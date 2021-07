“Cuando me hablaron del proyecto, no dudé ni un segundo en venir”

Kilian Grant (Figueres, 1994) llega para reforzar las bandas del Real Avilés. Tras haber debutado en el fútbol profesional en 2016, el catalán acumula varias temporadas en la categoría de bronce y espera recuperar su mejor nivel en el Suárez Puerta

–Sale de Cataluña para llegar al Real Avilés, ¿cómo se fraguó el fichaje?

–Hace más o menos dos semanas, el club se pone en contacto conmigo y surge la posibilidad de venir al Real Avilés. Hablé con el presidente y con el director deportivo y me presentaron el proyecto que tenían. La verdad que fue muy fácil llegar a un acuerdo porque ambas partes querían, así que nos entendimos muy rápido.

–¿Hubo alguien del club que te motivase especialmente para fichar?

–Tengo muy buena relación con Natalio porque coincidimos en Olot. Él vino al Avilés en Tercera y me habló muy bien del equipo y sobre todo del proyecto. Había hablado con él ya desde hace tiempo y cuando me llamaron no lo dudé ni un instante.

–¿Conocía Asturias previamente?

–No, y tenía ganas de venir. Durante mi carrera siempre había estado en Cataluña y en el Sur, pero nunca en el Norte. Estoy deseando llegar a Asturias, me han dicho que es un sitio muy bonito y tengo ganas de conocerlo, sobre todo Avilés y Gijón.

–¿Ya ha hablado con el entrenador? ¿Le comentó que espera que aporte al equipo?

–Sí, el míster me llamó ayer y me dio la bienvenida y la enhorabuena por el fichaje. No hemos hablado nada de temas tácticos, ni de la posición que quiere que ocupe, pero para eso tenemos toda la pretemporada por delante.

–Este año ha jugado de extremo por ambas bandas e incluso de lateral, ¿en qué posición se siente más cómodo?

–Una parte de esta temporada tuve que jugar de lateral por circunstancias y si es necesario hacerlo, no tengo problema. Pero donde me siento más cómodo es jugando de extremo, ya sea por la banda derecha o a pierna cambiada. Creo que es ahí donde puedo aportar más al equipo, pero estoy a disposición del míster y del equipo para lo que haga falta.

–Acumula 145 partidos en Segunda B, parece que el club está apostando por jugadores que conocen la categoría…

–Dicen que la experiencia siempre suma y parece que nosotros la tenemos, pero en el éxito de un equipo influyen muchos más factores. En ese aspecto estoy tranquilo porque creo que se está formando un equipo que combina talento, con experiencia y juventud. Y eso va a ser muy importante en una categoría tan dura como esta.

–Por último, para los aficionados blanquiazules que no le conozcan, ¿cómo se definiría como jugador?

–Esto no me gusta mucho (risas). Digamos que soy rápido y potente, me gusta llegar al área rival y tengo gol. Pero insisto, prefiero que sean otros los que me definan cuando me vean jugar.