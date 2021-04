Así fue la jornada de los equipos asturianos de Segunda B: crónicas, declaraciones, alineaciones y puntuaciones

Un penalti chafa al Marino

El equipo de Luanco plantó cara al Deportivo en Riazor y tuvo las mejores oportunidades antes del gol de Miku

Deportivo, 1-Marino, 0 Deportivo: Lucho García (2); Bóveda (1), Mujaid (1), Granero (1), Salva (2), Villares (1), Bergantiños (2), Raí (1), Keko (2), Miku (2) y Lara (2). Cambios: Valín (1) por Granero, min. 52. Gandoy (1) por Lara, min. 69. Galán (s. c.) por Keko, min. 82. Beavue (s. c.) por Miku, min. 82. Rayco (1) por Raí, min. 82. Marino: Chechu (2); Borja Álvarez (1), Emilio Morilla (1), Trabanco (2), Miguel Prado (2), Guaya (1): Nacho Matador (1), Lora (2); Luis Morán (1), Mendi (1) y Álex Arias (2). Cambios: Chiqui (1) por Mendi, min. 53. Iván Fernández (1) por Luis Morán, min. 73. Orviz (1) por Emilio Morilla, min. 73. Enol (s. c.) por Nacho Matador, min. 85. César Suárez (s. c.) por Lora, min. 85. El gol: 1-0, min. 61: Miku, de penalti. Árbitro: Pozueta Rodríguez (Comité Cántabro). Mostró tarjetas amarillas a los locales Gandoy y Villares; y a Luis Morán y Emilio Morilla, por el Marino. Riazor.

El Marino le puso las cosas difíciles al Dépor en un partido espeso de los locales. Decidió un discutido penalti, transformado por Miku pese a la buena estirada de Chechu Grana. Hubo nervios en el tramo final, aunque los hombres de Rubén de la Barrera supieron aguantar la mínima ventaja.

El partido comenzó con cierto dominio del Dépor, pero se topó con un Marino bien cerrado atrás. Pese al dominio local, los luanquinos dispusieron de las mejores ocasiones, como un remate de Álex Arias que obligó a Lucho a estirarse. El Dépor, impotente, se limitó a reclamar penaltis sobre Villares y Salva Ruiz que el árbitro no concedió.

El Marino se fue creciendo a lo largo de la segunda mitad, con una presión alta que dificultaba la salida de balón del Dépor. Seguían las dudas de los blanquiazules, que no eran capaces de acercarse al área rival. Pero cuando mejor estaban los visitantes llegó la acción determinante del partido, en una acción entre Emilio Morilla y Lara que el árbitro señaló como penalti. Miku tomó la responsabilidad y con un disparo potente hizo inútil la estirada de Chechu Grana.

Jarro de agua fría para un Marino de Luanco que a raíz de esta diana estaba obligado a buscar con más ímpetu la portería de Lucho García. Con este escenario, el Deportivo empezó a encontrar más espacios, pero sin acabar de generar ocasiones claras de gol.

Rubén de la Barrera movió el banquillo y en los minutos finales dio entrada a Beauvue y Rayco para darle aire fresco a los suyos, pero ni con esas. Por su parte, los visitantes dieron entrada a César Suárez y Enol cuando el equipo se encontraba lanzado hacia la portería rival. Los últimos compases estuvieron disputados y se vivieron nervios y tensión, pero no acabó llegando nada más y el 1-0 ya era una realidad.

Con este resultado, el Marino de Luanco ve cortada la dinámica ascendente que venía mostrando en los últimos partidos, aunque con el objetivo cumplido de entrar en la Segunda RFEF. Mientras, el equipo coruñés consigue tres puntos para mantenerse en lo más alto de este grupo intermedio y seguir luchando por un puesto en la Primera RFEF.

