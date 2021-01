Así fue la jornada de la Tercera División asturiana: crónicas, resultados y puntuaciones

Tropezón del Llanera en casa ante el Lenense (1-2)

El Lenense refuerza sus aspiraciones de salvación tras ganar en el Pepe Quimarán a uno de los aspirantes a la fase de ascenso

Llanera: Raúl Paulino (1); Enol Ruiz (1), Jorge García (2), Marcos Arango (1), Fran Martín (2), Jukiya (1), Viti (1), Adrián Berredo (1), Quero (2), Mundaka (1) y Luis Enrique (1). Cambios: Javi Sánchez (2), min. 58 por Luis Enrique. Haruka (1), min. 58 por Mundaka. Guiller (1), min. 65 por Jukiya. Matías (1), min. 67 por Adrián Berredo. Lenense: Javi Torres (2); Julio (1), Nacho (3), Carlos Díaz (2), Álex Otero (2), Jairo (1), Ousmane (3), José Santullano (3), Pablo Sánchez (2), Luis del Río (1) y Berto Arias (2). Cambios: Carlos Blanco (2), min. 26 por Luis del Río. Abel García (1), min. 71 por Jairo. Pelayo Castañón (s.c.), min. 77 por Berto Arias. Goles: 0-1, min. 62: Carlos Blanco. 1-1, min. 70: Javi Sánchez. 1-2, min. 87: Ousmane, de penalti. Árbitro: Diego Menéndez Riestra (Gijón). Amonestó por el Llanera a Mundaka, y por el Lenense a Álex Otero, Jairo, Carlos Blanco y Javi López, que estaba en el banquillo. Pepe Quimarán: 160 espectadores.

El Lenense terminó ganando en Llanera gracias a los goles de Carlos Blanco y Ousmane, de penalti. Se adelantó primero el equipo visitante y consiguió empatar el Llanera con un golazo de Javi Sánchez, pero, aun así, un Llanera falto de elaboración en el centro del campo y romo en ataque acabó perdiendo un partido que le deja sin margen de error para meterse en la lucha por el ascenso. El Lenense, por su parte, aumenta sus esperanzas de lograr la salvación.

En la primera parte los dos equipos dispusieron de varias ocasiones. Al poco de empezar la tuvo Quero en una falta directa, pero Javi Torres despejó en una gran intervención. Al cuarto de hora hubo un remate de cabeza de Adrián Berredo que despejó de nuevo Javi Torres. El Lenense empezó a reaccionar y al borde del descanso disparó Julio y atrapó Raúl Paulino en una gran estirada. En la segunda mitad salió mejor el Lenense y Berto Arias remató con peligro nada más comenzar. Poco después, Nacho falló un gol cantado tras una buena contra de los visitantes. Y a la hora de juego Carlos Blanco arrancó desde el centro del campo y cruzó demasiado el balón cuando se encontraba delante de Raúl Paulino. El propio Carlos Blanco fue el autor del primer gol tras una asistencia de José Santullano. Empató rápido el Llanera con un golazo de Javi Sánchez, que se encontró con un balón en la frontal y la puso en la escuadra de Javi Torres.

Tras el empate siguió buscando el gol el Lenense y José Santullano robo un balón, se plantó solo ante Raúl Paulino, pero y cruzó demasiado su disparo. El Lenense tuvo premio a su insistencia y en el minuto 87 Guiller derribó a Carlos Blanco dentro del área, lo que aprovechó Ousmane para batir a Raúl Paulino y dar la victoria a su equipo.

Un gol de Kevin impulsa al Colunga ante el Siero (1-0)

Colunga: Yago (2); Ablanedo (2), Aldo (2), Marcos (2), Raúl (2), Zucu (2), Eric (1), Corgo (2), Pablo (2), Kevin (3) y Julen (2). Cambios: Moreno (1), min. 59 por Ablanedo. Montoto (1), min. 66 por Raúl. Remuñán (2), min. 66 por Eric. Menem (1), min. 89 por Kevin. Pablo Iglesias (1), min. 89 por Zucu. Siero: Gabriel (3); Luis Fanjul (2), Pablo Menéndez (2), Patón (1), Guille Cavia (1), Pablo González (2), Mateo (2), Antonio (2), Iván (2), Nelson (1) y Jorge (3). Cambios: Eduardo (2), min. 24 por Cavia, lesionado. Marcos (1), min. 72 por Nelson. Pelayo (1), min. 86 por Iván. El gol: 1-0, min. 83: Kevin. Árbitro: Rivas Nosti (Gijón). Amonestó por parte local a Raúl, Pablo, Julen y Moreno, y por parte visitante a Pablo González y Jorge. Santianes: Unos 100 espectadores.

