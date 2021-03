Colloto despide al Cocañu, esencia y sonrisa del ciclismo asturiano: "Siempre estaba de buen humor"

El mundo del ciclismo rindió ayer un caluroso y emotivo adiós a Manuel Rodríguez, “el Cocañu”, fallecido el domingo en el HUCA de Oviedo por el covid-19 a los 70 años. Sus amigos del pelotón destacaban del que fuera uno de los colaboradores de la Vuelta a Asturias, además de su eterna sonrisa, que era “una de las esencias” de la ronda. Estas son solo dos de las razones por las que la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Colloto congregó a numerosos amigos y familiares, pero sobre todo a muchas personas relacionadas con el mundo del ciclismo, deporte del que Manuel Rodríguez era un gran apasionado.

Manuel Rodríguez fue un hombre destacado en la organización de la Vuelta a Asturias, con la que empezó a colaborar en1966, año en que la empresa cervezas el Águila Negra, de la que era empleado, entró como uno de los patrocinadores. Fue un gran colaborador de Julio Álvarez Mendo, el organizador durante muchos años de la Vuelta a Asturias, y lo seguía siendo con su hija, Cristina, responsable ahora de la organización de la carrera asturiana. Manuel Rodríguez era desde hace 50 años el responsable del montaje de las llegadas de las etapas.

Rodríguez fue presidente de la Federación de Ciclismo del Principado de Asturias en dos mandatos, entre los años 1985 y 1992, y durante muchos años alcalde de barrio de Colloto. Fue nombrado en 2010 por Gabino de Lorenzo, alcalde de Oviedo en aquellos años.

Muy afectada estaba ayer, Cristina Álvarez Mendo, presidenta del Club Ciclista Aramo, organizador de la Vuelta: “Es una gran pérdida. Poco a poco se nos van marchando las personas que eran la esencia de la Vuelta a Asturias”. Álvarez Mendo destacó que “era la alegría personificada, siempre estaba de buen humor, era feliz organizando las metas y en la oficina permanente. Le vamos a echar mucho de menos. Es un mazazo enorme”. Y añadió que “Manolo fue una persona muy cercana a mi padre (Julio Álvarez Mendo) y por tanto muy cercana a mí. Todos los que estamos en la Vuelta a Asturias formamos una familia y Manolo era uno de ellos. La repercusión de su muerte y los innumerables mensajes de apoyo que recibimos, demuestran que era una persona muy querida”.

Álvarez Mendo adelantó que la presente edición de la Vuelta “será un poco dedicada a los que ya no están con nosotros”, y en ese sentido subrayó que “estoy orgullosa de haber podido entregar a Manolo la insignia de oro de la Vuelta en 2017. Nunca me había imaginado verle de traje. Sé que le hizo mucha ilusión, estaba muy emocionado, se le cayeron las lágrimas. Fue un reconocimiento a su gran labor por el ciclismo y me alegro de haberlo hecho en vida”.

Una de las personas que compartió muchas vivencias con Manuel Rodríguez fue Jorge Luis Montero, “Coque”, que fue vicepresidente con él en su etapa en la Federación, y posteriormente presidente. “Era un gran amigo. Nos unía la afición por el ciclismo. Hicimos mil cosas juntos, siempre estaba dispuesto a ayudar sin pedir nada a cambio. Nos conocimos en la Vuelta y ahí surgió una profunda amistad”.

Para el presidente de la Federación Asturiana de Ciclismo, José Antonio Díaz, “Walker”, Manuel Rodríguez “era un hombre del ciclismo. Siempre estaba dispuesto a colaborar y además lo hacía siempre con un carácter alegre. Era muy bromista y con una gran capacidad de trabajo. Yo lo conocí hace muchos años en la Vuelta a Asturias. Lo dio todo por el ciclismo. Fue presidente cuando nadie quería hacerse cargo de la Federación”.