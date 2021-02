Mieres,

El Ayuntamiento de Mieres es ejemplo en Asturias por mantener sus convocatorias anuales, ajustándolas al tiempo de pandemia que vivimos, con todas las medidas de seguridad impuestas por las autoridades sanitarias. En esta ocasión, la concejalía de Deportes, que lleva Saúl Martín, programa les Xornaes Montaña Mieres, que llegan a su 33.ª edición y que contarán con seis charlas de altura. Se celebrarán en el Auditorio Teodoro Cuesta de la Casa de Cultura de Mieres y todas ellas con comienzo a las 20.00 horas.

El lunes se inician las jornadas con la intervención de Chus Lago, exploradora y alpinista que hablará de sus vivencias recogidas en el libro “El espejo de hielo”, premio “Desnivel” de literatura del pasado año. En su charla hablará de sentimientos, detalles, reflexiones y apreciaciones de una mujer que ha recorrido los hielos del norte y del sur de la Tierra.

El martes estará en Mieres Juanjo San Sebastián. El mítico alpinista, escalador, cámara de altura, guionista, director de documentales, escritor y colaborador de “Al filo de lo imposible” presentará “El viaje”, documental que habla de su experiencia como alpinista pero, sobre todo, como persona. Al respecto ha señalado que de lo que “más orgulloso estoy no son las montañas que he escalado, sino que cuando miro la vida que he llevado se parece mucho a la vida que he querido llevar”.

El asturiano Ángel Castro, “Gelu”, técnico deportivo de media montaña y escalada, será el encargado, el miércoles, de comentar sus experiencias de alpinismo en la cordillera Cantábrica. El jueves será el turno de Nuria Picas, corredora de ultratrails catalana que por su brillante trayectoria deportiva ha recibido la Creu de Sant Jordi de la Generalitat, que hablará sobre su trayectoria. El viernes, la jovencísima Iziar Martínez, escaladora incluida en el equipo español juvenil participante en competiciones internacionales de escalada, ofrecerá la charla titulada “De niña a salvaje”. El sábado se clausuran las jornadas con la presencia de Jaume Peiró y Alex González, que hablarán de su trayectoria en escalada y alpinismo con el objetivo de “acercar la montaña a las personas que siguen a diario nuestras aventuras por el mundo”.

El edil mierense Saúl Martín señala que “en Mieres y en Asturias todo lo relacionado con la montaña y el senderismo cuenta con muchos adeptos. Más de tres décadas después del comienzo de esta actividad divulgativa, los aficionados asisten interesados a las charlas y proyecciones a cargo de expertos en cada materia”.