“Los enamorados del Sella no aguantan más; este año habrá un Descenso que valga por tres”

Juan Manuel Feliz Granda, presidente del Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella (CODIS), confía en que este año pueda celebrarse, tras dos años de cancelaciones, la que sería la octogésima cuarta edición del Descenso Internacional del Sella, exactamente el 6 de agosto, con el tradicional recorrido entre los aledaños del puente Emilio Llamedo Olivera, en Arriondas (Parres), y el puente de la villa marinera de Ribadesella.

-Tras dos ediciones canceladas a causa de la incertidumbre de la pandemia de la Covid, ¿habrá, por fin, Descenso Internacional del Sella este 2022?

-Sí. Estoy seguro de que el próximo 6 de agosto habrá un Descenso del Sella que valga por tres: 2020, 2021 y 2022. No podemos olvidar que tenemos pendiente celebrar, desde el cancelado 2020, el 90º aniversario del Descenso del Sella (1930-2020) así como la 75ª edición de la puesta en marcha del Tren Fluvial (1945 -2020). Los enamorados del Sella no aguantan más.

-En FITUR ¿harán presentación del evento en esa gran cita?

-Este año el CODIS estará en Fitur como visitante pero no haremos presentación propiamente dicha. La presentación de la 84 edición del Sella la hicimos en Fitur-2020 pero la pandemia no nos dejó todavía celebrar esa edición. De este año no pasa. La Fiesta de las Piraguas, declarada de Interés Turístico Internacional, tiene una gran acogida en Fitur todos los años.

-Es de imaginar que mantendrán a los mismos Embajadores y también al autor del cartel oficial de la Fiesta de las Piraguas cara al presente ejercicio.

-Efectivamente, puesto que esta 84ª edición integra a las que había que haber celebrado en el 2020 y 2021. El Embajador Nacional es José Pérez, presidente de la Fundación Ecopilas y consejero delegado de Recyclia. Y a nivel internacional tenemos como Embajador al argentino de Viedma Omar Linares, el artífice del hermanamiento del Sella con el Rio Negro. Asimismo, el cartel de la prueba será obra del artista madrileño Jesús Rodríguez Inclán, sellero de toda la vida. El cartel se dará a conocer en la presentación oficial de la 84ª edición que tendrá lugar a finales del mes de junio en el Museo del Ferrocarril, en Gijón.

-Y el pregonero o pregonera para la edición de este 2022? ¿Sopesan algún nombre?

-No sabemos aún quien va a ser el pregonero/a. Naturalmente sopesamos varios candidatos, pero hay que contar con su disponibilidad el 6 de agosto. No contemplamos un pregonero virtual o telemático, el pregonero/a debe sentir sobre la tribuna del puente de Arriondas la adrenalina de la salida al unísono de casi un millar de piraguas y trasmitir esa adrenalina al público y a los palistas.

-¿Prevén hermanar las aguas del Sella con las de algún otro lugar?

-De momento no está previsto ningún hermanamiento en esta edición. Es algo que surge guando se dan las circunstancias adecuadas, pero que no pretendemos que sea un hito anual.

-¿Exigirán pasaporte Covid a todos los participantes en este Sella-2022, en el supuesto de que la prueba pudiese celebrarse?

-Por supuesto que nos atendremos a las normas o exigencias de las autoridades sanitarias en esas fechas para eventos deportivos al aire libre. Esperemos que el COVID haya remitido lo suficiente para que ya no sea considerado una pandemia.

-¿Barajan aumentar el capítulo de premios en metálico?

-Posiblemente; todo depende de nuestro presupuesto, el cual se apoya en los patrocinadores institucionales y privados, así como en otros ingresos tales como las cuotas de inscripción, el merchandising, etc.