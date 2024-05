Emotivo adiós de Héctor Galán al Alimerka Oviedo Baloncesto: "El OCB pasará por encima de todos nosotros"

El acto de despedida de Héctor Galán en Pumarín estuvo lleno de medias sonrisas, las que van de la alegría por el final de una temporada que ha salido bien, por estar en un ambiente cordial y de confianza, a la melancolía de saber que tocaba decirle adiós a alguien al que se echará mucho de menos. El Alimerka Oviedo continuará el camino que en buena parte ha trazado Héctor Galán, pero lo tendrá que hacer sin él y todos, plantilla, entrenador, presidente y trabajadores, eran perfectamente conscientes de lo mucho que eso supone. Fue Fernando Villabella, el presidente, el encargado de hacer oficial lo que ya todos conocían: "Anunciaros que el motivo por el que estamos aquí es despedirnos de Héctor Galán". Villabella resumió una relación que le ha unido a Galán "desde hace bastante más atrás de esos veinte años" que llevan juntos en el club, cuando viajaban a los partidos del Vetusta y que le hicieron luego, cuando se decidió fundar un club, "pensar en él como director general".

Para el presidente del Oviedo Baloncesto, "el club no tendría sentido sin Héctor" porque la entidad "se ha construido mucho a la manera de Héctor, una manera prudente, estable; es un tío con un sentido común desproporcionado y me siento muy orgulloso de haber hecho este viaje con él hasta aquí". El vacío es grande y, por eso, el presidente mandó "un mensaje de absoluta tranquilidad, esto no es una cosa que haya pasado ayer por la noche, ni antes de ayer, ni siquiera hace un año, por lo tanto el club está preparado y dispuesto a asumir este reto".

Le tocó a continuación a Héctor Galán pronunciar un discurso que no se había preparado y lo primero que hizo fue dar "las gracias" al presidente, a los directivos, a los aficionados, a los jugadores y a todos las personas que le han permitido "crecer y disfrutar de veinte años maravillosos". Galán quería "un acto así": "Quería hacer esto ahora, llevo tiempo pensando que son muchos años, que me apetece también ver otras cosas, ver qué puede haber más allá del Oviedo Baloncesto, la decisión dura es la de poner fin a una etapa en un club que para mí ya es mi casa y que lo será toda mi vida". Aseguró que, en lo laboral, ahora mismo no tiene "absolutamente nada" y explicó que "la salida la hago porque creo que ha llegado el momento".

Le quitó importancia a su adiós porque "el OCB pasará por encima de todos nosotros" y aseguró que de lo que más orgulloso se siente "es del ambiente de trabajo que teníamos en el club; nunca me ha costado venir a trabajar y ha habido momentos muy complicados, muchas tensiones y mucha discusión; pero el club se fundamente en un respeto y apoyo de todos los que estamos aquí".

"Más apoyo para el club"

Por último, no quiso perder la ocasión de pedir más apoyo para este proyecto: "Creo que este club hay que apoyarlo más, mucho más; somos una imagen de Oviedo, de Asturias, del deporte y del baloncesto que hay que cuidar, que lo recoja quien lo tenga que recoger, pero sí que tanto empresas privadas como administraciones tienen que poner en valor lo que ha hecho este club estos últimos años. Como no se cuide, como no se riegue, puede marchitarse, y no nos podemos permitir ese lujo como ciudad y como comunidad autónoma". No tiene duda de que el Oviedo Baloncesto es una de esas cosas que funcionan en la región: "Aquí hay una parte de la Asturias que funciona y hay que cuidarlo".

