacional, el Europeo sub-21, y sacar un buen resultado.

–Los Juegos los verá lejos, porque el kárate va a dejar de ser olímpico después de Tokio.

–Siendo realista, los veo muy lejos. Eliminaron el kárate de los de 2024 y sería a los que podría ir por edad. Es un asco, porque no tienes ninguna posibilidad de mostrar este deporte. Se sigue luchando por que los recuperen para 2028. Soy muy joven y espero participar alguna vez en mi vida.

–¿Cómo ha impactado en el kárate su exclusión de los Juegos?

–Pues si se pudiera mantener en los Juegos sería la mejor campaña de promoción, pero lo cierto es que está en expansión. Están viniendo muy bien todas estas competiciones internacionales, porque se puede ir mostrando en más países, y en España estamos teniendo muchísima más visibilidad y más patrocinadores. La gente se piensa que es una actividad más dedicada a los chicos, pero no hay distinción, no vas a triunfar más en el kárate porque seas chico. Un ejemplo son Damián Quintero y Sandra Sánchez, que son los mejores del mundo.

–¿Y Asturias sigue esa tendencia al alza?

–Al ser una provincia pequeña igual no hay tanta repercusión, y es cierto que al llegar a una determinada edad lo dejas si no ves que en el futuro puedas seguir practicándolo o tener resultados. En senior y en sub-21 no hay tanta gente, pero hay muchísimos pequeños. En mi gimnasio solo somos dos seniors, y una no compite mucho por los estudios. Falta apoyo adicional por parte del Principado. Estuve mirando para matricularme en la Universidad de Oviedo y no te facilitan las cosas, como por ejemplo el cambio de los exámenes. Pero hay niños en mi gimnasio que están logrando muy buenos resultados nacionales, el nivel está floreciendo.

–¿Las restricciones pueden convertirse en un serio problema para mantener a los críos haciendo kárate?

–Nosotros podíamos competir porque teníamos campeonatos a la vista, pero los más pequeños no podían ir al gimnasio a entrenar. Algunos se borraron, pero otros siguieron por Zoom. Entre Ángel y su hijo Pablo hicieron todo lo posible para que los chicos siguieran.