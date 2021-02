Manel, de tres en tres en el Marino

“Ganar un partido en cualquier categoría cuesta mucho, si son tres parece un mundo y además teniendo en cuenta la situación en la que estaba el equipo. Los resultados lo cambian todo. Ahora los jugadores están convencidos de sus posibilidades y creen en lo que hacen. El mérito es suyo”, cuenta.

Al técnico avilesino no le sorprende la racha positiva que ha cogido el equipo. “Conocía a la plantilla y sabía que no podía estar en la situación tan mala como la que estaba. Era cuestión de ganar un partido para poder cambiar las cosas. Lo conseguimos y ahora tenemos que tratar de seguir en la misma línea de trabajo porque quedan todavía seis partidos. No podemos pensar en el futuro, hay que ir partido a partido y luego veremos donde acabamos. El objetivo hace tres semanas quedaba muy lejos, pero ahora está más cerca”, prosigue.

Para Manel la clave de la buena racha en la que ahora está el equipo hay que buscarla en el partido ante el Numancia. “Es el encuentro que lo marca todo. Era el más complicado porque teníamos que cambiar la dinámica. Nos hicimos cargo del equipo a mitad de semana y había poco tiempo para trabajar ante uno de ‘los gallitos’ del grupo. Nuestro objetivo era mantener la puerta a cero e intentar meter alguna de las oportunidades que íbamos a crear. Se dio como lo teníamos preparado ya partir de ahí todo empieza a fluir mejor y los jugadores se convencen de que se puede salir de la mala situación”. Una de las cosas que cambió Manel fue el esquema, pasando a jugar con cinco defensas. “Cuando mirabas la clasificación te dabas cuenta de que al equipo le penalizaban los rivales con muy poco. La prioridad era parar la sangría de goles encajados y crecer a partir de la fase defensiva. Lo conseguimos, y es cierto que con tres centrales estamos muy cómodos, pero también podemos jugar con cuatro atrás, como sucedió en el tramo final del partido ante el Vetusta”.

Manel indicó que “la categoría es muy competitiva y las diferencias que existen en la clasificación no se notan en el campo”. Y destacó el gran ambiente que se respira en el equipo: “El ambiente es muy bueno. Las victorias dan una alegría extra y tenemos que aprovecharlo”

Partidos aplazados. Mañana miércoles se disputarán dos partidos que fueron aplazados en su día en el grupo de los equipos asturianos. Los dos comenzarán a las 17.00 horas. El Covadonga recibirá la visita del Numancia, en el J.A.A. Rabanal, mientras que el Sporting B se enfrentará al Valladolid B en tierras pucelanas.