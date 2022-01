Hace unos meses Diego Pereira celebraba por todo lo alto el acceso del Real Avilés a la Segunda RFEF en el que tuvo mucho protagonismo. Esta semana el defensa abandonaba el club de su vida para jugar cedido hasta final de temporada en el Caudal de Tercera. Tras disputar solo dos partidos incompletos (122 minutos) Diego Pereira García (Avilés 20-4-99) entendió que la alternativa era buena porque al margen de reencontrarse con Luis Rueda en el Hermanos Antuña ampliaba su relación con el Avilés hasta el 30 de junio de 2023. “No podía estar toda la temporada en blanco” señala Pereira sobre la razón última de su salida. “Por un lado me dolía tener que salir después de cuatro años en Avilés pero por otro estoy contento de ir a un buen equipo en el que además sé que cuento con la confianza del entrenador”. La presencia de Rueda con el que tuvo protagonismo en el Avilés fue decisiva: “Luis me llamó a mediados de diciembre pero acababa de llegar Astu y pensé que podían cambiar las cosas. Pero al quedarme fuera de las dos siguientes convocatorias lo vi claro”. Pereira cree que en su situación “influyó un poco de todo. En pretemporada estuve un mes lesionado y no empecé con el mismo ritmo que los demás. Por eso entiendo que Chiqui no me pusiera y además estaba Nacho que es un pedazo de jugador”. Reconoce que “entré en un bucle. Entrenaba bien pero al no jugar nada me vine un poco abajo y empecé a dudar de mí mismo”. Su último partido coincidió con la derrota (0-3) frente al Pontevedra. “Jugamos muy mal todos pero me sentí señalado” resalta Pereira que añade: “Chiqui me cambió con 0-1 y pasé del ‘once’ a la grada”. El cambio de entrenador le devolvió la esperanza pero pronto vio que no: “Astu fue el que fichó a los jugadores y tenía su once más o menos claro. Le agradezco que me dijera claramente que lo iba a tener difícil y que lo mejor para mí era una cesión”. Ahora llega al Caudal para “ofrecer mi mejor versión para jugar pasarlo bien y ganar” pero consciente de que “tenemos un equipazo” y de que como le advirtió Rueda “el puesto me lo tengo que ganar en el verde”. | | 04:01