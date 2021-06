La Federación pone en marcha un equipo femenino de regatas para visibilizar la presencia de la mujer

La Federación Asturiana de Vela que preside Marcelo Villanueva presentó ayer uno de sus proyectos estrella: la creación de un equipo femenino compuesto por una docena de regatistas de diferentes clubes que comenzarán a participar en el programa de competiciones regionales e incluso fuera del Principado. A este grupo se unirá Ángela Pumariega siempre que sus obligaciones se lo permitan.

El equipo está formado por: Margarita García-Lomas, María López-Aranguren, María González Pereira, Deva Pérez Martínez, Cristina Poyal Cáliz, Ana Baizán García, Beatriz González González, Alejandra Huergo Fernández, Covadonga Álvarez Abad, Yolanda Forcelledo Guayo, Elena Quevedo Pasarín y Andrea Ponga. “Este proyecto no es solo deportivo ya que tendrá también un aspecto social. Por ejemplo, vamos a realizar bautismos de mar a mujeres e hijos víctimas de la violencia de género para lo cual ya hemos contactado con el Centro Asesor de la Mujer en Gijón y con la red regional de casas de acogida. Queremos abrir el mundo de la vela a esas mujeres que están en situación de vulnerabilidad”, manifestó el presidente de la Federación Asturiana Marcelo Villanueva, quien destaca que en el aspecto deportivo “se ha firmado un convenio para la cesión de un barco tipo crucero para que lo use esta tripulación femenina. Este año harán lo que quede del calendario oficial además de la Regata de la Mujer que tendrá lugar en julio en Vilagarcía de Arousa en fechas aún por determinar en la que habrá una tripulación de cuatro mujeres que participará en la clase Eliot”. La participación femenina no se reducirá solo a las regatas de cruceros sino que también lo harán en vela ligera con barcos tipo 595.

El presidente considera que “a las mujeres les está costando hacerse con un barco y luego hacer toda una tripulación femenina para competir en regatas oficiales. Por eso este proyecto quiere visibilizar a esas mujeres e incentivar a otras para que se atrevan a probar”.