Manel, entrenador del Marino: “Estuvimos bien cuando nos quitamos el susto”Despiece El entrenador del Marino, Manel, destacó que el partido se desarrolló tal como estaba previsto: “Esperábamos del Dépor que fuera el protagonista con balón y nosotros replegados y presionándoles arriba. Poco a poco fuimos corrigiendo errores y no nos metimos muy atrás, como nos pasó frente a la Cultural. Estuvimos bien cuando nos quitamos el susto”. Manel añadió que “siempre impone jugar en Riazor. Los chavales han realizado un grandísimo trabajo. Poco a poco se fueron recomponiendo. Tuvimos las ocasiones más claras en la primera parte. Al inicio de la segunda tuvimos otra oportunidad clara. Es una pena perder al final el partido con un penalti que me dijeron que, cuando menos, fue dudoso”.

El Langreo reacciona tarde

El Ferrol se impuso a los langreanos por la mínima en el inicio de la segunda mitad, que buscaron el empate sin acierto

Ferrol,1-Langreo, 0 Ferrol: Chema (2); Seoane (2), Jon García (2), Quique Fornos (2), Alex López (3), Elsinho (2), Moser (3), Juan (3), David Rodríguez (3), Pep Caballé (3) y Joselu (2). Cambios: Javi Rey (2) por Pep Caballé y Dani Nieto (s.c.) por Joselu, min. 67. Nathan (s.c.) por David Rodríguez, min. 76. Quintana (s.c.) por Juan, min. 86. Langreo: Adrián Torre (3); Puras (2), Gonzalo (2), Alain (2), Adrián Llano (2), Ketu (2), Allyson (3), Marenyá (3), David (2), Kang (2) y Álvaro Muñiz (2). Cambios: Álvaro Gómez (2) por Kang, min. 56. Fontaine (2) por David, y Jorge Hernández (2) por Álvaro Muñiz, min. 67. Imad (s.c.) por Adrián Llano y Ljungberg (s.c.) por Allyson, min. 75. El gol: 1-0, min. 58: David Rodríguez. Árbitro: Carlos Pérez Fernández (castellano leonés). Mostró cartulina amarilla al local Juan Peñaloza. Por los visitantes la vieron Ketu y Alain. A Malata: Alrededor de un millar de espectadores

El Racing se impuso por la mínima (1-0) al Langreo en un partido en el que los ferrolanos fueron muy superiores a su rival en la primera parte en donde ya pudieron dejar sentenciado el partido. Ya en la segunda el choque se igualó, aunque no dio sensación de que el Langreo tuviera opciones de llevarse algún punto de A Malata. La primera parte fue un monólogo del Racing. Los de Parralo dominaron de principio a fin y contaron además con todo un rosario de ocasiones para adelantarse en el marcador. El Langreo se defendió como buenamente pudo, pues las embestidas del Racing fueron constantes. Los de Ángel Rodríguez tuvieron dos o tres oportunidades ante el marco de Chema, pero todas fueron a través de disparos lejanos de David, Maranyá y Allyson que finalizaron sin consciencias.

El Racing puso el fútbol y las ocasiones claras de gol. El meta Adrián Torre se tuvo que multiplicar tras las constantes llegadas del Racing. Una de las más claras fue tras el robo de Peñaloza y el disparo cruzado posterior de Joselu, que se marchó rozando el poste. Los ferrolanos gozaron de un sinfín de disparos en botas de Caballé, Álex López, Moser, David... A todas ellas les faltó la pólvora suficiente para concretarlas. El Racing rozó el gol en el último minuto tras un remate de David que despejó el meta visitante. El rechace lo cogió Caballé, pero su disparo se fue a córner.

El Langreo rozó el gol al primer minuto de la reanudación, fue tras un disparo lejano de Allyson que se estrelló en el palo. Los primeros minutos de este segundo tiempo fueron un auténtico correcalles y el partido estuvo muy descontrolado. Sin embargo, en el primer acercamiento local y en una acción por banda de Caballé que acabó centrando, David Rodríguez remató para marcar tras golpear antes el balón en el palo.

