El boom de Ibai Llanos visto desde Asturias: "Esto nos beneficia a todos los creadores de contenido"

El boom de Twitch, la red social más utilizada para retransmisiones en directo dirigidas al público joven, es más que evidente. Muchos pensaban que su éxito de esta plataforma iba a ser efímero, pero hoy Ibai Llanos ha demostrado que ha llegado para quedarse. Tras cenar con Leo Messi y parte de la plantilla del FC Barcelona el día de la despedida del astro argentino, hoy el "streamer" vasco ha hecho un directo con el exjugador azulgrana el día de su presentación con el PSG.

Pero, ¿qué es Twitch?

“Es como la televisión en Internet. Cada creador hace lo que quiere y la plataforma te permite interactuar en directo y que las personas que ves te respondan. Además, hay donaciones y suscripciones que te permiten tener un contacto más cercano”. El que así lo explica es Elopi23, uno de los "streamers" asturianos más conocidos. Para Rodrigo Fáez, periodista de ESPN (y creador de Twitch), la principal diferencia con la televisión convencional es “que aquí cuentas con menos recursos y el contenido está más democratizado”. “Yo hago lo que me apetece y lo que creo que puede gustarle a la gente que me sigue, no depende de ningún jefe ni de técnicos”, confiesa.

Senen98, un "streamer" gijonés, tuvo que explicarle a su abuela donde trabajaba. “Twitch es una plataforma en la que hay gente, ya sea periodistas, comunicadores o chavales sin más, que hacen contenido en directo. En vez de ver el telediario ordinario, hay gente que prefiere ver otro tipo de telediario en Twitch”, explica. Para Siro López, veterano periodista y "streamer", la plataforma sirve para “hacer televisión desde casa”. “Para la audiencia, sobre todo los más jóvenes, es muy sencillo conectarte, ya que te descargas la aplicación desde cualquier dispositivo con Internet y ya puedes empezar a ver. Además, ves lo que quieras y cuando quieras, porque las grabaciones quedan resubidas durante meses”, comenta López.

Los cuatro "streamers" están de acuerdo en que no se esperaban el boom que está teniendo la plataforma en la que reina Ibai Llanos. Porque lo de la presentación de Messi no es un evento aislado. El vasco ya ha organizado una velada de boxeo, un torneo de FIFA con jugadores de todos los equipos de LaLiga y ha comprado los derechos de la Copa América para emitirla en abierto. “Esto nos beneficia a todos, a los streamers pequeños y a la plataforma. Eventos así dan una visibilidad brutal y permite a Twitch competir con Youtube por ver quien es la plataforma más grande. Al resto nos viene bien porque Twitch llega más gente, atrae a más público potencial que puede llegar a nosotros a través de recomendados o raids”, afirma Elopi23. Rodrigo Fáez sí le veía más potencial a la plataforma, pero dentro de unos años. “No me esperaba este boom tan pronto. La pandemia lo adelantó todo y ahora hay que cambiar. Esto sirve para que los medios analógicos espabilen. La gente ahora puede ver otras caras y escuchar otras voces”, comenta con alegría porque “cosas así vienen genial, alcanzan un público global y refrescan mucho el panorama”.

Siro López no veía este crecimiento tan claro, pero ver a Ibai le abrió los ojos. “No pensaba que podía tener este boom. Mi hijo pequeño me insistió mucho para que me lo abriese, pero yo pensaba que era para gente joven. Sinceramente, no sabia como podía hacer contenido que interesase a la gente. Viendo a Ibai me di cuenta que se podían hacer más cosas que jugar a videojuegos, como entrevistas. Él ha sido el líder de todo esto, lo ha convertido prácticamente en una plataforma generalista”, confiesa el periodista gallego. Ibai no solo fue el referente para gente como Siro López, ya que si el vasco no existiera “yo no tendría Twitch, porque fue por el que conocí la plataforma”, reconoce Senen98. Para él, todo este boom son los frutos “de todo el esfuerzo que hay detrás, si han llegado a esto es porque se lo han trabajado”.