El partido estuvo condicionado por el viento, aunque en la primera parte, cuando el Colunga lo tuvo a favor no lo supo aprovechar y fue el Siero el que tuvo las mejores opciones, especialmente una en la que Yago tuvo que intervenir con acierto. En la segunda, cuando jugaron con el aire en contra, el Colunga mejoró y tuvo ocasiones, pero tuvo que esperar al minuto 83 a un balón colgado de manera magistral por Remuñán, que remató de cabeza de forma impecable Kevin. El Siero, por su parte, quiso apretar tras el gol, sin éxito. Victoria importante para un Colunga que quiere salir de la zona de abajo.

Gijón Industrial y Praviano empatan con polémica (1-1)

Gijón Industrial: Llamas (2); Pablo Pérez (1), Hugo Pérez (2), Iván Suárez (1), Naya (1), David Ruiz (1), Iker Alegre (2), Álvaro Álvarez (1), Pablo Ferreiro (1), Ricardo Menéndez (1), Ricardo Navarro (2). Praviano: Alioune Fall (1); Alejandro Menéndez (1), Guillermo Thompson (2), Jesús Ruiz (2), Marco Correa (1), Iván da Conceiçao (1), Pablo Menéndez (1), Ignacio García (1), Dylan Calvet (1), Diego Sánchez (1), Álvaro Merayo (2). Cambios: Nouri Ghenname (1) por Jesús Ruiz, min. 65. Sergio González (1) por Diego Sánchez, min. 76. Mario Lorido (s.c.) por Iván da Conceiçao, min. 89. Goles: 1-0, min. 7: Pablo Ferreiro. 1-1, min. 31: Alejandro Menéndez. Árbitro: Fernández García (Oviedo). Amonestó a los locales Pablo Pérez, Iván Suárez, Ricardo Menéndez, Jesús Lastra, Iker Alegre, Hugo Pérez y Alejandro Rodríguez y a los visitantes Jesús Ruiz y Alejandro Menéndez. Santa Cruz: Unos 250 espectadores.

El Gijón Industrial dejó ayer escapar dos puntos del campo de Santa Cruz en un encuentro en el que los locales fueron netamente superiores al Praviano. El empate final sabe a poco a los de Miguel Martín, que se adelantaron en el marcador en el minuto 7, gracias a un centro chut de Pablo Ferreiro que sorprendió al portero. Tuvieron luego ocasiones para aumentar su ventaja, pero las desaprovecharon y así llegó el empate del Praviano, en una falta lateral que Alejandro Menéndez remató a la red pasada la media hora de partido. En la segunda parte las fuerzas se igualaron y el Praviano llegó incluso a disponer de un penalti que Llamas detuvo a Iván da Conceiçao. Los locales también protestaron dos penas máximas que el colegiado no señaló. Esas decisiones arbitrales terminaron de sacar del partido a los jugadores gijoneses, que con el de ayer suman 17 puntos, a tres de la salvación que marcan precisamente Praviano y Navarro, con 20 puntos.

El Avilés Stadium salva un punto en un soso derbi ante el Mosconia (0-0)

Navarro: Borja Piquero (2); Edrosa (2), Santa (3), Manu Rionda (2), Guille (3), Pandiani (2), Jonás (2), Mikel Busto (2), Cristian Collazo (1), Polo (2) y Miguel Cuesta (1). Cambios: Roscales (2), min. 66 por Cristian Collazo. Fredo (1), min. 86 por Jonás. Avilés Stadium: Javi Menes (3); Ordóñez (2), Zapico (3), Barragán (3), Mompa (2), Baba (2), Omar (2), Nahuel (1), Ito (1), Ciarrochi (1) y Jaime Ramos (1). Cambios: Appiah (2), min. 65 por Baba. Wisi (1), min. 68 por Jaime Ramos. Yosu (1), min. 78 por Ito. Árbitro: Álvarez Rodríguez (Gijón). Amonestó por parte local a Borja Piquero, Jonás, Guille y Nico Pandiani, y por parte visitante a Mompa, Zapico, Ciarrochi y Wisi. Tabiella: 130 espectadores.

El Navarro dominó durante todo el partido, siendo el equipo que tuvo las ocasiones ante un Avilés Stadium que se dedicó a defender y que se mostró completamente inoperante en ataque. El equipo local acumuló cuatro ocasiones claras en los primeros veinte minutos, dos en las botas de Miguel, otra para Polo y otra para Jonás. Pero entre Javi Menes y el poco acierto que ayer tuvieron los atacantes del Navarro, el marcador no se movió. En los últimos compases de la primera parte se vio mucho juego a balón parado en un derbi aburrido, sin ocasiones de gol y en el que el balón se pasó mucho tiempo en el centro del campo. El Stadium se dedicaba a mandar balones largos a Jaime Ramos e intentar aprovechar alguna segunda jugada. La segunda parte fue similar, con un Navarro que tuvo aún más dominio, encerrando al Avilés Stadium en su área. Uno de los más peligrosos del equipo local fue Guille, con sus internadas por la banda derecha que fueron un quebradero de cabeza para la zaga del Stadium. El Navarro, aun así, tuvo muchos acercamientos, pero pocas ocasiones claras y las pocas que tuvo bien resueltas por Javi Menes, que cuajó un gran partido. El equipo local llegó a sacar ocho saques de esquina en la segunda mitad, sin que eso le valiera para mover el marcador. Un empate que mantiene al Stadium último y al Navarro en la zona media de la tabla.

