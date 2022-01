Así fue el derbi comarcal y el resto de los partidos de los asturianos en Segunda RFEF: crónicas e imágenes

Reparto de puntos en el derbi comarcal entre el Marino y el Avilés, que no dejó satisfecho a ninguno de los dos equipos. Los dos necesitaban la victoria para sus respectivos objetivos y solo sumaron un punto. El césped de Miramar aguantó, pero el viento dificultó el juego. La primera parte vino marcada por el respeto mutuo y las ocasiones de gol fueron escasas, sin un solo remate entre los tres palos de ambos conjuntos. El Avilés lo intentó en el minuto 8 con una falta lanzada por Juanmi Carrión que se estrelló en la barrera. Respondió el Marino en el 17 con una buena jugada individual de Luis Morán, que con una vaselina de deshizo de un defensor, pero su remate se fue por encima del larguero. El dominio del partido era alterno por parte de ambos equipos, que lo intentaban sobre todo en acciones a balón parado. El local Diego Díaz colgó una falta que despejó la defensa y a la media hora un córner lanzado por Kilian lo despejó de puños el meta Bussmann. Poco después, otra buena acción de Luis Morán, de los destacados del partido, acabó con un buen centro y un remate de Guaya que se fue desviado en un acercamiento del conjunto luanquín. Todo cambió tras el descanso después de una sosa primera mitad. Los dos equipos le metieron mucho más ritmo, buscando con más ahínco perforar la portería rival. Al poco de comenzar, el central local Dailos despejó un buen acercamiento y en el minuto 52 el Avilés creó peligro con una falta botada por Perea, que detuvo Bussmann, muy bien colocado.

Un minuto después, Juanmi Carrión lanzó una falta que despejó la sólida defensa del conjunto luanquín. El Marino tenía más espacios y buscaba la contra. Un buen pase al hueco de Diego Díaz lo controló Borja Álvarez en el área rival. No llegó a rematar de volea al anticiparse la defensa avilesina. A falta de quince minutos llegó la mejor ocasión del partido. Sergio García desbordó por la banda izquierda, recortó a Dailos y tiró con la derecha. Bussmann desvió su tiro con una gran intervención que evitó el gol visitante.

Los hombres de refresco introducidos por ambos entrenadores sirvieron de revulsivo para tener más acercamiento en los instantes finales. A falta de tres minutos fue Iago Díaz el que lanzó una falta pegada a la banda izquierda. Su golpeo de rosca se fue rozando el larguero de la portería local. Fue la última ocasión de un derbi comarcal en el que el césped aguantó la batalla y los defensas se impusieron a los delanteros.

Manel, entrenador del Marino, dijo que se fue contento tras lograr un punto ante el Avilés. “Me voy contento, que no satisfecho. Hemos dado todo lo que podíamos, pero nos faltó rematar la faena en la primera parte, en la que estuvimos mejor. Hemos sumado un punto y ya tenemos uno más que en la primera vuelta”.

El entrenador del Avilés, Jorge González, “Astu”, dijo que el derbi ante el Marino (0-0) fue un partido “feo de ver; no era fácil jugar aquí. El viento dificultó a los dos equipos en la fluidez del juego y para crear ocasiones”. El técnico avilesino recalcó que “me preocupa cero la falta de gol porque creamos ocasiones”.

As Eiroas: Unos 700 espectadores.

UP Langreo: Adrián Torre (2); Ebea (1), Cristian (2), Gonzalo (2), Lobato (2), Álvaro (1); Juan López (1), Junior (1); Jandro (1), Nacho (2) y Pana (3).

El Langreo regresó a la senda de la victoria y lo hizo ante un rival difícil como el Bergantiños y en un campo complicado como es As Eiroas. Los pupilos de Samuel Baños cuajaron una actuación muy seria, especialmente en defensa, ante un conjunto gallego que apenas generó peligro sobre la meta del arquero Adrián Torre. El tanto que dio los tres puntos a los de Langreo lo marcó Pana en el segundo tiempo con un potente disparo desde una posición algo escorada. Con este triunfo, el Langreo se aproxima a la zona noble de la clasificación, la del play-off de ascenso.

