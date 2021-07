Miguel Muñoz y Agnieta Francke mandan en la MMR Bike Race

El andaluz Miguel Muñoz, en categoría Élite Masculino, y la holandesa Agnieta Francke, en Élite Femenino, se llevaron ayer la victoria en la primera de las tres etapas en las que se divide la tercera edición de MMR Asturias Bike Race. Con salida en el Palacio de los Deportes de Oviedo, los corredores superaron 60,5 kilómetros y 2.050 metros de desnivel en un recorrido de subidas y bajadas constantes y mucho barro que mostraron la exigencia de la prueba regional.

Tras un primer tramo de asfalto para estirar las piernas, Miguel Muñoz empezó mandando. El corredor del Ciclos Cabello Orbea lideró una escapada compartida con Miguel Vallés, del Cares Deva, y Juan Ignacio Pérez, del CDC Juan Pedro Trujillo. Antes de coronar el Pico de La Grandota, Muñoz puso una marcha más, descolgando primero a Vallés y, antes de afrontar la bajada, a Pérez. De ahí hasta a meta, el actual campeón de Andalucía de XC abrió un hueco de 3 minutos y 12 segundos respecto a Miguel Vallés, que finalmente acabó segundo.

“Es la primera vez que participo en Asturias y he podido comprobar que es una carrera espectacular. Poco a poco he ido seleccionando la carrera porque me he encontrado bien de piernas”, destacó Miguel Muñoz en la entrada a meta.

En categoría femenina, el dominio de Agnieta Francke fue absoluto. La ciclista del Team Farto-BTC, que venía de ganar el pasado domingo la tercera etapa de La Rioja Bike Race, no dio tregua y abrió hueco desde la salida, completando la etapa en solitario. Por detrás le siguieron Marta Tora, del Open Natura Club Esportiu BTT, que llegó a 5 minutos y 57 segundos, y Cristina Morán, del conjunto asturiano Villaviciosa C.C., que se quedó a casi 9 minutos. “No he querido tomar demasiados riesgos con el terreno deslizante y he pensado ir tranquila. No sabía muy bien si estaba recuperada del todo de La Rioja”, señaló la ganadora.

Hoy llega el ecuador de la competición con la Nissan Super Stage, la etapa reina, con 70 kilómetros y 2.600 metros de desnivel. Transcurrirá por puntos emblemáticos como el Pico Escobín, el Pozo de Olloniego, el Alto del Padrún o el Picu Yanza con rampas del 12%.

Mohoric gana y Van der Poel consolida el liderato en el Tour

El ciclista esloveno Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) venció ayer la séptima etapa del Tour de Francia, disputada entre Vierzon y Le Creusot sobre 249,1 kilómetros, la más larga de esta ronda gala y de bella factura, con un movimiento del líder Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix), que sigue de amarillo tras atacar a más de 200 kilómetros de meta, provocando una tremenda lucha. En la jornada más larga sucedió de todo. Ganó Matej Mohoric para cerrar su triplete de etapas en las grandes -había ganado en Vuelta y Giro-, pero lo mejor pasó por detrás. Mohoric fue el más fuerte en una nutrida fuga donde el líder Mathieu Van der Poel (Alpecin-Fenix) y su némesis Wout Van Aert (Jumbo-Visma) tuvieron incidencia al atacar y romper este Tour llevándose a buena parte del pelotón con ellos. Vestido de amarillo, Van der Poel se metió en la fuga, fue superando con fuerza los cinco puertos de montaña pese a su corpulencia y, aunque no pudo seguir al frente de la carrera y fueron otros, entre ellos el ganador Mohoric, los que pugnaron por ganar, el neerlandés se llevó el triunfo moral y un liderato reforzado. Ahora, en la general provisional, el gigante neerlandés aventaja en medio minuto exacto a Van Aert justo antes de encarar los Alpes. En la etapa de hoy llega la montaña, entre Oyonnax y Le Grand-Bornand (150,8 kilómetros). No hay final en alto, todavía.