Los pilotos españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Alpine) no lograron acceder ayer a la Q3 del Gran Premio de Emilia-Romaña, segunda cita del Mundial de Fórmula 1, tras conseguir el undécimo y el decimoquinto tiempo, respectivamente, mientras que el inglés Lewis Hamilton (Mercedes) consiguió su primera “pole” del curso, la 99.ª de su trayectoria en la modalidad.

Fernando Alonso –que superó el primer corte de milagro– saldrá desde el decimoquinto hueco del cajón, aunque el bicampeón del mundo apenas tuvo opciones de pelear por acceder al corte definitivo. El asturiano, que prosigue con su evolución, no tuvo mucho que hacer en la calificación.

Por su parte, Sainz, que había sido séptimo en la Q1, se quedó fuera de la tanda definitiva por apenas siete décimas y hoy (15 horas, Dazn) partirá desde la undécima posición en la parrilla de salida. El madrileño estuvo lejos de su mejor nivel y se vio sobrepasado por su compañero Charles Leclerc, que acabó con la cuarta posición.

El corredor de Ferrari estuvo en tiempos de batir su cronómetro y hacerse un sitio en el “top 10” de la parrilla; sin embargo, el segundo parcial le terminó condenando. Fue el único donde Carlos Sainz no mejoró su tiempo, quedándose sin opciones al término de la Q2.

Ambos españoles completaron su última vuelta con neumático nuevo blando, pero no consiguieron el premio que sí lograron sus compañeros de equipo. El de Sainz, Leclerc, llegó a establecer el tercer mejor tiempo en la Q2. El de Alonso, Esteban Ocon, finalizó en la novena plaza antes del asalto final en el circuito Autodromo Enzo y Dino Ferrari.

El más rápido en la Q2 fue Sergio Pérez (Red Bull Racing), antesala de su gran actuación en la Q3, aunque el mexicano no pudiese validar dicha posición y quedarse con la “pole”, que fue para Hamilton. dos. Max Verstappen (Red Bull), primero en la calificación de Baréin, saldrá tercero.

El piloto, a sumar “algún puntillo”

Fernando Alonso confía en remontar desde la decimoquinta posición de la parrilla de salida y “sumar algún puntillo” hoy en el Gran Premio de la Emilia Romaña de Fórmula Uno, que se está disputando en Imola (Italia). El piloto asturiano, dos veces campeón del mundo, explicó tras la sesión de calificación de ayer que “el coche iba bien” y no ha tenido problemas, “pero la velocidad no está ahí. El coche ha mejorado, pero no corremos solos. Ojalá podamos cambiar la balanza con respecto a Baréin y que el domingo podamos sumar algún puntillo”, deseó Alonso.