Marc Martí, jugador del Unicaja: “Espero repetirlo en la liga”

El estreno del Unicaja Banco Oviedo en Pumarín dejó buenas sensaciones deportivas y una actuación individual llamativa, ya que el ala-pívot Marc Martí se convirtió en el jugador más valorado del partido frente al Valladolid con unas estadísticas deslumbrantes: 25 puntos (9 de 11 en tiros de campo, 5 de 6 tiros libres), 7 rebotes y 6 faltas recibidas para un total de 31 de valoración. Su mejor actuación en Oviedo, que relativiza consciente de que se trata de un partido de pretemporada: “Ojalá pueda repetirlo en Liga”, señala el ala-pívot, en vísperas de iniciar su segunda temporada en el OCB.

Marc Martí Roig (Lérida, 19-06-1997)) es consciente de que, a sus 24 años, está en el momento ideal para relanzar su carrera deportiva. Tras formarse en la cantera del Lleida, en edad junior fichó por el CAI Zaragoza, con el que llegó a jugar 27 partidos en la Liga ACB, uno en la temporada 2014-15 y 26 en la 2018-19, tras dos campañas cedido en el Força Lleida de LEB Oro. Tras desvincularse del club aragonés, Martí jugó la temporada 2019-20 con el Lleida y la pasada con el OCB, en la que promedió 4,6 puntos, con un 42,9 por ciento en tiros de dos, 40,6 en tiros de tres y 2,2 rebotes en 13:29 minutos por partido.

“En la pasada temporada me costó mucho porque tuve problemas de lesiones y cuando me había recuperado también sufrí covid”, señala Martí, que cree haber puesto las bases para que su segundo año en Oviedo sea mejor: “Este verano he trabajado mucho con un preparador físico, me encuentro muy bien y confío en que se vea un Marc Martí diferente. También influye que conozco a los entrenadores, al club y la ciudad. Todo eso es importante para la confianza a la hora de estar en la cancha”.

Martí reconoce que en su papel secundario también influyó la competencia con Marc-Eddy Norelia, el ala-pívot haitiano que se convirtió en una de las revelaciones de la LEB Oro, con una media de 12,9 puntos y 6,5 puntos por partido. “Norelia se ganó los minutos que le dio el entrenador porque entrenaba y jugaba con una intensidad tremenda”, señala el ilerdense, que añade: “Aprendí mucho de él y lo intentaré aprovechar para este año”.

Nuevo compañero

Las primeras impresiones con su nuevo compañero de posición, McDonell, no pueden ser mejores: “Me parece que Sean es un chico que viene con mucha ilusión y fuerza. Podemos conectar bastante bien y espero que los dos aportemos muchos puntos y rebotes”. Con este cambio y la marcha de otros jugadores como Speight o Brown, Martí admite que “nuestro equipo no puede ser tan espectacular como el de la pasada temporada, pero sí un Oviedo luchador, que va a por todas y que conectará con la afición. Para eso estamos trabajando a tope”.

Marc Martí asegura todo eso, pero prefiere no marcarse objetivos a largo plazo: “Esta temporada, más que nunca, tenemos que plantearla partido a partido. Volvemos al formato de un único grupo, de una liga todos contra todos, y hay que tener muy claro cuáles son los partidos clave que hay que ganar. Como siempre, lo primero es asegurar la permanencia y, a partir de ahí, a tope hasta donde se pueda”.

Lo que no quiere Martí es que el amistoso del martes frente al Real Valladolid (101-80) llame a engaño a la afición: “Estamos en pretemporada y a ellos les faltaron uno o dos jugadores importantes. Pero es un equipo de nuestra liga y un buen test para nosotros, delante de nuestra afición. Tenemos la ventaja de repetir con seis jugadores del año pasado y los nuevos se están integrando bien”.

“Intensidad y defensa y correr” son, según Martí, las señas de identidad que deberían hacer del Unicaja Banco Oviedo un equipo competitivo. Sobre todo si tiene detrás un pabellón de Pumarín lleno: “Lo he sufrido de visitante y es espectacular. Incluso con menos gente, el año pasado, se agradece mucho el ambiente. A ver si nos dejan llegar pronto a un 80 por ciento del aforo porque yo creo que la afición va a disfrutar mucho con este equipo”.