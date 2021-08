Carla Corral, pentamedallista juvenil: “Salió perfecto el Campeonato de España; conseguí colgarme chapa en cinco de seis pruebas a las que me `presenté”

La asturiana Carla Corral de Coro, que este pasado 3 de agosto, cumplió la mayoría de edad (18 años), ha sido una de las gratas revelaciones del Campeonato de España de sprint olímpico disputado el pasado fin de semana en Verducido (Pontevedra) y saldado con cinco medallas: dos de oro, una en K-4 200 metros (formando tripulación con Araceli Alonso, Lucía García y Daniela García), y otra en K-2 mixto 500 (con Pablo Martínez Fernández); otras dos de plata, una en K-1 200 y la otra en K-4 500 metros); y, para remate, una de bronce en K-2 500 metros (con Lucía García Domínguez).

Sin embargo, lo más llamativo del caso es que esta joven promesa del piragüismo astur, forjada en el Club Piraguas Sirio, de Cangas de Onís, cosechó esas cuatro preseas con los colores del Club Piragüismo Tartessos de Huelva, cuya dirección técnica ostenta el gijonés Mario Merayo Álvarez –uno de los mejores preparadores del país y firme valedor de la cantera-, quien le planteó la posibilidad de palear el Nacional juvenil en barcos de equipo con la entidad onubense. Y la apuesta, a tenor de lo visto, salió redonda.

Fue llegar y besar el santo. Nuevo club, apenas poder preparar el Nacional con sus compañeras del Tartessos y cinco medallas en el Nacional. ¿Se puede pedir más?

-A decir verdad, prácticamente salió perfecto el campeonato, teniendo en cuenta que conseguí colgarme chapa en cinco de seis pruebas a las que me había presentado, y teniendo también en cuenta el hecho de que los barcos de equipo no los llegamos a practicar en ningún momento, sólo en las propias carreras y me dieron cuatro de las cinco medallas. Pero, en el K-1 500 se me escapó la medalla, que hubiese sido la guinda del pastel.

-¿Cómo fue lo de fichar por los onubenses?

-Como en los últimos años, en mi club (Sirio) no tenía posibilidad de hacer ningún tipo de barco de equipo en los Campeonatos y Copas de España debido a que no tengo compañeras. A principios de temporada, Mario, el técnico de los Tartessos, se puso en contacto con mi entrenador, Óscar Martínez del Cueto, y le ofreció la posibilidad de hacer K-4 y K-2. Yo tenía muchas ganas de competir en embarcaciones de equipo después de varios años y juntos decidimos que podía ser una buena experiencia para mí. Así que, finalmente, procedimos al cambio de club.

-Ahora, el siguiente objetivo el Mundial de sprint, en K-4, en septiembre, en Portugal. ¿Cómo lo ves?

-Para ser sinceros, soy muy optimista con respecto a los resultados que podemos obtener mis compañeras y yo en Portugal. Es cierto que siempre hay que ir con los pies en la tierra, pero entrenando tan sólo una semana conseguimos hacernos con el cuarto puesto en el Europeo y ahora para el Mundial, que se disputará dentro de escasas fechas, tendremos más tiempo de concentración para prepararnos e intentar mejorar.

-¿Buenas sensaciones?

-Tuve muy buenas sensaciones la vez pasada, en el Campeonato de Europa, con mis compañeras de K-4. Nos entendemos bastante bien y tenemos muchas ganas, que es muy importante. Sólo puedo decir que sé que las cuatro vamos a salir a darlo todo, a vaciarnos en la pista y a mostrar nuestra mejor versión, independientemente del puesto que obtengamos. Pero, creo, que podemos llegar a sorprender.

-¿Te han planteado incorporarte al equipo nacional en régimen de concentración permanente para la próxima temporada?

-Aún no hay nada oficial, aunque cuento con que sí me concentren de manera permanente.

-¿Está siendo tu mejor campaña deportiva este 2021?

-Se podría decir que sí, ya que a pesar de que en años anteriores he llegado a conseguir varias medallas de ámbito nacional, tanto de manera individual como en barcos de equipo, nunca al nivel que lo he hecho este año. A todo ello, se le suma también mi clasificación para asistir al pasado Campeonato de Europa y, dentro de escasas fechas, también al Mundial, este a disputar en Portugal.