Con el paso de los minutos el partido fue perdiendo intensidad y se vivieron muchos minutos sin que ocurriera nada. Incluso el carrusel de cambios no ayudó a activarlo. En el 71 David Rodríguez volvió a tener una inmejorable dentro del área, pero su disparo se marchó cruzado. El Langreo logró tener por momentos más posesión que su rival, pero esta no se tradujo en ocasiones ni llegadas.

Lo que quedó más que claro en esta segunda mitad es que el partido perdió toda la chispa de la primera y con los cambios mucho más. Las ocasiones de gol eran contadas y solo el partido se mantenía vivo por la incertidumbre del resultado. Quizás al Langreo le faltó atreverse un poco más.

Ángel Rodrígue, técnico del Langreo: “Cometimos demasiados errores, no estuvimos cómodos” El entrenador del Langreo, Ángel Rodríguez, señaló tras la derrota ante el Ferrol que “no ha sido un partido bueno por nuestra parte. No nos hemos sentido cómodos. creo que nos hemos equivocado en lo más básico. De hecho, las ocasiones del Racing de Ferrol han sido provocadas por errores garrafales nuestros, no típicos de esta categoría. Ha sido un partido en el que ha habido más deméritos que méritos”. Sobre los aspectos a mejorar en los próximos partidos, el técnico destacó que “tenemos que ser lo que éramos a principios de temporada: un equipo vistoso, dinámico, que robaba en campo contrario, que tenía el balón y jugaba siempre hacia delante y además lo hacía con criterio con el balón. A día de hoy no se ha visto nada de eso”.



Maissa rescata un punto

El jugador senegalés marca el tanto del empate del Lealtad en el Helmántico en el tiempo de prolongación

Salamanca, 1-Lealtad ,1 Salamanca: Javi Benítez (1); Anderson (2), Sergio Ayala (1), Candelas (1), Leo Sepúlveda (2); Sergio Molina (2), Amaro (1); Fer Llorente (2), Camacho (1), Ernest (1); Chávez (2). Cambios: Juancho (1) por Camacho, min. 65. Javi Navas (1) por Ernest, min. 65. Kristian (1) por Chávez, min. 82 Lealtad: Busmann (2); Jordi Pola (1), René Pérez (1), Iriondo (2), Gayoso (1); Maissa (2), Juan López (1), Gabri Salazar (1); Juan Mera (1), Unai Hernández (1), Sandoval (1). Cambios: Piniella (1) por Sandoval, min. 63. Kofi Atta (1) por Juan Mera, min. 63. Saha (1) por Iriondo min. 63. Goles: 1-0, min. 47, Leo Sepúlveda. 1-1, min. 91, Maissa. Arbitro: Gargantilla Fernández (Colegio extremeño). Tarjetas amarillas a los locales Fer Llorente, Chávez, Anderson y a Kristian y a los visitantes Juan Mera, Unai Hernández e Iriondo. El Helmántico: Alrededor de 1.200 espectadores.

