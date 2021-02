Pablo Acebal, nuevo coordinador de fútbol base del Industrial, tras salir Víctor Holguera

El exfutbolista Pablo Acebal es el nuevo coordinador de fútbol base del Gijón Industrial después de que Víctor Holguera dejase ayer su cargo. Lo hizo tras haber cumplido el periodo de cuatro años que había pactado con el presidente de la entidad fabril Diego Junquera cuando se presentó a las elecciones. “Me voy orgulloso del trabajo hecho”, aseguró el veterano técnico, que valora que “ahora hay cimientos buenos en el fútbol base y una cantera consolidada”. Aunque asegura que ya recibió algunas ofertas, Holguera apuesta por “descansar, y ya luego decidir, porque ganas y afición para seguir no me van a faltar”.

No lo hará ya, eso sí, en el Gijón Industrial. “Me voy encantado y agradecido a toda la familia”, remarca el veterano técnico, que valora el “haber dado la vuelta a todo el fútbol base del club y haber creado siete u ocho equipos de campo y otros tantos de fútbol sala”. Por todo ello, enfatiza que “dejo el tren en la vía, ahora tendrá que venir otro que lo conduzca y al que le deseo toda la suerte del mundo”. Y ese conductor será Pablo Acebal. El exjugador del Sporting, que colgó las botas precisamente en el conjunto fabril el pasado mes de septiembre a causa de la pandemia, será el nuevo coordinador de base del Gijón Industrial tras venir ejerciendo como entrenador del infantil A. “Tengo muchas ganas, es un gran reto para un hombre de fútbol como yo”, explica Acebal, “agradecido al club y a Víctor, que es el mejor en lo suyo”. Así, aunque el exfutbolista no descarta algún día ser entrenador, deja claro que “la coordinación y la dirección deportiva siempre me llamaron la atención”, por lo que no dudó en sumarse a “un proyecto muy bonito”.

Con todo, aunque no se marca grandes objetivos antes de comenzar a trabajar, sí que apuesta por “crear una metodología de trabajo uniforme, con entrenadores formados, para lograr nutrir de canteranos al primer equipo, que es el principal objetivo de la cantera, y más aún en un equipo como este, de barrio”, incidiendo en que “sería bonito verlos en el primer equipo”.

El presidente del club fabril, Diego Junquera, argumenta su decisión de incorporar a Acebal afirmando que “queríamos contar con alguien de casa, y aunque le pueda faltar experiencia, le sobran formación y ganas”.

La marcha de Holguera se explica en base a la situación pandémica actual. “Él estaba un poco cansado de todo esto, y al cumplir los cuatro años de compromiso tomó la decisión de dejarlo”, explica Junquera. Entre el coordinador de base y la dirección también se abrieron ciertas discrepancias. Por ejemplo, en cuanto a cuándo empezar a entrenar. “Él quería comenzar cuanto antes, y nosotros éramos más partidarios de esperar”, explica ahora el presidente del club fabril. Junquera remarca que “esta es una situación muy complicada y hay que improvisar y gestionar muy al día”, para lo que ve más positivo un perfil como Acebal, “más joven y con una visión de las cosas más parecida a la mía”.

Y añade: “Con Víctor, a veces era difícil que viera las cosas como yo, porque llevaba muchos años haciendo las cosas igual y le costaba cambiar”.