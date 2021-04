Deporte avala a Salud sobre las pruebas populares

La Dirección General de Deporte no ha aclarado por qué las pruebas populares aparecen en el mismo epígrafe que los pascalles, las fiestas y las verbenas en la resolución de la Consejería de Salud sobre las medidas anticovid. Según una nota oficial enviada a LA NUEVA ESPAÑA, “desde Deporte se está trabajando coordinadamente con Salud Pública para facilitar una valoración y autorregulación de los eventos deportivos, para que puedan realizarse en condiciones de seguridad, tan pronto como sea posible”.

Mientras, desde Salud señalan sobre la consideración de actividades multitudinarias que “por su carácter único no se han establecido medidas específicas de control de riesgos, el número de participantes, lugar de celebración o características de la prueba que requieren como primer requisito una buena situación epidemiológica (nivel de riesgo 1 /2) y como segundo requisito, una vez que el nivel de riesgo epidemiológico lo permite una evaluación individual del protocolo de control de riesgos Covid-19. En este momento, en Asturias no se da la primera circunstancia y por tanto las actividades excepcionales/únicas/especiales no es adecuado que se realicen”.

En relación con esta polémica, el portavoz parlamentario de Foro en la Junta General, Adrián Pumares, afirmó ayer que las restricciones de las carreras populares “carecen absolutamente de sentido” y ponen de manifiesto un desconocimiento intolerable” por parte del Ejecutivo. Pumares aseguró que la decisión de Salud de calificar las carreras populares como actividades multitudinarias “no está respaldada por ningún argumento científico, más allá de la improvisación que caracteriza a este Gobierno. Aplicando los protocolos necesarios no hay ningún motivo para vetar al deporte popular”.

El alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, afirmó que en un concejo rural como el que rige estas carreras deportivas suponen “un atractivo turístico fundamental para el municipio” y ha recalcado que su concejo ha dado ejemplo y siempre ha apostado “por mantener estas pruebas deportivas garantizando las máximas condiciones de seguridad”