El Lealtad sumó un punto que le sabe a gloria porque llegó en el tiempo añadido y tras un flojo partido. De esta manera, empieza la segunda fase de esta temporada sumando un punto a domicilio, lo que no está mal ya que el Salamanca es un equipo a alza. El partido se retrasó media hora porque la Federación Española de Fútbol decidió realizar la prueba de antígenos a todos los jugadores tras detectarse un positivo por covid-19 de un jugador local, concretamente de Uxío Da Pena, el cual se está recuperando en su domicilio. Los de Clemente Sánchez salieron con muy poca tensión al tapete de El Helmántico y las primeras ocasiones fueron de un Salamanca que salió claramente a por la victoria y a adelantarse pronto en el marcador ante un Lealtad que fue de menos a más en la primera mitad, pero que no tuvo presencia en ataque. La segunda parte empezó como la primera, con un Lealtad a merced de su rival, pero en esta ocasión el Salamanca sí que encontró el gol, obra de Leo Sepúlveda. El tanto dejó tocado al Lealtad, que vio como seis minutos después Leo Sepúlveda estuvo a punto de hacer el segundo, pero Busmann detuvo su disparo. El Lealtad no recibió más ocasiones en los minutos siguientes, pero el equipo no reaccionaba. En el tramo final se estiraron algo los asturianos, pero sin crear peligro. También contribuyó a que el Salamanca dio un paso atrás para defender la renta. En una de las escasas aproximaciones del Lealtad se pudo forzar una falta en la frontal del área bastante peligrosa, pero el disparo de Juan López se marchó alto. Parecía que el Lealtad se iría de vacío de El Helmántico cuando ya en el tiempo añadido, y en un balón colgado a la desesperada en el área, Maissa lo recogió y batió a Javi Benítez para sumar un punto que quizás fue excesivo para los méritos que hicieron los Villaviciosa, pero que les sabe a gloria teniendo en cuenta cómo fue el partido y en el momento en que se produjo el gol.

Clemente, entrenador del Lealtad: “Nos costó entrar en el partido, pero reaccionamos bien” El entrenador del Lealtad, Clemente Sánchez dio por bueno el punto conseguido en El Helmántico. Reconoció que al equipo le costó entrar en el partido: “En la primera parte el equipo entró mal y le costó mucho equilibrar el partido. A partir del gol del Salamanca el equipo mejoró, reaccionó bien y buscó más la meta rival. El premio llegó en el añadido con el gol de Maissa”. Clemente se mostró muy satisfecho con su equipo: “Todos remamos juntos en este equipo. Todos los chicos ponen muchas ganas y me ha gustado ver que el trabajo de la semana se ha plasmado en el campo”.

El Vetusta, muy superior

Los oviedistas se deshacen con comodidad del Guijuelo, al que incluso pudieron golear tras mandar dos tiros a los palos

Guijuelo, 0-Vetusta, 2 Guijuelo: Salcedo (2); Raúl Parra (0), Lucas Puime (1), Razvan (0), Kike Pina (2); Carlos Rubén (0), Abraham Pozo (1), Kamal (0), Andi (0); Antonio Pino (1) e Isma Cerro (0). Cambios: Mounir (1) por Andi, min. 46. Cristóbal Gil (0) por Carlos Rubén, min. 46. Lolo Plà (0) por Isma Cerro, min. 46. Damián Zamorano (0) por Raúl Parra, min. 59. Deco (s.c.) por Abraham Pozo, min. 73. Vetusta: Berto Hórreo (s.c.); Jorge Mier (2), Armenteros (3), Ando (2), Fran Pacoli (1); Guille Bernabéu (1), Meléndez (3), Rober (1), Eloy Ordóñez (2); Sandoval (2) y Javi Cueto (3). Cambios: Erik Aguado (s.c.) por Eloy Ordóñez, min. 75. Steven (s.c.) por Javi Cueto, min. 78. Alberto Fuentes (s.c.) por Meléndez, min. 83. Goles: 0-1, min. 17. Javi Cueto. 0-2, min. 59. Armenteros. Árbitro: Ferrol Muñiz (Gallego). Tarjetas amarillas a los locales Rubén y Pina; y al visitante Meléndez. Municipal Luis Ramos.

Victoria fácil para un Vetusta que sin exhibir un gran fútbol en el Municipal Luis Ramos se deshizo con tremenda comodidad de un Guijuelo muy pobre. El filial ovetense ya perdonó una goleada al descanso, pues dio dos palos y malogró alguna otra muy clara, mientras que en una segunda parte de incluso menos desgaste sucedería algo parecido. De esta manera, los de Emilio Cañedo se mantienen fuertes en la lucha por conseguir una plaza en la Segunda RFEF y evitar el doble descenso a la Tercera RFEF, algo a lo que su rival salmantino parece abocado.

