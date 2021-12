“Confío en lograr la permanencia”

Senén Coto se estrenó como técnico del Titánico con una victoria ante el Langreo B. El entrenador, de 49 años, afronta su primera experiencia en un banquillo senior, tras pasar por todas las categorías inferiores del Alcava, filial del Titánico. Como jugador, Senén Coto militó en el Asturias de Blimea, Langreo, Titánico, en dos etapas, y finalizó su carrera en el San Martín a la edad de 33 años. Senén Coto compagina el fútbol con su profesión de policía municipal en San Martín del Rey Aurelio

–¿Fue difícil aceptar la oferta del Titánico?

–No, lo difícil era rechazarla. A pesar de las circunstancias adversas en las que está el club y que siempre deseas comenzar la temporada para participar en la elaboración de la plantilla, no la podía rechazar

–¿Le sorprendió?

–La verdad es que sí. No lo esperaba. Esta temporada el club tiene un gran proyecto, con una buena plantilla para aspirar a cotas más altas. Se trajeron jugadores de L’Entregu que habían realizado una gran temporada y se quedaron en el club futbolistas de garantías. Las cosas no salieron bien y eso fue lo que llevó a que el equipo estuviera en una delicada situación.

–En principio le llamaron para ayudar.

–Así fue. Primero, era solo para hacerme cargo del entrenamiento previo al partido. Luego, para estar en el banquillo en el partido ante el Caudal… Hasta después del encuentro no me llegó la propuesta para ser el entrenador y, como dije antes, era difícil decir que no a un club dónde pasé los mejores años como jugador y además es el pueblo en el que vivo. Apuestan por mí para sacar esto adelante y es de agradecer.

–¿Cuál es el objetivo?

–Lo sabemos todos y está claro. En las circunstancias en las que está el equipo es lograr la permanencia.

–¿Tuvo la oportunidad de ver durante la temporada al equipo?

–Sí. Estuve presente en casi todos los partidos que jugaron en casa y alguno de fuera.

–¿Cómo se explica que el equipo esté en tan mala situación?

–El fútbol es así de caprichoso. Por mucho interés que pongas en hacer bien las cosas, si los resultados no acompañan, todo se complica. Hubo partidos en los que el equipo mereció mucho más, pero se perdieron y al final la situación se complicó

–¿Considera que hay plantilla suficiente?

–Pienso que sí. No obstante, la cantidad de lesiones que se acumularon, cuatro en una plantilla de 19 jugadores, nos complica las cosas.

–Lleva dos partidos al frente del equipo, aunque el primero de ellos de manera interina. ¿Le dio tiempo a tener un conocimiento de la plantilla?

–Estoy súper contento con la forma en la que trabaja el equipo y creo que, a partir de ahí, llegarán los resultados. Los dos partidos fueron distintos. Ante el Caudal creo que no merecimos perder, mientras que ante el Langreo B jugamos con muchos nervios porque sabíamos que era un partido que teníamos que ganar. Pudo caer de cualquier lado. En el minuto 88 íbamos perdiendo y en el 91 marcamos el gol del triunfo. Eso demuestra que el equipo no bajó los brazos, confió en sus posibilidades y logró una victoria muy importante.

–¿Cómo está viendo la Liga?

–Muy igualada. La mayoría de los partidos se deciden por pequeños detalles. Tienes que mantener la concentración durante los 90 minutos y cometer el menor número de errores posibles. El que menos cometa, tiene muchas posibilidades de ganar.

–¿Es partidario de reforzar ahora el equipo?

–Es una posibilidad, pero cogí al equipo y confío plenamente en la plantilla que tenemos. Si aparece algo interesante lo valoraríamos, pero voy a trabajar con los jugadores que tengo e intentar recuperar lo antes posible a los lesionados.

–¿Será difícil conseguir el objetivo de la permanencia?

–En una temporada normal, con los tres descensos habituales, sería más fácil. Sabemos que en la actual habrá seis descensos, a los que se añadirán los arrastres que bajen de Segunda RFEF, por eso tenemos que intentar acabar lo más arriba posible en la clasificación.

–¿Confía en conseguirlo?

–Por supuesto. A la plantilla les dije lo que había. Pueden dar mucho más porque tienen una gran calidad. Creo que con hacer una segunda vuelta de equipo de la zona alta de la clasificación, conseguiríamos el objetivo.