Tablas en un encuentro poco vistoso entre Urraca y Tuilla (0-0)

Urraca: José Luis (2); Mathe (2), Suero (3), Fonso (2), Agus (2), Expósito (2), Sandoval (2), Campillo (2), Ramón (2), Javi Alonso (2) y Meana (2). Cambios: Adrián Díaz (2), min. 70 por Sandoval. Luis (1), min. 81 por Ramón. Didi (1), min. 85 por Javi Alonso. Tuilla: Emilio (2); Leto (2), Joni (2), Jandro (3), Pozo (2), Viña (2), Nico (2), Novoa (2), Marcos (2), Beni (2) y Prendes (2). Cambios: Velardi (1), min. 60 por Nico. Viesca (1), min. 60 por Novoa. Noval (1), min. 81 por Joni. Árbitro: Agudo Daza (Oviedo). Amonestó por parte local a Javi Alonso, y a los visitantes Nico, Velardi y David, que estaba en el banquillo. La Corredoria: Unos 75 espectadores.

Partido aburrido para el espectador, con pocas ocasiones y muy disputado. En la primera parte apenas se puede destacar ninguna acción, solo que el Urraca tuvo más el balón. En la segunda, los locales siguieron siendo mejores, con un Tuilla que decidió defender y esperar a la contra. La entrada de Adrián Díaz provocó las dos ocasiones más claras del Urraca, casi lo mejor del partido.

Mucho viento y poco espectáculo en Grado entre el Mosconia y el Ceares (0-0)

Mosconia: Sergio (2); Álvaro (2), Carús (2), Pastur (2), Israel (2), Cali (2), Fuentes (2), Lastra (1), Bryan (1), Mimi (3) y Félix (1). Cambios: Mazo (1), min. 46 por Félix. Tolu (1), min. 60 por Bryan. Wilmer (s.c.), min. 90 por Mazo. Vicente (s.c.), min. 90 por Pastur. Ceares: Kike (1); Nelson (1), Héctor (1), Buelga (1), Pelayo (2), Llerandi (2), Madeira (2), Cueto (1), Medori (2), Edu García (2) y Aitor (2). Cambios: Dani (1), min. 78 por Cueto. Óscar (1), min. 78 por Buelga. Dani Blanco (1), min. 89 por Medori. Árbitro: Álvarez González (Oviedo). Amonestó por parte local a Álvaro, Fuentes, Mimi y Mazo, y por parte visitante a Edu García. Marqués de la Vega de Anzo: Unos 150 espectadores.

El campo del Mosconia vivió ayer un partido con público, pero con poco fútbol. Un duelo condicionado por el fuerte viento que soplaba en Grado y que dificultó mucho las posibilidades de generar peligro en el área rival de uno y otro equipo. Con el paso de los minutos, Mosconia y Ceares fueron conformándose con un resultado que les permite seguir bien colocados en sus batallas: la del equipo gijonés, que es líder, de meterse en la lucha por la fase de ascenso; y la del cuadro moscón de evitar por la vía directa el descenso. La primera parte fue muy aburrida. Ninguno de los dos equipos dispuso de ocasiones de gol y apenas tuvo capacidad para generar fútbol. En la segunda, el Mosconia salió a por el partido. Tratando de aprovechar que tenía el viento a favor, se fue arriba y dificultó la salida de balón del Ceares. Aun así, apenas consiguió crear ocasiones de gol. De hecho, la más clara de todo el partido la tuvo el Ceares, en el minuto 78, cuando Óscar disparó cruzado y el portero local Sergio logró despejar con el pie. El resto fueron pelotazos al área, buscando que alguien se hiciera con el balón, pero sin éxito. Mucho juego en el centro del campo y sin demasiada intención. Los dos equipos, conforme pasaban los minutos, fueron dando más valor al punto que tenían, que permite al Ceares seguir al frente de la clasificación y al Mosconia, aunque en los puestos que llevan al grupo de la permanencia, con opciones de salir de ellos.