Ambos comenzaron imprimiendo un ritmo alto y con mucha velocidad en la circulación de balón. El duelo avanzó sin llegadas a las porterías y con todo muy ajustado. Incluso los dos equipos rebajaron el fuerte ritmo inicial, hasta que, superado el cuarto de hora y en una acción aislada, Sandoval sacó petróleo con todo en contra para botar un córner donde se produjo un error defensivo grave de los chacineros: Javi Cueto llegando desde atrás se coló muy fácil entre los dos centrales para fusilar a Salcedo desde el área pequeña.

Tras el gol, el Guijuelo quedó medio grogui. Al filo de la media hora, los salmantinos seguían perdiendo multitud de pelotas en el centro del campo. En uno de esos robos, el Vetusta montó una contra que acabó con un disparo de Eloy Ordóñez a la cruceta.

En la segunda mitad, el Guijuelo mejoró su imagen, se vio un equipo diferente, más directo e incisivo que al poco generó inquietud con una llegada del recién incorporado Mounir. Pero el Vetusta iba a la suya y llegando muy fácil, sin tardanza, la respuesta la dio Sandoval con un disparo que rechazó Lucas Puime a córner. Rondando el cuarto de hora, en otro saque de esquina con dos centros al área local y donde Javi Cueto también tuvo el gol, Armenteros llegó completamente solo a línea de portero y remachó a la red el segundo.

Tras encajar el segundo, un desordenado Guijuelo no hizo sino empeorar, pues ahora los ovetenses tenían incluso más y mejores espacios para salir en velocidad. El Vetusta todavía tendría algunas más para hacer el tercero y también a pelota parada desde la esquina. Pero vista la comodidad del enfrentamiento y a causa de su poca puntería, porque Aguado tuvo dos muy claras en las que se lució Salcedo, el filial oviedista tampoco puso demasiado empeño en hacer daño y su rival se salvó de una goleada.

Emilio Cañedo, técnico del Vetusta: "Sabíamos que las segundas jugadas iban a ser claves” Emilio Cañedo, entrenador del Oviedo B, indicó tras la victoria frente al Guijuelo que “fue un partido que nos salió tal y cómo lo habíamos preparado toda la semana. Sabíamos que era un campo donde las segundas jugadas iban a ser fundamentales”. Sobre el valor de la victoria y comenzar con un triunfo la segunda fase de la competición, Cañedo se remitió al discurso de “entrenador formador”: “Lo que realmente es importante es el aprendizaje de los chicos en esta experiencia, aquí en Guijuelo y en cualquiera de las que tengamos en esta segunda fase donde todo serán duelos a vida o muerte”.



Empate agridulce para el Sporting B

Koné puso por delante a los rojiblancos, pero el Coruxo logró la igualada en el tramo final

Coruxo, 1-Sporting B, 1 Coruxo: Alberto (1); Mangana (1), Salgueiro (1), Andriu (1), Manu (1), Trigo (1), Antón (1), Aarón (1), Mateo (1), Chabboura (1) y Silva (2). Cambios: Aspas (1) por Mangana, min. 30; Rivera (1) por Aarón, min. 30. Esteban (1) por Trigo, min. 66. Sporting B: Joel (1); Diego (1), David (1), Zalaya (1), Coto (1), Lucas (1), Mecerreyes (1), Mateo (2), Trabanco (1), Koné (1) y Santamaría (1). Cambios: Álex Oyón (1) por Trabanco, min. 57. Iván Elena (1) por Lucas, min. 77. Goles: 0-1, min. 23: Koné. 1-1, min. 76: Esteban. Árbitro: Castellanos Argüeso (colegio cántabro). Expulsó en el minuto 71 al entrenador del Coruxo, Míchel Alonso. Tarjetas amarillas a los locales Silva, Rivera y Andriu. O Vao: 350 espectadores.

