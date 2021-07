“Estamos muy contentos, hay 69 pilotos tras un año en blanco”

José Ignacio López ya no se pone nervioso. Después de cuarenta y cinco años organizando el Rally Histórico de Avilés, y con tantos años de experiencia, los nervios pasan a un segundo plano. “La experiencia es un grado. Estos días sí que estoy un poco apurado, pero nada a lo que no esté acostumbrado tras estos años”, confiesa el presidente de la Escudería Avilesina.

Ayer se realizaron las verificaciones previas, y todo quedó listo para que hoy arranquen los motores. A las 9 de la mañana se iniciará la prueba avilesina, que consta de ocho tramos que suman 250 kilómetros.

–¿Cuáles son sus medidas de seguridad anti covid?

–Hemos suprimido la salida en el Centro Niemeyer, ya que era un punto de gran concentración de público. También hemos cambiado la entrega de premios. Tradicionalmente se celebraba en la Plaza España, pero este año va a ser en el Complejo Deportivo de Avilés, ya que a la ceremonia solo pueden entrar los pilotos, para así evitar cualquier tipo de aglomeración. También hemos quitado tramos que cruzasen la villa de Avilés. Para nosotros la salud de todos es lo más importante.

–¿Esperaba más participación o están satisfechos con la asistencia?

–Estamos muy contentos porque después de un año en blanco tenemos a 69 pilotos en la salida. Además, los asiduos siguen viniendo, así que no nos podemos quejar.

–¿Se han caído muchos patrocinadores respecto a otros años?

–La economía del país está tocada para todos. Sí que hemos tenido un cierto bajón, mucha gente que antes nos ayudaba este año no puede colaborar. Tenemos el apoyo de los ayuntamientos de Avilés, Corvera, Llanera, Soto del Barco, el de Castrillón gracias a su concejal de Deportes… Compensa aunque no todo sea apoyo financiero.

–¿Qué espera de esta edición?

–Colaboración del público por la seguridad de todos. Lo más importante es la ayuda del público, que no se pongan en zonas prohibidas y que no haya aglomeraciones. Los coches los tendremos más o menos controlados, pero si el público colabora mucho mejor. A nivel deportivo, quiero que gane el mejor, pero siendo el organizador no me puedo mojar por nadie (bromea).

–¿Cómo afectó la suspensión del año pasado?

–Nos fastidió mucho. Tuvimos una fecha en julio, pero Sanidad nos lo canceló, como en toda España. Después lo intentamos en septiembre, pero también tuvimos que cancelarlo. Trabajamos el doble para nada, pero la situación estaba como estaba.

–¿Cree que los aficionados responderán a pesar de la situación?

–Los aficionados tienen que mirar para ellos. Que respeten la distancia de seguridad, que lleven la mascarilla, que no formen aglomeraciones. Espero que se cumpla por su bien y el de todos. No sé si se notará un bajón en el número de aficionados respecto a otros años, no me atrevo a pronosticar.

–¿Qué tienen pensado de cara al futuro?

–Esperamos continuar como hasta ahora. Organizar un rally es muy caro, pero tenemos suerte que todos nos apoyan: la industria de la zona, el comercio, los ayuntamientos… Con todo eso nuestra idea es volver el año que viene.