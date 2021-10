Un gol de Villamil a falta de 19 segundos para el final da la victoria al Telecable

Un gol de David Villamil a falta de 19 segundos para el final del partido dio la victoria al Telecable Gijón masculino sobre el Compostela (5-4), en su debut en casa en la OK Liga bronce. Un triunfo que ratifica el buen inicio de los gijoneses en esta categoría. El partido fue igualado, tal y como se preveía. Los gallegos se adelantaron en el marcador tras unos primeros minutos de tanteo, pero primero Fidalgo, este cuando el equipo además estaba en inferioridad numérica, y Dani Hoyos, daban la vuelta a un marcador que el Compostela volvió a igualar antes del descanso (2-2). En la segunda parte los dos equipos se fueron a por la victoria, pero el acierto fue local con dos goles de Dani Hoyos que encarrilaban el partido. Sin embargo, los gallegos no se vinieron abajo y de nuevo lograron empatar a falta de dos minutos para el final. Cuando parecía que ya no se movería el marcador llegó el gol de Villamil tras una gran asistencia de Adrián Varela que dejaba los puntos en casa.

Por el Telecable Gijón jugaron: Ángel Hernández, Sergio Souto, Adrián Varela, David Villamil y Jorge Fidalgo. También jugaron Dani Hoyos, Pelayo Selgas, Marcos Giménez y Hugo Cortés.

El Patín Lena gana en Alcorcón en la OK Plata femenina

El Club Patín Lena-CM de OK Plata dio la sorpresa en su visita al CP Alcorcón, recién descendido de la máxima categoría, y sumó su segundo triunfo en otras tantas jornadas. Las chicas dirigidas por Pedro Rey aguantaron firmes la embestida local durante los diez primeros minutos de encuentro, marcando el primer tanto “cuando peor lo estábamos pasando”, reconoce el técnico. Fue Mili la que rompió la igualada inicial, y las asturianas todavía sumaron otro gol antes del descanso, a cargo de Carmen Morales. Ya en la segunda mitad las locales volvieron a apretar hasta recortar ventaja y poner el 1-2. Sin embargo, el Lena apenas tardó en volver a poner tierra de por medio en una segunda mitad donde “estuvimos mejor físicamente”, celebra Rey. Con el 1-3 definitivo, marcado por Ainara, el Alcorcón levantó el pie del acelerador. De esta forma, las asturianas siguen invictas en liga con doblete de victorias en este arranque de temporada. “Pocos equipos van a conseguir sacar puntos en este pabellón”, remarca el técnico asturiano.