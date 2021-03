Alonso Meana, base gijonés del Liberbank Oviedo Baloncesto: “Estoy muy emocionado por volver a jugar en casa tras un año sin competir”

Meana sí que seguirá cursando sus estudios a distancia, probablemente en otra universidad, pero su faceta deportiva seguirá en España, en el OCB: “En enero seguía teniendo la ilusión de poder jugar allí, pero cuando fue pasando el tiempo me fui dando cuenta de que no iba a poder ser y mi objetivo es ser jugador profesional en España”. La decisión de volver ya no tiene vuelta atrás: “Los dos años que me quedan para acabar los haré on-line, pero al baloncesto jugaré aquí, es una decisión de futuro”.

El base asturiano es consciente de que no le va a ser fácil hacerse un hueco en un equipo consolidado que, además, está haciendo una gran temporada. La ventaja para él es que lleva entrenándose a las órdenes de Natxo Lezkano desde el primer día, cuando apenas contaban con jugadoras por las dificultades que hubo para reclutar a los extranjeros por todos los problemas de movilidad derivados del coronavirus: “Soy consciente de que hay doce fichas ahora y que es normal que sea yo la número trece, pero mi objetivo es, cuando entré en la rotación, ayudar todo lo que pueda al equipo, aportarle intensidad, energía y control de juego”.

El día del regreso será casi seguro mañana (18 horas) ante el Leyma Coruña, ya que Saúl Blanco es duda por sus problemas físicos. El hecho de volver a jugar en Pumarín es algo que llega a emocionar a Meana: “Me emociona mucho volver, llevo casi un año sin competir y hacerlo con los que son mis compañeros es muy emotivo”. Un Oviedo Baloncesto que esta temporada se ha convertido en una de las revelaciones de la LEB Oro. Los de Natxo Lezkano, con una gran reducción presupuestaria, con jugadores en su mayoría desconocidos, han logrado meterse en el grupo que se va a jugar el ascenso a la ACB: “Sorprende más a los de fuera porque ven los nombres y que para muchos es su primer año de profesionales; por eso extraña que estemos tan arriba, pero si vinieran a ver los entrenamientos se darían cuenta de que no es tanta sorpresa”, explica Meana.

El futuro de Meana pasa por España y, si nada se tuerce, por el OCB: “Tengo pendiente una conversación con el club, pero tenemos los mismos objetivos; para mí es una gran oportunidad jugar en la LEB Oro con 21 años y a media hora de casa; ellos me quieren mucho y yo les quiero mucho a ellos”. Un buena relación que se extiende a Natxo Lezkano: “A pesar de no poder contar conmigo me ha tratado como a uno más y me ha transmitido muchos conocimientos”.