El histórico gol de Chini: la intrahistoria de la primera victoria del Avilés Stadium

Carlos Gordón García, Chini, ya tiene un hueco en la historia del Avilés Stadium. El delantero avilesino consiguió el domingo ante el Caudal el tanto que daba la primera victoria de su equipo en Tercera División. Cinco meses después del inicio de la Liga, el Stadium estrenó por fin su casillero de victorias. Lo hizo, además, en el momento más inesperado: en un campo de prestigio, el Hermanos Antuña, y ante un rival, el Caudal, que lucha por disputar la fase de ascenso.

Y encima lo consiguió de forma agónica, cuando ya se jugaban los minutos de prolongación del partido y en la última acción del encuentro. Por si fuera poco, el gol lo marcó un jugador que reaparecía tras un mes lesionado. Chini reconoce que no estaba para jugar más minutos de los que jugó en el Hermanos Antuña, pero fueron suficientes para marcar su primer gol de la temporada y hacerse un hueco en la historia del club.

“Mejor, imposible. Era una victoria que necesitábamos. Además, la conseguimos ante un rival de la entidad del Caudal y eso da más valor al triunfo. Tuvimos la suerte que nos faltó en muchos partidos. El equipo merecía más, pero nos estaba faltando el acierto necesario para ganar”, afirma.

Chini, que tiene 29 años, cuenta con una larga trayectoria en el fútbol regional asturiano. Comenzó a jugar a los cinco años en las categorías inferiores del Avilés, pero en infantiles “me echaron por bajito”. Se integró en el fútbol base del Navarro, equipo en el que estuvo hasta Regionales, para pasar después por el Valdesoto, Avilés B -con ascenso a Tercera- Tapia, L’Entregu, Muros y Barcia, antes de recalar esta temporada en el conjunto avilesino.

Chini reconoce que tras marcar en el Hermanos Antuña “lloré como un niño de dos años. Fue muy emocionante ver a todo el equipo celebrando la victoria y me saltaron las lágrimas. Era una victoria que se nos estaba resistiendo y llegó en el momento más inesperado”.

A pesar del triunfo, Chini no esconde que la situación del equipo es delicada, sigue siendo colista a cuatro puntos del penúltimo, pero no arroja la toalla. De no haber ganado y con el triunfo del Vallobín, todo se habría acabado. “Lo seguimos teniendo muy difícil, pero lo cierto es que el equipo ha cambiado en el último mes y medio. Ahora, estamos compitiendo, lo que nos faltó al principio. Hubo muchos cambios en la plantilla y nos faltaba ser un grupo. Ahora, las cosas han cambiado y si mantenemos la línea de las tres últimas semanas tenemos opciones. De ganar al Industrial el domingo demostraríamos que nuestra reacción es seria”.