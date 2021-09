El Corinto Gijón, a borrar la mala imagen de su debut

La Flecha, en teoría, no será un equipo que esté en la zona alta de la clasificación, pero el Corinto Gijón llega en precarias condiciones, con la plantilla aún sin completar y con bajas en la rotación exterior por la lesión de Iago Fernández. Con el equipo ya entrena el base sueco-griego Dimitrios Agathangelidis, pero no viaja a este partido. El Corinto Gijón necesita completar su plantilla si quiere, como dijeron sus dirigentes en la pretemporada, luchar por meterse en la fase de ascenso, porque con el actual plantel será prácticamente imposible debido no a su falta de calidad, sino a la escasez de efectivos.

Por su parte, el

jugará mañana domingo un amistoso en Torrelavega ante el Alega Cantabria, uno de los equipos más fuertes de la LEB Plata. Un partido en el que no estará Libroia, por lesión, pero en el que hará su debut Nacho Rodríguez, recuperado de sus molestias. También podría tener algunos minutos Greenaway, que se incorpora hoy al equipo.