El Sporting B solamente se pudo llevar un punto de su visita al campo de O Vao en Vigo, después de tener en la mano los tres puntos durante cuarenta y cinco minutos de juego. En los minutos finales del partido, los jugadores entrenados por Sergio Sánchez pasaron por muchos apuros ante la presión del equipo vigués, pero fueron capaces de aguantar ese punto que les permite iniciar la segunda fase sumando, pero con un sabor agridulce ya que estuvieron cerca de volver de tierras viguesas con los tres. Comenzó el partido con un Coruxo que quería llevar el mando del encuentro. Los asturianos, que tuvieron que volver a echar mano de varios juveniles, plantaron dos líneas de cuatro jugadores que estaban muy juntas, impidiendo que los vigueses estuvieran cómodos, sin encontrar huecos por los que llegar a la portería defendida por Joel. De hecho, en los primeros minutos solamente hubo que contar una ocasión para Moha, que remató de cabeza en el segundo palo enviando el balón excesivamente alto.

Poco a poco, los jugadores entrenados por Sergio Sánchez comenzaron a estirarse buscando alguna contra con la que sorprender a los vigueses. Mediado el primer tiempo, el balón quedó muerto por dos veces en el área. Koné consiguió rematar en ambas ocasiones, la primera sin suerte, pero la segunda mandando el balón al fondo de la portería defendida por Alberto. El gol de los asturianos le hizo mucho daño al equipo vigués, que estuvo hasta el final del partido descolocado. Aun así, el filial sportinguista no fue capaz de aprovechar las circunstancias para sentenciar de forma definitiva el partido y llevarse los tres puntos de O Vao. Tras el descanso, el Coruxo se estiró buscando el gol del empate. Los vigueses se habían centrado de nuevo, por lo que al Sporting le tocó juntar de nuevo las líneas para cortar las vías de ataque de los locales, que una y otra vez chocaron con una defensa bien organizada y que no dejó huecos por donde ser penetrada por el conjunto de Vigo. A quince minutos para la conclusión del encuentro, una magnífica jugada de Silva por la banda izquierda de su ataque le dejó el balón en corto dentro del área a Esteban, que chutó con fuerza haciendo imposible que Joel impidiera el tanto del empate. Faltaban quince minutos y el Coruxo estaba lanzado, por lo que a los asturianos le tocaba defender y buscar una contra que deshiciera la igualada. Estuvo a punto de llegar a dos minutos para la conclusión del partido, cuando Álex Oyón se plantó ante Alberto, guardameta del equipo vigués, no siendo capaz de evitar su salida. El Coruxo continuó presionando, pero el Sporting de Gijón B se encontraba bien situado en su parcela defensiva y no dejó que los locales dispusieran de ninguna ocasión clara para lograr el tanto de una victoria que fue sportinguista durante muchos minutos pero que a punto estuvo de acabar siendo viguesa.

El entrenador del Sporting B, Sergio Sánchez, dijo tras el 1-1 ante el Coruxo que “fue un partido en el que ninguno de los dos equipos queríamos cometer errores. Nosotros intentamos estar juntos para aprovechar la velocidad de salida a las contras”. El técnico destacó que “en la primera estuvimos cómodos y pudimos sentenciar. Luego, a medida que avanzaba el partido, y con un gol en contra, era normal que el Coruxo se tirase arriba. Ahí el cansancio hizo mella, pero incluso en la segunda parte la ocasión más clara para marcar fue nuestra”.

El Covadonga paga su mal inicio

Los ovetenses encajan dos goles en los primeros minutos ante el Pontevedra que fueron un lastre

