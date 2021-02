“El triatlón tiene que llegar a más gente, y cada vez más joven”

–¿Cómo acaba metido en esto?

–En mi vida se me había ocurrido dar este paso, ni por asomo, pero cuando gente a la que respeto mucho te llama e insiste mi sentido de la responsabilidad me dice que tenemos que devolver a la sociedad lo que nos ha dado. Después de mucho pensarlo, decidí aceptarlo. Hay que decir que en casa me apoyan mucho, pero también suspiran porque saben que eso significará menos tiempo para ellos.

–¿Cómo se inicia su relación con el triatlón?

–Siempre he practicado deporte, toda mi vida, pero sobre todo era un futbolero. Luego empecé con otro tipo de deportes, el taekwondo bastantes años, y más tarde prácticamente un poco de todo, a diario. Después de estar mucho tiempo fuera de Asturias, cuando regresé, allá por el 98 o el 99, conocí a una serie de locos del Centro Asturiano de Oviedo que hacían un cosa que se llamaba triatlón. Yo nunca había nadado, no me había subido a una bici y correr, pues habiendo jugado al fútbol te puedes imaginar (se ríe)... No era un deporte que se ciñera a mis características, pero me enganché.

–¿Qué le ha aportado?

–Me ha permitido llevar una vida saludable y disciplinada y afrontar retos deportivos que jamás pensé que podría conseguir. Siempre he sido un triatleta de la parte baja de la clasificación. Pero en el mundo del triatlón tiene que haber de todo, y en ese todo tiene que haber personas con capacidades competitivas excelentes, y permitir que puedan desarrollarse, y conseguir que cada vez más personas se acerquen. Es un deporte muy completo.

–¿Por dónde hay que ensanchar la base de practicantes?

–La idea es que el triatlón llegue a más gente y a personas cada vez más jóvenes. Lo habitual es que se asomen al mundo del triatlón personas con recorrido en otras disciplinas. Y si uno va a las pruebas, especialmente hace unos años, la edad media de los competidores sobrepasa los 30 años.

–El presidente saliente, Ángel Fernández, señalaba la falta de escuelas como uno de los handicaps del triatlón.

–Con Ángel me une una excelente relación desde hace muchos años. Hay que subrayar la excelente labor que ha hecho estos cuatro años, dejando una Federación muy saneada, y hay que continuar gran parte de su trabajo. No hay varitas mágicas con las escuelas, pero nuestra obligación es observar y analizar lo que se hace aquí y fuera de Asturias, y apoyar. Por ejemplo, recientemente he tenido la oportunidad de estar con la gente de la escuela de Marcos Peón para entrenar, sobre todo, a personas jóvenes. Es una iniciativa interesante que hay que valorar y hay que apoyar a los clubes para que tengan sus propias escuelas y que cuiden las bases. Es algo muy laborioso y casi ingrato para los clubes, y la Federación tiene que coordinar y proporcionar un marco adecuado, que promueva el orgullo de pertenencia hacia este deporte.

–¿Más proyectos?

–Deberíamos contar mucho más con la presencia de la mujer en este deporte. En todos los ámbitos, como deportista, organizadora, asamblearia y federativa. La presencia masculina siempre ha sido mayoritaria, y explicar las causas sería osado por mi parte. Más allá de lo que lo haya provocado, es una modalidad deportiva que le va muy bien a la mujer. Aunque es un deporte que se realiza individualmente, asocia mucho a las personas. Es una modalidad joven, pero estoy convencido de que es el deporte del futuro, si no es ya el del presente. Evidentemente, no lo comparo con deportes de masas como el fútbol o el baloncesto. Llama la atención cada vez más, y no es casualidad, que España haya creado tantos campeonatos.

–¿La juventud del triatlón hace que todavía esté verde en cuanto a organización y estructura?

–Sin duda es un deporte joven, y eso es bueno para unas cosas y supone un handicap para otras. Falta un poco de poso, de consolidación, pero en general yo creo que la situación del triatlón va a ser muy buena en este país y espero que lo sea también en Asturias. Cada vez hay más equipos, a diferencia de cuando yo empecé, que tuve la suerte de contar con la sección de triatlón del Centro Asturiano. Y eso es una buena señal.

–¿Con qué colaboradores cuenta?

–Somos once y tengo un equipo directivo del que estoy muy orgulloso y con el que me siento muy seguro. Agradezco además la llamada inmediata del presidente de la Española, José Hidalgo. Me siento apoyado.

–Una queja recurrente de las directivas de las federaciones de deportes minoritarios es la falta de gente dispuesta a arrimar el hombro en la gestión.

–Es un problema endémico, la falta de participación en las federaciones que no tienen un perfil profesional. Es una de las líneas que queremos trabajar, la de sentar bases sólidas para iniciar una profesionalización progresiva del trabajo federativo, para que todo lo que se haga durante un mandato tenga su continuidad y que no quede a expensas de que un grupo de personas, de manera altruista, decida dedicar parte de su tiempo. Ese es uno de los objetivos que nos gustaría conseguir, aunque los recursos son extraordinariamente limitados. Y no sé si el concepto es ser más transparente, pero queremos estar más cerca de los federados, informando de las cosas y explicándolas.

–Empezar en plena pandemia no parece lo más apropiado.

–Una de las cosas que haremos en las próximas semanas es dirigirnos a las diferentes administraciones que acogen las pruebas habituales del calendario, la autonómica y las municipales, y ver un poco cuáles son las expectativas. Es obvia la situación absolutamente excepcional que estamos viviendo, pero creo que es importante agotar cualquier posibilidad para desarrollar pruebas deportivas. No solamente porque es importante para las personas que las sacan adelante con un gran esfuerzo, sino porque además tenemos a gente joven que sin pruebas deportivas quizá no consiga la motivación suficiente para tener una vida deportiva recurrente y sana. No es un tema menor.

–¿Ve riesgo de que los jóvenes abandonen el deporte?

–Uno, que ya es un veterano, puede seguir con unos ciertos hábitos, pero cuando estás en plena adolescencia o juventud esto es muy difícil. Hay riesgo de que los que se mueven entre los 14 y los 18 años se dejen llevar al no haber competiciones. Nosotros, como representantes del deporte, vamos a agotar todas las posibilidades que existan para tener un calendario razonable.

–¿Entiende las medidas que han tomado las autoridades con el deporte?

–Soy indulgente a la hora de valorar todas las medidas restrictivas que se están adoptando, porque los dirigentes públicos se están enfrentando a algo que desconocen. Habría que tener una cierta paciencia. Es cierto que hay medidas que a lo mejor no se entienden muy bien, que se han adoptado y luego se han dejado de adoptar, una especie de ensayo-error. Pero la sociedad tiene que entender que los dirigentes, no solamente los nuestros, sino los mundiales, afrontan algo que desconocemos. Dentro de la junta directiva tenemos a una persona que es médico, Alfredo Fernández San Martín, que nos va a ayudar. Él va a buscar la manera más segura de celebrar las pruebas, porque no queremos la celebración a cualquier precio.

–Que sea un deporte al aire libre les beneficia, ¿no?

–Es verdad que el triatlón, al ser al aire libre, de clasificación individual y con experiencias de salidas a contrarreloj, puede salir bien parado en ese sentido. Sin embargo, en el deporte escolar, donde se trata de promocionar las burbujas y que se evite el traslado entre municipios, nos penaliza. Tenemos que conseguir que el triatlón esté en los Juegos Escolares.