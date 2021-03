El presidente del Finetwork Gijón estalla por el arbitraje en el derbi: "Sentí ganas de dejarlo todo"

De Álvaro nada tiene que reprochar al Unión Financiera, del que alaba su trabajo y le desea que alcance sus objetivos, pero considera que en el partido “todas las decisiones les favorecieron” y apunta como dato significativo que “con uno menos y jugando sin portero, el balón sale a córner, pero lo coge el portero de ellos, lanza a portería mete gol y lo dan por válido”.

El presidente del equipo gijonés aseguró que “llevo 30 años en el balonmano y doce como presidente de este club y nunca me había sentido tan mal como al finalizar el partido y con ganas de mandarlo todo a la mierda”.

Para él no fue la única decisión que les perjudicó. “Cuando había alguna pugna la falta siempre fue en contra nuestra, y eso supuso muchas ocasiones más para ellos a lo largo del partido. Al final anulan un gol a Iván y pitan una falta anterior, era el 24-26 y quedaba muy poco. No nos dejaron ganar”. De Álvaro llegó a calificar el arbitraje de “tendencioso y sibilino”.

“El encuentro estuvo muy bien. Se produjo un gran duelo de banquillos y creo que habíamos ganado la partida, pero no nos dejaron ganar el partido”, manifestó el presidente, que ya al poco tiempo de finalizar el mismo había pedido respeto para los suyos a través de las redes sociales. “Solo pedimos que nos traten en igualdad de condiciones que al resto cuando estamos en la cancha. Cada club puede tener su proyecto, pero las cosas se demuestran en la cancha”, reiteró. Respecto a otros arbitrajes, Juan de Álvaro señaló que “no tengo queja” ya que “hay partidos en los que te ayudan y en otros en los que te perjudican, no tengo nada que decir”. No así del encuentro del sábado, del que llegó a decir que “nunca he visto nada así”. También se mostró “muy cansado de que nos feliciten, que digan que bien jugamos y nos den palmaditas en el hombro. Eso no me vale, estos chavales merecen el mismo respeto que los demás. Parece que cualquiera que venga a jugar contra nosotros merece más respeto y eso no puede ser así”.

A pesar de la derrota, Juan de Álvaro felicitó a sus jugadores por el partido realizado y considera que “todo el mundo puede cometer errores, si pensara que fueron decisiones premeditadas dejaba de manera inmediata el balonmano. Pero queda la sensación de cosas que están pasando a lo largo del tiempo. Cuando eres alguien todo el mundo te apoya, pero cuando no, solo lo hacen cuatro”. El presidente reiteró su petición de “respeto e igualdad de trato por los chavales, para el trabajo de cantera, para los entrenadores, para este club para la ciudad de Gijón”.

A De Álvaro se le nota molesto, pero no pierde su ambición y asegura que “vamos a pelear los partidos que quedan y si no es este año será el que viene o el otro, pero este equipo volverá a la División de Honor Plata para empezar. Somos un club modesto, pero siempre hemos sido ambiciosos y lo seguimos siendo”. El Finetwork Gijón, cuenta con una plantilla de la cantera, sin fichajes y con jugadores totalmente aficionados, pero que según su presidente “trabajan y entrenan como los que cobran y por eso se merecen el mismo respeto que ellos”.

El dirigente quiere zanjar esta situación asegurando que “el partido ya pasó. No vamos a hacer un drama de ello. Lo que vamos a hacer es centrarnos en los partidos que quedan. Nuestro objetivo es tirar para adelante. No vamos a pedir nada ni reclamar nada, pero la sensación que vivimos en el partido de Oviedo fue muy desagradable. Solo pedimos que se nos respete e igualdad de trato”.

La derrota en Oviedo aleja al Finetwork Gijón de la posibilidad de entrar en la fase de ascenso, aunque matemáticamente todavía es posible, si bien los equipos que ahora ocupan esas dos plazas, Unión Financiera y Toscaf Avilesina, no están fallando.