Pontevedra, 2-Covadonga, 1 Pontevedra: Álvaro Cortés (2); Santi Figueroa (2), Churre (1), Xisco (2), Eneko Zabaleta (2); Damià Sabater (3), Adrián Cruz (2), Jorge Fernández (1); Álex González (1), Rufo (1) y Charles (2). Cambios: Aitor Núñez (s.c.) por Figueroa, min. 88. Covadonga: Aitor Rodríguez (1); Pablo Naredo (2), Aitor Ferrero (2), Aitor Elena (1), Manu Blanco (1); David González (1), Jaime Álvarez (1), Michel Secades (1); Manu Pozo (2), Javi Martón (2) y Edu Font (1). Cambios: Alfonso Artabe (2) por Aitor Ferrero, min. 62. Diego García (1) por Manu Blanco, min. 66. Álvaro García (1) por Javi Martón, min. 66. José Luis (1) por David González, min. 70. Sergio Ríos (1) por Manu Pozo, min. 70. Goles: 1-0, min. 8: Sabater. 2-0, min. 14: Sabater. 2-1, min. 35: Jaime. Árbitro: Saiz Perez (Colegio cántabro). Tarjetas amarillas al local Víctor Vázquez; y a los visitantes Michel Secades y Javi Martón.

No pudo el Covadonga empezar la segunda fase de la competición con un triunfo ante el Pontevedra. Una derrota que deberán superar los asturianos para seguir peleando por el triunfo tras un encuentro en el que los de Fermín Álvarez lucharon hasta el final, pero lo hicieron sin excesivas ideas ante un Pontevedra que comenzó mejor, consiguió pronto el 2-0 y luego defendió con orden.

El Covadonga salió a por todas al terreno de juego de Pasarón, donde trató de sorprender a los locales con un arranque de partido agresivo y buscando la portería contraria. Así, ya en los primeros minutos del partido, Manu Pozo se convertía en el protagonista con un par de internadas, pero su primer remate se estrellaba en el exterior de la red, y en la segunda ocasión el jugador visitante caía en el fuera de juego. Y mientras, el Pontevedra, al contragolpe, conseguía adelantarse en el marcador cuando apenas se cumplía el minuto 8 de partido. Un error en defensa de los asturianos posibilitaba el contraataque de los locales, que encontraban a Sabater en el área y éste, sin pensárselo dos veces, golpeaba el balón con acierto para enviarlo al fondo de las mallas y establecer el 1-0.

No reaccionaron los visitantes, y en el minuto 14 encajaban el segundo en contra, de nuevo en botas de Sabater. A partir de ahí, sin embargo, el Covadonga mejoró sus prestaciones y comenzó a llegar hasta las inmediaciones del área contraria. Así, tras un par de intentos, Naredo tuvo una gran ocasión en el 30, pero el meta local despejaba el balón bajo palos. Cinco minutos más tarde era Jaime el que conseguía recortar distancias para los asturianos en un saque de falta directa.

El gol daba aire a los visitantes, que tras el descanso salieron más enchufados que en la primera parte y continuaron presionando en busca del gol del empate. La primera llegada de los asturianos llegaba en el 52, en un centro por la derecha de Naredo que no llegan a rematar ni Edu Font ni Javi Martón. Dos minutos más tarde era Manu Pozo el que en el saque de una falta ponía el balón al área, pero la defensa local despejaba el peligro. Los asturianos tenían más balón y buscaban la puerta contraria, pero era el Pontevedra el que conseguía llegar con mas peligro en el 58, en un remate de Adrián Cruz que rechazaba el portero visitante, pero el balón le caía a Rufo, que volvía a poner a prueba los reflejos de Aitor Rodríguez.

No conseguía el Covadonga superar la bien plantada zaga de los gallegos y Fermín Álvarez movía el banquillo en busca de revulsivos. Lo intentaban los asturianos con juego directo, pero tampoco así rompían las filas de los locales, que en el último tramo del encuentro pudieron sentenciar al contragolpe, como en el minuto 78, en un mano a mano de Rufo con Aitor Rodríguez, que aguantó bien la entrada del delantero local y acabó entorpeciendo el remate de Rufo, que se estrellaba en el palo. En el 82 tenían otra buena ocasión los locales en un balón que se iba rozando el poste. Lo intentó con todo el Covadonga en los últimos minutos, sin nada ya que perder, pero sus centros al área y balones largos no dieron resultado y el marcador ya no se movió.