Fútbol: Para Plácido Rodríguez, el acuerdo Liga-CVC es un mal necesario

Según Plácido Rodríguez, lo que ha buscado LaLiga, además de aliviar la economía de los clubes, es encontrar un socio para ayudarle a aumentar el valor de la competición: “CVC ya trabajó con el Mundial de Fórmula 1 y lo que busca Tebas es un gestor que le permita duplicar los ingresos por televisión, que ahora están en unos dos mil millones”. Y considera normal la contrapartida que se lleva el fondo, un 9 por ciento de los beneficios de LaLiga por los 2.100 millones del préstamo. Solo ve un inconveniente en la duración, que será de 50 años.

“Es mucho tiempo, lo normal sería un acuerdo a cinco o diez años”, reflexiona el catedrático y director de la Fundación Observatorio Económico del Deporte. Sí entiende la oposición de algunos clubes: “Consideran que se está hipotecando la posibilidad de un desarrollo futuro”. Por ese lado, Plácido Rodríguez justifica el “no” del Madrid y el Barça, también del Athletic por no ser sociedad anónima, mientras que atribuye el voto negativo del Oviedo a las diferencias en la asignación respecto a otros equipos de Segunda, especialmente el Sporting.

Plácido Rodríguez está convencido de que en esta oposición a Tebas ha habido matices, al menos por parte del Barcelona: “Ha debido de haber muchas conversaciones cruzadas. Seguro que Tebas llamó a Laporta para decirle que con ese dinero podrían renovar a Messi. Y no me extrañaría que el Barcelona lo sopesase, pero al final decidió mantenerse con la Superliga”. Y refuerza este argumento con la comida que compartieron durante aquellos días en Barcelona Laporta, Florentino Pérez y Andrea Agnelli, presidente de la Juventus, los tres clubes que mantienen la bandera de la Superliga.

Según Plácido Rodríguez, lo que está ocurriendo en el fútbol español hay que entenderlo dentro del contexto de crisis económica, agravada por la pandemia: “Ya estamos como en 2008 y 2010, con unas deudas del copón en la mayoría de los clubes. Las razones no son caprichosas. Y tienen que ver con las normas de control económico y con el nuevo reparto de los derechos de televisión que se estableció en 2015. También con el acuerdo entre LaLiga y el Consejo Superior de Deportes para que parte de ese dinero fuera destinado a cancelar las deudas con Hacienda y la Seguridad Social”.

Tampoco tiene dudas sobre la posición de la Federación Española, contraria al acuerdo: “Eso es parte de la guerra con LaLiga. Aquí la Federación aprovecha para arrimar el ascua a su sardina”. Rodríguez Guerrero no cree que corra peligro la partida que la Federación recibe destinada a los clubes modestos y asegura que habrá que esperar a conocer la letra pequeña del acuerdo para saber a qué atenerse con los que en las próximas temporadas asciendan o desciendan a categoría profesional.

Al final, opina Plácido Rodríguez, todo está relacionado con las cuotas de poder: “Si lo votaron 38 clubes será porque les beneficia. El Madrid y el Barça siempre han abusado de su posición y con estas operaciones pierden parte del privilegio. Si se democratizan las decisiones tienen menos capacidad de presión”. Y no da credibilidad a un informe supuestamente elaborado por el Madrid para desacreditar el acuerdo: “Que no dé el nombre de la consultora me hace pensar que ese informe se hizo en las oficinas del Madrid”.