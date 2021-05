Con ambición al play-off

Natxo Lezkano reconoció que “cumplimos con el objetivo que nos habíamos marcado al principio de la temporada, que era asegurar la permanencia, y ahora, una gran segunda fase, con solo dos derrotas, nos ha permitido asegurar la presencia en el play-off a falta de dos jornadas. La nota es altísima, pero esto no se ha terminado. No queremos ser el equipo que se ha metido en el play-off y es una sorpresa”. El técnico fue más allá y aseguró que “demostramos que somos capaces de ganar a cualquier equipo y no nos vamos a conformar con habernos clasificado para disputarlo y hacer un buen papel. Vamos a prepararlo bien y ahora nuestro primer objetivo es tener el factor cancha a favor. Siempre se nota cuando jugamos en casa, es un plus para nosotros. Queremos llegar bien. Nos da igual el rival que nos toque, el objetivo es pasar el primer corte”.

El presidente del club, Fernando Villabella, espera que los logros deportivos del club puedan tener una influencia directa en la necesidad de contar con un nuevo pabellón. “La necesidad del club la pusimos sobre la mesa hace dos años y ahora solo queda esperar y confiar en que las promesas se conviertan en algo definitivo, sentenció.