La Federación censura las acusaciones de Juan de Álvaro: “Se equivoca”

La rajada de Juan de Álvaro fue muy llamativa. El presidente del Finetwork Gijón –que con esta derrota se descuelga de la lucha por el ascenso, que actualmente acaparan el propio Unión Financiera y el Cafés Toscaf Atlética Avilesina– aseguró que los árbitros “no nos dejaron ganar el partido” y enfatizando que “nunca he visto nada así”.

Para García de la Cámara, “es posible que los árbitros se equivocaran en su contra, pero lo que da a entender es muy grave, dejando entrever que lo hicieron adrede o que estaban vendidos”, apuntando incluso a la propia federación asturiana. “Nosotros ayudamos y apoyamos a todos por igual”, sentencia el presidente del colectivo regional, que confían en que “todo esto se acabe de una vez”.

“Un colegiado nunca comete errores de forma intencionada”, remarca el presidente del comité de árbitros del Principado, José Luis Fernández, que deja claro que “no existen intereses ocultos, más allá de que puedan tener más o menos aciertos”. Fernández asegura que “lo que más me molesta es que se ponga en duda la integridad de los árbitros”. Así, el presidente regional del estamento arbitral pide “que no se dude de nuestra ética”, incidiendo en que “si hubo fallos, no se hicieron de forma intencionada ni buscando perjuicios a nadie”. Además, Fernández deja claro que “es una competición nacional y es la Federación Española la que designa los árbitros, nosotros no tenemos nada que hacer ni decidir”.

Precisamente, Miguel Ángel Valero, vicepresidente del comité de árbitros de la Real Federación Española de Balonmano y responsable de la categoría donde se disputó el encuentro –Primera Nacional–, defiende sin ambages la actuación de los colegiados. “Son dos árbitros con experiencia”, enfatiza en referencia a los colegiados que arbitraron el encuentro, los vascos Mikel Burguera –en la categoría desde hace seis años– y Sergio Elordui, el más veterano de los dos, y que llegó a arbitrar en División de Honor Plata –la segunda categoría nacional–. “Son una pareja bastante fiable por su experiencia, aunque claro que pueden tener un partido malo”, explica Valero, “lo que está claro es que no tienen ningún interés premeditado”. De hecho, explica que “son los propios árbitros los que me llaman sin hay algo raro en algún encuentro, y no recibí ninguna llamada sobre este encuentro”.

“Cada uno tiene su opinión, y puede ser hasta respetable”, entiende desde la otra parte de la polémica Toni Malla, entrenador del Unión Financiera, que no obstante asegura que “el tema del arbitraje es muy complicado, a veces te da y a veces te quita”, por lo que “yo nunca hablo de los árbitros, porque soy consciente de la formación que tienen y lo mal que lo pasan. Tienen una labor muy difícil”. Malla quiere dejar claro que “la Federación Asturiana lucha y trabaja en favor de todos los clubes por igual”.

Además, el entrenador del equipo ovetense alaba “el gran partido” que hizo el Finetwork Gijón, del que destaca que “es un gran equipo, con una gran estructura y un gran entrenador, que seguirá mejorando”, con lo que “no tengo duda de que acabará ascendiendo a División de Honor Plata en algún momento”. Además, incidió en que “tener derbis asturianos a este nivel clasificatorio es buenos para todo el balonmano de la región”.