El líder es Pascual: dos goles a balón parado del medio dan la victoria a L’Entregu frente al TItánico (1-2)

Titánico: Diego (2); Leyder (2), Isaac (3), Milú (3), Hugo (2), Garri (2), Barbón (3), Matheus (2), Manu (1), Jairo Santos (2) y Pibe (2). Cambios: Rubén (1), min. 67 por Pibe. Robles (1), min. 81 por Jairo Santos. Prida (2), min. 81 por Matheus. Dani (s.c.), min. 89 por Leyder. L’Entregu: Alberto (2); Álex (2), Ousmane Traoré (3), Nuño (2), Noé (2), Cisse (2), Imanol Vergara (2), Pascual (3), Santi Otero (3), Steven (2) y Yosu Camporro (3). Cambios: Javi Gutiérrez (2), min. 54 por Cisse. Riki Vaca (2), min. 59 por Noé. Javi Revuelta (2), min. 67 por Santi Otero. Goles: 0-1, min. 2: Pascual. 1-1, min. 53: Isaac. 1-2, min. 88: Pascual. Árbitro: Álvarez Ordóñez (Gijón). Amonestó por parte local a Isaac, Garri, Barbón y al técnico Adrián, y al visitante Alberto. Las Tolvas: 260 espectadores.

El talento y el disparo lejano de Pascual dieron ayer una importante victoria a L’Entregu en el campo de un Titánico que vendió cara su derrota, pero que se quedó sin sumar frente a un líder que se consolida al frente del subgrupo B en una jornada en la que su principal perseguido, el San Martín, no ha jugado debido a los positivos por covid de su rival, el Llanes. El Titánico no pudo hacer nada en el primer tiempo ante el gol tempranero de L’Entregu, obra de Pascual en un libre directo que lanzó desde unos 35 metros. Pudo aumentar la distancia L’Entregu en un remate de cabeza de Nuño poco después. El Titánico respondió en el 33 con un disparo de Matheus que se fue rozando el palo del meta Alberto. En el segundo tiempo, el Titánico salió más decidido a buscar la igualada y lo consiguió tras un centro lateral de Jairo Santos que despejó mal un defensa de L’Entregu e Isaac marcó a placer. Volvió el Titánico a la carga unos minutos después, pero un remate de Barbón de cabeza fue detenido en otra gran intervención de Alberto. El Titánico reclamó penalti en el minuto 65 sobre Jairo Santos. Ya en los minutos finales, una falta lanzada desde unos 30 metros y escorada a la derecha, algo más cercana que la del primer gol, sirvió de nuevo a Pascual para meter el gol de la victoria. Otro golazo en el que quizás pudo hacer un poco más el meta local para evitar que entrara. De ahí al final, el Titánico lo intentó de todas las maneras para empatar, pero no fue capaz. L’Entregu, con dos libres directos de Pascual, se llevó los tres puntos de Las Tolvas.

Damián revive al Valdesoto ganando al Condal (0-1)

Condal: Oleg (2); Enzo (1), Joaquín Peña (1), Juanma (1), Domínguez (1); Natan (1), Hugo (1), Álvaro (1), Cueva (1); Juanín (1) y Luis (1). Cambios: Costel (1), min. 46 por Hugo. Miguel (1), min. 46 por Enzo. Luis (1), min. 70 por Yari. Costales (1), min. 79 por Cueva. Valdesoto: Jano (1); Miguel Peña (1), Román (1), Álex Hornas (1), Barra (1); Manu Arbás (1), Riesgo (1), Carlos Peña (2), Aarón (1); Aitor (1) y Damián (2). Cambios: Mario Peña (1), min. 66 por Aitor. Rober (1), min. 66 por Aarón. Saso (1), min. 71 por Damián. Luengo (1), min.86 por Arbas. Illán (1), min.86 por Carlos Peña. El gol: 0-1, min. 4: Damián. Árbitro: Esmorís Ruiz de la Alegría (Oviedo). Amonestó por parte local a Hugo y Luis, y por parte visitante a Miguel Peña. Alejandro Ortea: 110 espectadores.

El Valdesoto se adelantó en el marcador al comienzo del partido tras aprovechar Damián un buen pase interior para plantarse ante Oleg y superarlo con un disparo raso. El gol marcó la primera mitad, dando tranquilidad al Valdesoto ante un Condal falto de ideas. Aun así, en el minuto 21 el equipo local pudo empatar por medio de Hugo en un tiro dentro del área que sacó la defensa del Valdesoto bajo palos. En la segunda parte, el Condal salió con intención de dar la vuelta al marcador, pero falto de profundidad. El equipo de Noreña encerró al Valdesoto, pero sin tener grandes ocasiones. Pudo sentenciar Rober en el tramo final, un minuto después Miguel tuvo la más clara del Condal, Saso volvió a tenerla para los visitantes y Carlos Peña tuvo otras dos para sentenciar. Al final, el Valdesoto ganó un partido que lo permite aspirar a salir de los puestos que obligarán a pelear por el descenso y que corta una racha de cuatro jornadas sin ganar.