Adiós al bote de Pasapalabra: Roberto Leal obligado a parar el rosco por lo que ha pasado con la nueva Óscar

Cuando hay un relevo generacional en Pasapalabra, de esos en los que el programa sufre un cambio con la llegada de nuevos concursantes, es normal percibirlos algo más ‘novatos’. Al final, la práctica hace al maestro, por lo que en estos primeros programas postbote, Manu y Vicky se muestran algo más rígidos y dubitativos.

En uno de los últimos programas, hemos podido ver a Manu y Vicky resolviendo de manera magistral los paneles del ¿Dónde Están?, así como sufrir perdidos en La Pista, pero también hemos podido conocer una norma no escrita de Pasapalabra.

Resulta que, durante la prueba de Palabras Cruzadas, todo parecía que Vicky iba a resolver el panel para sumar segundos de cara a El Rosco. Apenas quedaba tiempo, y la concursante dijo la última respuesta tan al límite que no entró, ¡había acabado el tiempo justo antes de responder!

Esto se debió a que Vicky dejó que Roberto Leal leyera todo el enunciado antes de decir la respuesta correcta. Un fallo fruto de la inexperiencia, ya que el presentador ha querido aclarar lo que la concursante pudo haber hecho: “En la segunda vuelta, no hace falta que la lea entera, me podéis parar”, ha comentado Roberto. En la primera vuelta, obviamente, el presentador tiene que leer todo el enunciado para poder responder, pero en las siguientes rondas no hace falta, algo similar a lo que pasa en El Rosco.

María González Falcó

Cariñoso mensaje

Lucía Hoyos se lo ha pasado en grande en Pasapalabra, aunque también ha vivido momentos de tensión. La actriz lo pasó bastante mal en La Pista, viéndose incapaz de adivinar una canción de Lola Flores. En su segundo programa como invitada, Lucía ha confesado lo especial que es Pasapalabra para ella. La actriz tuvo un accidente de coche y pasó muchas tardes viendo el programa. “Me habéis alegrado la vida”, le ha dicho a Roberto Leal.

La invitada ha aprovechado el momento para mandarle un mensaje a la gente que está en el hospital, como le ocurrió a ella. “Tranquilos, hay que ver todas las tardes el programa, que nos da alegría”, ha advertido a cámara.