El encuentro comenzó con mucho ritmo e intensidad entre dos equipos de mitad de tabla que buscaban aproximarse a la cabeza. El conjunto de José Luis Lemos dominó ligeramente la posesión durante el primer acto, mientras que el cuadro asturiano, muy intenso en la presión, buscaba su oportunidad a través de la contra con el ariete Pana en la punta de lanza.

Los gallegos gozaron de la primera oportunidad del choque en el minuto 10 con un remate forzado de Escobar que se marchó por encima de la meta de Adrián Torre. El Langreo apenas sufrió en defensa durante el primer asalto pero, sin embargo, tampoco generó ocasiones claras sobre el arco rival. Una de las acciones más peligrosas de los visitantes llegó en el ecuador del primer acto con un centro preciso de Jandro que Nacho cabeceó desviado del poste de la meta local. Dos minutos después, Álvaro sirvió un saque de esquina que Pana remató muy cerca del palo con un testarazo potente.

En el minuto 28, el colegiado del encuentro anuló un tanto a Pana por fuera de juego en un nuevo aviso de los pupilos de Samuel Baños. El tramo final del primer acto fue poco vistoso, con muchas disputas e igualdad, pero con escasa presencia en las áreas. Con poco más que llevarse a la boca, se llegó al descanso.

Tras el paso por los vestuarios, el guion del encuentro apenas varió. La igualdad imperaba en As Eiroas en un duelo con mucho centrocampismo en el que las defensas se estaban imponiendo con solvencia a los ataques. Sin embargo, el partido cambio en el minuto 61 con el gol del Langreo. Robo en campo local, que Nacho aprovechó para asistir a Pana, quien casi sin ángulo envió el esférico al fondo de la red con un potente disparo que sorprendió al arquero Santi Canedo. Con el marcador a favor, el cuadro asturiano retrocedió unos metros y concedió la posesión del esférico a un Bergantiños que no lograba quebrantar la férrea zaga visitante.

El técnico Lemos introdujo sobre el campo a Uxío, un segundo delantero centro con la intención de buscar el tanto de la igualada a través de un juego más directo. La Unión no se vio sorprendida por esta variante y continuó ofreciendo un nivel defensivo muy alto ante un Bergan que con el paso del tiempo cayó en continuas precipitaciones.

Los asturianos, con muchos espacios en ataque, pudieron sentenciar la contienda en el tramo final con una acción individual de Chapu que paró el guardameta Santi Canedo. Ajuchi, el único futbolista que entró desde el banquillo en los visitantes, también pudo aumentar la renta con un disparo desde dentro del área que se estrelló en el lateral de la red.

Finalmente, victoria muy trabajada de un Langreo que supo aprovechar una de sus oportunidades y conservar el resultado haciéndose fuerte en defensa.

Samuel Baños, entrenador del Langreo, inició su valoración sobre la victoria ante el Bergantiños (0-1) asegurando que “hemos hecho un gran partido, una gran labor tanto en defensa como en ataque ante un rival muy difícil. Ya en el partido de ida fue un equipo que nos costó, que ha evolucionado mucho durante la competición y que está en los puestos que está por méritos propios. Hemos logrado minimizar sus virtudes. Hemos marcado y hemos tenido ocasiones para sentenciar el encuentro. Estoy muy contento con el partido que hemos hecho”. Samuel analizó el cambio de sistema de su equipo: “Estamos contentos porque lo hemos entrenado durante algunas semanas y lo habíamos puesto poco en práctica. El otro día, durante el segundo tiempo vimos que el equipo se puede sentir cómodo jugando así, hemos querido repetir y nos ha salido bien. Esto no quiere decir que ya sea este sistema para siempre”. El técnico agradeció el trabajo de sus jugadores. “El trabajo de todos ha sido muy bueno. Hay que felicitar a los que no han participado porque lo celebran como propio, como tiene que ser. Tenemos que ser una familia de aquí al final. Esta es la actitud que necesitamos de los futbolistas que no juegan. Felicito absolutamente a todos”. El Langreo marcha el quinto clasificado y, según su entrenador, “estamos contentos por ello. La segunda vuelta va a ser durísima, casi todos los equipos están reforzando sus plantillas e irán a más. En la primera vuelta hemos pasado por muchas dificultades y hemos sabido superarlas. Tenemos claro que podemos pelear por todos los puntos y este es nuestro objetivo”. Por último, Samuel dijo que Pana “ha aprovechado su oportunidad, ha hecho un gol y metió otro que le anularon”.